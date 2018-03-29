 ″Барселона″: больше, чем просто великий футбольный клуб | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 29.03.2018
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Европа

"Барселона": больше, чем просто великий футбольный клуб

Сторонники независимости Каталонии возлагают большие надежды на футбольную команду "Барселона". Но вмешательство самого известного спортклуба региона в политику многие оценивают критически.

Барса игралет против Лас Пальмаса на Камп Ноу при пустых трибунах 1 октября 2017 года - в день проведения референдума о независимости Каталонии

В день проведения референдума о независимости Каталонии "Барса" играла на "Камп Ноу" без зрителей

Даже если сам клуб официально представляет это иначе, легендарная "Барселона" не была с самого начала каталонской командой. Ее основал в 1899 году швейцарец Ханс Грампер для иностранцев, проживавших тогда в Барселоне, а не для каталонцев. В отличие от появившегося год спустя "Эспаньола", который изначально был клубом местной аристократии. "Он назвался "Эспаньол" - Испания, - чтобы отличаться от "Барселоны", команды иностранцев", - объясняет каталонский автор ряда книг и профессор экономики в ESADE Business School в Барселоне Фернандо Триас де Бес.

Спорт и политика всегда были перемешаны в Каталонии

Но политизация каталонского общества, начавшаяся в конце XIX века и резко усилившаяся в период диктатуры Франко, повлияла и на спорт, констатирует Триас де Бес. Поэтому, по его выражению, сейчас для сепаратистов "Эспаньол" - "испанский рабочий клуб", а "Барса" - визитная карточка каталонской буржуазии.

Футболисты Барселоны празднуют забитый гол

Сегодня футбольный клуб "Барселона" - визитная карточка Каталонии и один из главных послов региона

Политика и спорт всегда шли в Каталонии рука об руку, полагает Сантьяго Жаларди, проживший в столице региона все свои юные годы мадридский бизнесмен. Уже поэтому, продолжает он, еще в 1902 году была сформирована национальная сборная Каталонии, которая существует и по сей день, не будучи признанной на международном уровне.

Сегодня футбольная команда "Барселона" является одним из самых главных послов Каталонии - с соответствующими ожиданиями сторонников независимости региона относительно того, что касается позиционирования клуба. Официально "Барса" признает, что выступает за право на самоопределение, но не хочет ясно высказываться по поводу независимости Каталонии.

"Мы защитили каталанский язык в 2012 году, право на самоопределение в 2014-му и референдум о независимости 1 октября 2017 года", - указывается в заявлении клуба. Запланированный на 1 октября матч чемпионата Испании против "Лас-Пальмас" руководство сине-гранатовых хотело отменить в знак протеста против вмешательства испанской полиции в голосование.

Защитник сине-гранатовых, игрок сборной Испании Жерар Пике

Защитник сине-гранатовых, игрок сборной Испании Жерар Пике - сторонник независимости Каталонии

На самом деле также имели место соображения безопасности, свидетельствовавшие в пользу отмены поединка, полагает живущий в Барселоне Алехандро Штранц (Alejandro Stranz), консультант по персоналу и один из лучших знатоков экономической и политической ситуации в прославленном клубе.

Но Федерация футбола Испании решила иначе. "Барсе" пришлось играть в тот исторический день - день проведения референдума о независимости Каталонии. "Однако матч состоялся при пустых трибунах, чтобы весь мир увидел, как каталонцы страдают от недостатка демократии", - оправдывает президент клуба Жозеп Бартомеу свое решение проводить игру 1 октября на "Камп Ноу" без зрителей.

Разъединенность каталонского общества

Естественно, десятилетия противостояния между властями Каталонии и Испании нашли свое отражение и в грандиозном соперничестве "Барселоны" и мадридского "Реала", отмечает Луис Фернандес Матаморос, бывший игрок баскетбольной команды "Эспаньол". Он считает, что в нынешней политической неразберихе лозунг "Барсы" - "Mes que un Klub" ("Больше, чем просто клуб") "слышится как уже граничащий с цинизмом".

