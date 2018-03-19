 Балтийская набережная стала произведением ледяного искусства | Кадр дня | DW | 19.03.2018
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Кадр за кадром

Балтийская набережная стала произведением ледяного искусства

Эта фотография была сделана в прошедшие выходные на немецком острове Рюген, куда после оттепели вновь на время вернулась зима.

Рюген

Рюген (Rügen) - крупнейший по площади немецкий остров и один из самых популярных морских курортов Германии.

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Достопримечательности Рюгена 

  • Морской причал Зеллин (Seebrücke Sellin) на острове Рюген. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Пирс и символ

    Все дороги на Рюгене ведут к этому морскому причалу - Seebrücke Sellin, уходящему в море почти на 400 метров. Он является не только главной достопримечательностью курортного местечка Зеллин, но и бесспорным символом всего острова и популярным мотивом туристических открыток. Причал-предшественник, построенный в 1925 году и разрушенный во время Второй мировой войны, был еще на сотню метров длиннее.

  • Морской причал Зеллин (Seebrücke Sellin) и фасад курортной виллы на острове Рюген. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Мимо резных балконов

    Его восстановили лишь после воссоединения Германии - по историческому проекту вместе с ресторанными павильонами в 1997-1998 годах. Сейчас прогуляться по Зеллинскому морскому пирсу приезжают отдыхающие со всего острова, чем, конечно же, пользуются местные чайки, собирающие свою хлебную дань. Путь от парковок к пляжу проходит мимо белоснежных вилл - типичных для здешней курортной архитектуры.

  • Трансформаторная будка с изображениями достопримечательностей острова Рюген. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Старая переправа

    До прошлого века попасть на Рюген можно было только по воде. Паромы до сих пор ходят между ганзейским городом Штральзунд и деревушкой Альтефер на Рюгене, в названии которой легко узнается указание на "Старую переправу". В 1937 году поблизости появился сухопутный маршрут - дамба для машин, поездов и пешеходов. Изображенный на этой трансформаторной будке новый автомобильный мост открыли в 2004 году.

  • Нацистский санаторий Прора на острове Рюген. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    "Прорский колосс"

    В 1930-х годах дамба потребовалась для того, чтобы доставлять к месту отдыха верных НСДАП рабочих и служащих - в гигантский санаторий, заложенный в местечке Прора. В военные времена, к которым готовился "третий рейх", дамба имела стратегическое значение для переброски солдат и техники. Сейчас по ней на малой скорости ходят поезда Немецкой железной дороги.

  • Вид через пролив на город Штральзунд с острова Рюген. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Вид на Штральзунд

    Деревушка Альтефер заслуживает того, чтобы свернуть к ней сразу, попав на Рюген по новому автомобильному мосту. Отсюда открывается красивейший вид через пролив на Штральзунд с ганзейскими причалами и готическими храмами. Вечером - больше романтики, днем лучше видны детали, например, мачты немецкого барка "Горх Фок", то есть бывшего советского "Товарища".

  • Флюгер в деревне Альтефер (Altefähr) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Мой дом - моя фантазия

    Дорожка, ведущая от пристани и яхт-клуба к главной площади Альтефера со старинной церковью, проходит мимо частного дома, в палисаднике которого стоит самодельный флюгер в виде маяка и двух парусных лодок на велосипедном колесе. Присмотревшись повнимательней, вокруг можно обнаружить еще много примеров полета творческой фантазии местных жителей.

  • Церковь Святого Николая (Dorfkirche St. Nikolai) в деревне Альтефер (Altefähr) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Старая церковь

    Первое упоминание храма Святого Николая в Альтефере датировано 1325 годом. Внушительные по меркам деревенских церквей размеры этого памятника старины говорят о том, что на момент его закладки это рыбацкое местечко было большим и процветающим поселением на пути между островом и богатым торговым городом, которым уже становился Штральзунд.

  • Старя аллея около деревни Альтефер (Altefähr) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Тише едешь - дальше будешь

    От Альтефера вглубь Рюгена ведет широкое скоростное шоссе, но до выезда на него сохранился участок старой аллеи. В давние времена такие дороги должны были защищать путников от солнца и зноя. Став неотъемлемой частью здешних ландшафтов, они находятся под охраной, хотя при нынешних скоростях увеличивают опасность серьезных последствий в случае потери контроля над автомобилем.

  • Неистовый Роланд (Rasender Roland). Узкоколейная железная дорога на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Под стук колес

    До многих основных достопримечательностей острова можно добраться на "Неистовом Роланде". Эта историческая узкоколейка связывает старейший курорт Рюгена город Путбус с другими его туристическими центрами: Бинцем, Зеллином, Бабе и Гёреном. Общая протяженность путей узкоколейной дороги составляет почти 60 километров, а максимальная скорость поезда достигает 30 км/ч.

