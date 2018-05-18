Бамберг - "франконский Рим"

Репортажи о Бамберге. Часть II

Город Бамберг расположен в баварском регионе Верхняя Франкония на семи холмах. Важнейшие из них для туристов - это Домберг с Императорским собором и Новой резиденцией, а также Михаэльсберг, на котором находится бенедиктинский монастырь Святого Михаила. В них мы еще побываем, а пока остановимся на истории.

При упоминании о семи холмах ассоциация с Римом возникает сама собой, но дело не только в этом. В свое время Бамберг, прозванный "франконским Римом", сыграл важную роль в истории немецкого католицизма, а один из его епископов в начале XI века даже занимал папский престол. Впервые в исторических хрониках это место упоминается в 902 году. Уже тогда на сегодняшнем холме Домберг располагалось укрепление Castrum Babenberch. Братья, владевшие этим каструмом, вскоре погибли во время междоусобицы, после чего укрепление отошло германскому королю.

Самая старая археологическая находка, сделанная в регионе, относится к более древним временам. "Бамбергские идолы" (Bamberger Götzen) - три фигуры из песчаника высотой примерно в полтора метра. Они были обнаружены в середине XIX века в долине реки Регниц. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно их возраста. Не исключено, что они были изготовлены в период неолита - в конце каменного века. Однако некоторые исследователи относят их к первым столетиям нашей эры и раннехристианскому, а не языческому периоду. Сейчас они выставлены в Старом придворном штате (Alte Hofhaltung).

Свадебный подарок будущей королеве

В 973 году император Священной Римской империи германской нации Оттон II Рыжий (Otto II) подарил Бамберг своему родственнику - баварскому герцогу Генриху Строптивому (Heinrich der Zänker). Однако это не помешало последнему и дальше поднимать мятежи против императора, за что он и получил свое "задиристое" прозвище.

Примерно через два десятилетия Бамберг унаследовал сын Генриха Строптивого - Генрих II (Heinrich II der Heilige), позже избранный германским королем, а затем также коронованный императором. Вместе с ним на престол взошла жена - Кунигунда Люксембургская (Kunigunde von Luxemburg). Она считается первой в истории германской королевой, получившей легитимацию правительницы вместе с мужем. За несколько лет до этого Генрих подарил Бамберг супруге в качестве свадебного подарка. Позже он сделал этот город центром своей власти и заложил в нем резиденцию. В 1007 году этот король основал здесь епископство с целью обращения в христианство восточной части своих владений. Именно он впервые назвал Бамберг "франконским Римом".

Фотогалерея: По следам Генриха II и Кунигунды Люксембургской

Прогулки по Бамбергу - II Продолжая знакомство с Бамбергом, посмотрим на этот город с высоты птичьего полета.

Прогулки по Бамбергу - II Река Регниц в историческом центре Бамберга.

Прогулки по Бамбергу - II Обратите внимание на здание посреди реки - Старую ратушу, о которой мы расскажем более подробно в одном из следующих репортажей.

Прогулки по Бамбергу - II Вид на башни Императорского собора из Старой ратуши.

Прогулки по Бамбергу - II Надгробная плита на могиле императора Генриха II и святой Кунигунды.

Прогулки по Бамбергу - II Вид на Новую резиденцию и Бамбергский собор с холма Михаэльсберг.

Прогулки по Бамбергу - II Скульптуры святых Кунигунды и Генриха II на Адамовых вратах собора.

Прогулки по Бамбергу - II Монастырь Святого Михаила на холме Михаэльсберг.

Прогулки по Бамбергу - II Могила папы римского Климента II в Бамбергском соборе.

Прогулки по Бамбергу - II Завершим сегодня - видом на Императорский собор и Новую резиденцию. Продолжение следует. Автор: Максим Нелюбин



На обустройство нового Бамбергского епископства и строительство города Кунигунда, которой он принадлежал, использовала средства из имущества, полученного в качестве будущего вдовьего наследства (Witwengut). Эти пожертвования в пользу церкви вызывали недовольство родственников, а после смерти Кунигунды император Конрад II (Konrad II) даже частично отменил дарения, сделанные из императорской собственности.

Супруга императора играла важную роль в политической жизни. Почти на трети свидетельств и грамот, подписанных Генрихом II, упоминается и ее имя. После смерти мужа в 1024 году она с помощью своих братьев два месяца вела дела империи. В это время Кунигунда удерживала в своих руках имперские регалии (Reichskleinodien) - атрибуты власти: корону, меч и святое копье. Она передала регалии Конраду II после его коронации, а затем отправилась в бенедиктинский монастырь Кауфунген в Касселе, который сама основала в 1017 году. Там она жила до своей смерти 3 марта 1033 года. В этот день в Бамберге традиционно отмечается праздник покровительницы города.

Канонизация и религиозный культ

У Генриха II и Кунигунды не было детей, что легло в основу легенды о девственности императрицы. Церковь называет их брак "целомудренным супружеством". Согласно светской версии, которую поддерживают историки, Генрих всю жизнь страдал от мочекаменной болезни, ставшей причиной его бесплодия.

Как гласит предание, обвиненная однажды в супружеской неверности, Кунигунда, дабы с божьей помощью опровергнуть навет, прошла босиком по 12 раскаленным плугам, не получив никаких ожогов. Легенда об этом чуде стала одним из оснований для ее причисления к лику святых 3 апреля 1200 года - примерно через полтора века после канонизации ее мужа. Подписанные папой римским Иннокентием III свидетельства хранятся в Бамберге. На Адамовых вратах Императорского собора Кунигунда изображена с моделью этого храма в руках, императорской короной на голове и лемехом - у ног.

В период позднего Средневековья святая Кунигунда - "императрица и девственница" - пользовалась во Франконии даже большей популярностью, чем ее муж - Генрих II. По всему региону до сих пор можно найти названые в ее честь липы (Kunigunden-Linden), возраст которых порою достигает почти тысячи лет, а также ее многочисленные изображения в храмах и монастырях.

Согласно легенде, эту липу около баварского Грефенберга около тысячи лет назад посадила сама императрица Кунигунда

Бамбергский понтифик

Святые Кунигунда и Генрих II похоронены в Императорском соборе Бамберга. Здесь же находится гробница папы римского Климента II - единственная папская могила севернее Альп. Понтификат Климента II продолжался всего 9 месяцев и 16 дней, но за это время он успел обеспечить себе особое место в истории. Считается, что Климент II стоит у истоков средневековой реформы католической церкви.

В 1046 году, в эпоху борьбы за власть внутри католической церкви, одновременно правили три папы. Император Священной Римской империи Генрих III в одночасье, под самое Рождество, лишил их власти, а новым папой по его желанию был избран бамбергский епископ Зуидгер. Ему пришлось переехать в Рим, хотя особого желания покидать Бамберг он не испытывал, о чем сохранились письменные свидетельства. Новый папа получил от Генриха III специальное разрешение, позволявшее ему оставаться одновременно епископом Бамберга.

В 1942 году гробница Климента II была впервые вскрыта. К удивлению исследователей в ней обнаружили полностью сохранившиеся погребальные одежды. Сейчас они являются частью одной из музейных экспозиций. Вечный покой понтифика был потревожен, так как ученые пытались раскрыть тайну его смерти. По одной из версий, Климент II был отравлен противниками церковных реформ, которые он начал по желанию императора. Их основным пунктом была отмена продажи церковных должностей за деньги. Окончательно причины скоропостижной смерти понтифика выяснить не удалось, но в костях было обнаружено повышенное содержание свинца.

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