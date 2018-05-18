 Барак и Мишель Обама станут продюсерами Netflix | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.05.2018
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Мир

Барак и Мишель Обама станут продюсерами Netflix

Компания экс-президента США и его супруги займется производством фильмов и сериалов для стримингового сервиса. Первые проекты ожидаются в 2019 году.

Мишель и Барак Обама (фото из архива)

Мишель и Барак Обама (фото из архива)

Барак Обама и его супруга Мишель станут продюсерами стримингового сервиса Netflix. Контракт с бывшим президентом США, о заключении которого представители Netflix сообщили в понедельник, 21 мая, предусматривает создание художественных и документальных фильмов, а также сериалов.

Контекст

Экс-президент США вновь посетил Берлин, собрав тысячи людей в центре города на форум в защиту демократии и гражданской активности в рамках съезда Евангелической церкви ФРГ. (25.05.2017)

Экс-президент США ведет переговоры со стриминговой компанией Netflix, сообщает The New York Times. В будущем шоу планируется участие как Барака Обамы, так и его жены. (09.03.2018)

По мнению экс-президента, партнерство позволит "курировать талантливые, вдохновляющие и творческие голоса, которые способствуют росту эмпатии и понимания между народами". В свою очередь, его супруга отметила "силу историй", которая побуждает "иначе думать об окружающем мире и помогает раскрыть сердца и разум для других".

Финансовые детали заключенного на несколько лет соглашения не разглашаются. Первые проекты основанной супругами компании, которая получила название Higher Ground Productions, ожидаются в 2019 году.

Стриминговый сервис Netflix имеет около 125 млн подписчиков по всему миру. Среди известных проектов сервиса - сериалы "Карточный домик", "Оранжевый - хит сезона" и "Очень странные дела".

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