  • Замок Границ (Granitz) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Замок Границ

    Сойдя с поезда на остановке "Jagdschloss" или свернув к автомобильной парковке по соответствующему указателю, минут через двадцать неспешного подъема вы окажетесь около охотничьей резиденции Границ - самого посещаемого замка Мекленбурга-Передней Померании. Его построили в 1846 году для князя Вильгельма Мальте I. Одним из гостей замка был канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк.

  • Замок Границ (Granitz) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Башня Шинкеля

    Высота центральной башни Граница достигает почти сорока метров. Наверху расположена смотровая площадка, на которую можно подняться по чугунной лестнице. В хорошую погоду отсюда как на ладони виден весь Рюген. Проект башни подготовил знаменитый берлинский архитектор Карл Фридрих Шинкель - важнейший представитель исторического романтизма в немецкой архитектуре.

  • Замок Малый Лихтенштейн в Литцове (Schloss Litzow - Klein Lichtenstein)

    Рюген за один день

    Дом для инженера

    Одним замком Границ список старых резиденций на Рюгене не ограничивается. Некоторые из них используются в качестве отелей, на другие можно взглянуть лишь снаружи. Издалека заметен, например, замок Малый Лихтенштейн в Литцове. В 1890 году его возвел для своей семьи инженер, руководивший на острове крупными строительными проектами. Внешне он напоминает Schloss Lichtenstein в Баден-Вюртемберге.

  • Музейное подворье в деревне Цирков (Zirkow) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Музейное подворье

    Традиционным способом строительства крестьянских и рыбацких домов на острове был фахверк, а для крыш использовали тростник. Заглянуть в такой дом можно на музейном подворье в деревне Цирков (Zirkow), находящейся по пути к Бинцу (Binz) - одному из самых крупных и популярных курортов Рюгена.

  • Церковь Святого Иоанна (St. Johanneskirche) в деревне Цирков (Zirkow) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Кирпичная готика

    Рядом с музейным подворьем в Циркове находится церковь Святого Иоанна (St. Johanneskirche). Первое упоминание о храме на этом месте датировано 1313 годом, но нынешнее здание было воздвигнуто в первой половине XV века в стиле кирпичной готики. Этот стиль зародился в Средние века в Северной Германии, а затем с ганзейскими торговцами распространился по всему балтийскому региону.

  • Монастырь Святого Юргена (Kloster St. Jürgen) в Рамбине (Rambin) на острове Рюген (Rügen)

    Рюген за один день

    Монастырь Святого Юргена

    Это уже крыша другого храма - небольшой церквушки бывшего госпиталя для больных проказой около местечка Рамбин (Rambin). Он был основан в 1334 году на подворье, принадлежавшем одному из членов городского совета Штральзунда. Богатый купец, следуя ганзейским традициям, сделал щедрые пожертвования на богоугодное дело. После исчезновения болезни здесь в 1730 году открыли больницу и приют для бедных.

  • Меловые скалы (Kreidefelsen) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Меловые скалы Рюгена

    От архитектурных древностей - к ландшафтным красотам. Меловые скалы давно притягивают путешественников и туристов со всего мира. Этот уголок Рюгена знаком многим по творчеству художника-романтика Каспара Давида Фридриха. В 2011 году эти скалы вместе с национальным парком на полуострове Ясмунд были включены ЮНЕСКО в список Всемирного природного наследия.

  • Курорт Засниц (Seebad Sassnitz) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Курорт Засниц

    Южная оконечность парка граничит с городом Засниц (Sassnitz), которому предстоит стать последним пунктом нашего обзорного путешествия по Рюгену. Как гласят городские хроники, первые курортники провели здесь летний отпуск еще в 1824 году. Они приехали из Берлина. Бурное же развитие началось ближе к концу XIX века после модернизации грунтовой дороги и прокладки железнодорожной ветки.

  • Порт Засниц (Sassnitz) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    "Калинин"

    Долгое время Засниц также являлся важным рыболовецким портом, о чем напоминают корабли, пришвартованные у причалов. Отдельные названия сохранились со времен ГДР. Некоторые рыбацкие суда используются теперь в качестве плавучих кафе и закусочных, предлагающих туристам рыбу самых разных видов, приготовленную по самым разным рецептам.

  • Мозаика в ратуше города Засниц (Sassnitz) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Под одной крышей

    В 1910 году в Заснице завершили строительство репрезентативного здания многоцелевого назначения. В нем одновременно находились административные помещения, муниципальный зал собраний и купальни с подогретой морской водой. О последней его функции напоминает старая стеклянная мозаика над парадным входом. Ратуша в бане - редкое сочетание.