Лозунг Барсы - Mes que un Klub (Больше, чем просто клуб)

Лозунг "Барсы" - "Mes que un Klub" ("Больше, чем просто клуб")

В этой связи несколько недель назад внимание общественности привлекло сообщение в испанской газете El Mundo. Она написала, что каталонские сепаратисты попросили "Барселону" внести 3,5 миллиона евро в качестве залога за бывшего главу региональной администрации Артура Маса. Мас должен был быть заключен под стражу за участие в подготовке первого референдума о выходе Каталонии из состава испанского королевства, который центральные власти в 2014 году не позволили провести. Однако Бартомеу, как утверждала El Mundo, от сделки отказался. И клуб не отрицал этого факта.

Все началось с приходом Лапорты на пост президента "Барсы"

По словам Фернандеса Матамороса, политизация клуба существенно выросла с приходом в 2003 году на пост его президента Жоана Лапорты. Приглашенный им тренер Хосеп Гвардиола не только помог сине-гранатовым с 2008 года добиться исторических успехов в национальном первенстве и на международной арене, но и поддержал политическую линию Лапорты, который продвигал обособление каталонского клуба - визитной карточки региона - от Испании. Жоан Лапорта после своей отставки в 2012 году с поста президента "Барселоны" даже основал собственную сепаратистскую партию, которая, однако, не добилась успехов.

Жоан Лапорта и Хосеп Гвардиола

Жоан Лапорта и Хосеп Гвардиола, январь 2010 года

Осенью 2017 года Хулио Альберто, бывший директор футбольной академии "Барсы", готовящей наследников Месси и Иньесты, резко раскритиковал политическую радикализацию клуба, из-за которой он отказался от своей работы в 2014 году. Прекрасно оснащенные тренировочные лагеря клуба, расположенные в других частях страны, по политическим причинам и в знак протеста против испанских властей внезапно были закрыты, заявил он в одном из телеинтервью.

Контекст

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"Барселона" объявила о намерении продлить договор со своим лучшим форвардом еще летом. Сумма отступных, согласно контракту, составляет 700 млн евро. (25.11.2017)

И после выборов в Каталонии сторонники независимости останутся в парламенте в большинстве. Если они не изменят свой курс, то кризис продолжится. А эра испанского премьера подходит к концу, считает Барбара Везель. (22.12.2017)

Альберто также осудил тот факт, что вместо того, чтобы почтить память жертв лесных пожаров в Галиции осенью прошлого года, "Камп Ноу" все сильнее пестрел политическими памфлетами и флагами сторонников независимости Каталонии.

"Барса"все больше становится политическим игроком

Но флирт с сепаратистами пока не нанес ущерба популярнейшей команде. Руководство "Барселоны" сообщает, что число почитателей клуба и его экономическая ситуация стабильны. Фанаты сине-гранатовых, которые живут не в Каталонии, например 50-летний Сезар Мартинес, однако, с ужасом наблюдают за тем, как игроки "Барсы" вдруг начинают говорить в интервью о политике и ставить под сомнение нахождение футболистов-каталонцев в составе национальной сборной Испании.

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике, готовясь к матчу в составе сборной, был нещадно освистан и подвергся оскорблениям вскоре после референдума, потому что ранее позиционировал себя в качестве сторонника независимости Каталонии. "Это опасное развитие ситуации, - предупреждает Мартинес, мадридский ресторатор, который провел свое детство в Барселоне. Давление друзей на него растет: "Многие мадридцы сейчас бойкотируют все, что идет из Каталонии, даже если это касается спорта".

Ушедший на пенсию немецкий профессор экономики Юрген Донгес (Jürgen Donges), который вырос в Барселоне, также устал от политического театра на "Камп Ноу": "Барса" должна играть в футбол, но если боссы клуба настолько уверены в независимости Каталонии, они должны прекратить его выступления в чемпионате Испании и розыгрыше Кубка страны. При это они вместе с сепаратистами, как и прежде, пока принимают деньги от столь ненавистного им испанского государства".

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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