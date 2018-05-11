Бамберг - город на семи холмах

Каждый год в этот небольшой город в Баварии приезжают более 300 тысяч туристов. В 1993 году архитектурные памятники Бамберга были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Репортаж о Бамберге. Часть I
Рассказы о многих немецких достопримечательностях приходится начинать с того, что они существенно пострадали или вообще были разрушены во время Второй мировой войны, а затем восстановлены по старым планам и фотографиям. Баварский город Бамберг (Bamberg) эта участь обошла стороной.
Согласно легенде, от налетов авиации союзников город спасла его основательница и покровительница святая Кунигунда Люксембургская (Kunigunde von Luxemburg) - жена императора Священной Римской империи германский нации Генриха II (Heinrich II). Католическая церковь в XI-XII веках причислила их к лику святых, а похоронены супруги в Императорском соборе Бамберга. Как считают жители города, во время налетов именно Кунигунда раскрыла над ним свой "плащ из туманов", помешав пилотам обнаружить цели для бомбардировок.
Красивая легенда остается легендой, которую охотно рассказывают туристам, но во время войны в Бамберге действительно пострадали менее пяти процентов зданий. Из всех исторически значимых городов Германии именно его центральная часть со всеми архитектурными и культурными памятниками сохранилась наилучшим образом.
Фотогалерея: От Святой Кунигунды - до кота Мурра
На примере Бамберга можно проследить стадии развития и структуру европейских городов, зародившихся в Раннем Средневековье. В 1993 году это стало главным аргументом в пользу присвоения ему статуса памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В число объектов ЮНЕСКО на его территории входит, в частности, Старая ратуша. Построена она в барочном стиле на небольшом искусственном острове и выглядит как огромный праздничный торт, выставленный на всеобщее обозрение под открытым небом.
Именно на эпоху барокко пришелся пик расцвета Бамберга, поэтому в городе находится много зданий в этом стиле. В начале XVIII века в Бамберге, который был центром не только епископства, но и независимого княжества, помимо придворных постоянно росло число богатых бюргеров и гражданских чиновников, которые строили репрезентативные здания, чтобы продемонстрировать свой успех и положение в обществе. Особое место занимает "Дом Бёттингера" (Böttingerhaus). Он был построен по образцу итальянских палаццо для тайного советника Иоганна Игнаца Тобиаса Бёттингера (Johann Ignaz Tobias Böttinger) в 1707-1713 годах. Этот богато украшенный городской дворец считается самым красивым в Германии бюргерским домом.
Выдающиеся барочные памятники поджидают туристов на каждом шагу, но в городе много и других достопримечательностей - от романских храмов до рыбацкого квартала с живописными фахверковыми зданиями, прозванного "Маленькой Венецией" (Klein-Venedig). Пожалуй, лучший вид на "Венецию" открывается из окон старой городской тюрьмы с противоположного берега реки. Само это желтое здание так хорошо вписывается в импозантный облик города, что о его функции можно догадаться только при ближайшем рассмотрении, заметив камеры видеонаблюдения, толстые решетки на окнах и самих заключенных в этих окнах.
Тюрьма находится на месте открытого в 1330 году госпиталя Святой Елизаветы (Elisabethenspital). Строительство нынешнего здания специально для арестантов было начато по решению епископства в 1754 году. Помимо камер для осужденных здесь раньше также находились прядильная мастерская для женщин, приют для бедных детей и анатомическое отделение университета.
Городская топография
Всего в списке ЮНЕСКО значится около 1200 городских объектов в трех исторических частях города: Нагорной, Островной и Садовнической (Bergstadt, Inselstadt, Gärtnerstadt). Первая из них принадлежала католической церкви. Здесь находится собор, многие другие храмы, а также епископская и императорская резиденции.
Островной город, расположенный между рукавами реки Регниц (Regnitz), был его бюргерской частью - с речным портом, рыбацкой деревней, мельничным кварталом, домами богатых горожан, дворцами чиновников и знати…
Название Садовнического города, который располагался на другом берегу реки, говорит само за себя. Жителей Бамберга до сих пор в шутку называют "луковичными топтунами" или "луковыми франконцами" (Zwiebeltreter, Zwiebelfranken). "Лукотопами" были крестьяне, которые с помощью специальных деревянных дощечек, крепившихся к обуви, "притоптывали" зеленые ростки, чтобы сок шел в луковицы.
В Бамберге сейчас постоянно проживает около 70 тысяч человек, с учетом окрестностей - около 200 тысяч. Из них почти 9 тысяч - студенты университета, впервые основанного в 1647 году, позже закрытого и возрожденного в 1970-х годах. Старый город с молодым лицом - вполне подходящая для Бамберга характеристика. Бамберг является частью "Нюрнбергской метрополии" (Metropolregion Nürnberg) - единого инфраструктурного и экономического региона.
Далеко не все жители Бамберга имеют "луковичные" корни. После Второй мировой войны этот город, практически не пострадавший, принял 16 тысяч беженцев из других регионов Германии и этнических немцев, изгнанных из стран Восточной Европы. Всемирно известный Бамбергский симфонический оркестр (Bamberger Symphoniker) был основан в 1946 году немецкими музыкантами, прибывшими в город из Праги, городов Силезии и Карлсбада. Он был первым немецким оркестром, который после войны отправился в турне не только по Европе, но и в США, Азию и Африку.
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