  • Прибрежный променад в городе Засниц (Sassnitz) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    "Мы ведь собираемся купаться"

    Среди знаменитых гостей Засница называют композитора Иоганнеса Брамса и германского кайзера Вильгельма I. Писатель Теодор Фонтане вложил в уста одного из героев своего романа "Эффи Брист" фразу: "Ехать на Рюген, это, в сущности, ехать в Засниц. Бинц, говорят, тоже неплохое место, но там ... много камешков и мелких ракушек, а мы ведь собираемся купаться".

  • Прибрежный променад в городе Засниц (Sassnitz) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Вдоль берега

    Прогулочную набережную, на которую выходят фасады курортных гостиниц, а также располагается эта сцена для концертов под открытым небом с потемневшим от времени бетонным закулисьем, обустроили в Заснице в начале XX века. Городские права он получил лишь во времена ГДР в 1957 году. В этот период власти делали ставку на развитие рыболовства, а здания отелей и пансионов постепенно ветшали.

  • Порт Засниц (Sassnitz) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Российская колея

    В 1984 году в Заснице был открыт новый транспортный порт, из которого железнодорожные морские паромы отправлялись в Советский Союз. Он был и остается единственным в сегодняшней Западной Европе портом с широкой колеей, то есть располагает инфраструктурой, позволяющей производить смену колесных пар.

  • Вывеска на пансионе. Остров Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    "Квартира свободна"

    Самодельная вывеска "Zimmer frei" приглашает постояльцев в один из небольших частных пансионов Рюгена. В среднем, каждый турист, останавливающийся на острове, проводит здесь почти пять дней. Ежегодное число таких гостей с учетом небольшого соседнего острова Хиддензе составляет около 1,3 миллиона человек.

  • Автомобильный мост на Рюген (Rügen) в Штральзунде. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Рюген за один день

    Закат над Рюгеном

    К их числу следует прибавить тех, кто приезжает на остров с соседних курортов Мекленбурга Передней-Померании и городов балтийского побережья Германии на один день, чтобы увидеть основные достопримечательности и провести рекогносцировку, может быть, выбрав место для следующей более продолжительной поездки.

    Автор: Максим Нелюбин


Санаторий Прора на Рюгене, или Отдых под знаком свастики

  • Прора (Prora) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Прорский колосс на острове Рюген

    Отдых под знаком свастики

    Поросшая травой и цветами песчаная дюна между санаторными корпусами Проры и пляжем на берегу Балтийского моря.

  • Роберт Лей (Robert Ley)

    Прорский колосс на острове Рюген

    Отдых под знаком свастики

    Руководитель Германского трудового фронта и движения "Сила через радость" Роберт Лей (Robert Ley) во время закладки санатория Прора 2 мая 1936 года.

  • 1937 год

    Прорский колосс на острове Рюген

    Отдых под знаком свастики

    Строительные работы в Проре, 1937 год.

  • Прора (Prora) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Прорский колосс на острове Рюген

    Отдых под знаком свастики

    Граффити на заколоченном окне в Проре. По замыслу идеологов "третьего рейха", санаторий должны были украшать изображения Гитлера - конечно же, другие.

  • 2011 год

    Прорский колосс на острове Рюген

    Отдых под знаком свастики

    "Прорский колосс" с высоты птичьего полета, вернее - всего лишь его половина.

  • Вильгельм Густлофф

    Прорский колосс на острове Рюген

    Отдых под знаком свастики

    Корабль движения KdF "Вильгельм Густлофф" в порту города Щецин во время Второй мировой войны.

  • 1936 год

    Прорский колосс на острове Рюген

    Отдых под знаком свастики

    Поезд на дамбе, построенной в 1936-1937 годах и связавшей остров Рюген с материковой частью в районе города Штральзунда.

  • Прора (Prora) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Прорский колосс на острове Рюген

    Отдых под знаком свастики

    Жилые секции и пристройки с лестничными пролетами, туалетами и душевыми комнатами.

  • Прора (Prora) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Прорский колосс на острове Рюген

    Отдых под знаком свастики

    Следы запустения около "Южного входа" - заколоченных дверей в одну из секций санатория Прора.

  • Прора (Prora) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Прорский колосс на острове Рюген

    Отдых под знаком свастики

    В 1948 году Проре оборудовали казармы на десять тысяч солдат и офицеров. Сначала - советских, в затем восточногерманских.

  • Прора (Prora) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Прорский колосс на острове Рюген

    Отдых под знаком свастики

    Проход через здание санатория со стороны леса к пляжу.

  • Прора (Prora) на острове Рюген (Rügen). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Прорский колосс на острове Рюген

    Отдых под знаком свастики

    Приветы, оставленные на заброшенных зданиях современными отдыхающими.

    Автор: Максим Нелюбин


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