"Бавария" не прошла в финал Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал" завершили второй полуфинальный матч Лиги чемпионов со счетом 2:2.
Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом", состоявшийся во вторник, 1 мая, в Мадриде, завершился со счетом 2:2.
От "Реала" оба гола забил Карим Бензема, от "Баварии" - Йозуа Киммих и Хамес Родригес. "Реал" проходит в финал Лиги чемпионов, так как первая полуфинальная игра "Баварии" и "Реала", которая состоялась в Мюнхене, завершилась победой мадридской команды со счетом 2:1.
Соперник "Реала" определится по итогам второй полуфинальной игры Лиги чемпионов английского "Ливерпуля" и итальянского клуба "Рома" 2 мая. Их первый матч завершился со счетом 5:2 в пользу англичан.
Рекорд Роналду
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду 1 мая установил мировой рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов среди полевых игроков, сообщила ФИФА в своем Twitter. Для футболиста это 152-й матч в рамках турнира.
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