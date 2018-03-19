Балтийская набережная стала произведением ледяного искусства | Кадр дня | DW | 19.03.2018

Эта фотография была сделана в прошедшие выходные на немецком острове Рюген, куда после оттепели вновь на время вернулась зима.
Рюген (Rügen) - крупнейший по площади немецкий остров и один из самых популярных морских курортов Германии.
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