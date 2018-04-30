 ″Бавария″ не прошла в финал Лиги чемпионов | Футбол | DW | 01.05.2018
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Футбол

"Бавария" не прошла в финал Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал" завершили второй полуфинальный матч Лиги чемпионов со счетом 2:2.

Момент матча Реал - Бавария

Момент матча "Реал" - "Бавария"

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом", состоявшийся во вторник, 1 мая, в Мадриде, завершился со счетом 2:2.

Контекст

Здоровый образ жизни, спорт и традиции. Покупая компании Schneekoppe и Sixtus, бывший капитан "Баварии" и футбольной сборной ФРГ Филипп Лам четко следовал своей бизнес-философии. (19.01.2018)

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА футболисты испанского клуба выиграли у мюнхенской "Баварии" со счетом 2:1. (25.04.2018)

От "Реала" оба гола забил Карим Бензема, от "Баварии" - Йозуа Киммих и Хамес Родригес. "Реал" проходит в финал Лиги чемпионов, так как первая полуфинальная игра "Баварии" и "Реала", которая состоялась в Мюнхене, завершилась победой мадридской команды со счетом 2:1.

Соперник "Реала" определится по итогам второй полуфинальной игры Лиги чемпионов английского "Ливерпуля" и итальянского клуба "Рома" 2 мая. Их первый матч завершился со счетом 5:2 в пользу англичан.

Рекорд Роналду

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду 1 мая установил мировой рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов среди полевых игроков, сообщила ФИФА в своем Twitter. Для футболиста это 152-й матч в рамках турнира.

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    В заявке сборной ФРГ на Евро-2016 23 футболиста, среди них не нашлось места сразу девяти игрокам, завоевавшим золото для Германии на чемпионате мира двумя годами ранее. Главный тренер бундестим решил на сей раз обойтись без вратарей Романа Вайденфеллера и Рона-Роберта Цилера, защитников Эрика Дурма и Маттиаса Гинтера, а также хавбеков Кевина Гросскройца и Кристофа Крамера.

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    Невезучие Ройс и Гюндоган

    Обиднее всего смотреть ЧЕ по телевизору должно быть для Марко Ройса. Звездный полузащитник дортмундской "Боруссии" наверняка попал бы в заявку (и в стартовый состав), если бы не полученная накануне турнира травма. Причем в 2014 году Ройс уже пропустил чемпионат мира из-за повреждения. Понять его может лишь его одноклубник Илкай Гюндоган, которого тоже дважды постигла аналогичная участь.

  • Эмре Джан

    Кто будет добывать для Германии золото на Евро-2016

    Для них все будет впервой

    Восемь футболистов из заявки сборной Германии на Евро-2016 никогда прежде не участвовали в финальных стадиях крупных турниров. Впервые ощутят на себе их непередаваемую атмосферу голкиперы Бернд Лено и Марк-Андре тер Штеген, защитники Йонас Хектор, Эмре Джан (на фото крайний справа) и Антонио Рюдигер, полузащитники Йозуа Киммих и Юлиан Вайгль, также форвард Лерой Сане.

  • Йозуа Киммих и Юлиан Вайгль на пресс-конференции

    Кто будет добывать для Германии золото на Евро-2016

    Дебютанты

    А три футболиста из тех, кто отправляются во Францию, и вовсе впервые вышли на поле в форме национальной команды Германии лишь 29 мая 2016 года в товарищеском матче со Словакией. Это вратарь Бернд Лено и полузащитники Йозуа Киммих и Юлиан Вайгль.

  • Лукас Подольски и Бастиан Швайнштайгер

    Кто будет добывать для Германии золото на Евро-2016

    Любимчик Лёва?

    Немалая часть футбольной общественности была удивлена вызовом на Евро нападающего Лукаса Подольски, выступающего за турецкий "Галатасарай". "Многие этого не понимают, но Лукас все еще очень хорош в спортивном плане", - оправдывался Лёв. Так или иначе, Подольски и Швайнштайгер - единственные в нынешнем составе бундестим, кто не пропустил ни одного крупного турнира национальных команд с 2004 года.

  • Шкодран Мустафи и Йоахим Лёв

    Кто будет добывать для Германии золото на Евро-2016

    Без крайних защитников

    Просматривая список игроков сборной Германии, заявленных на Евро, знатоки футбола задаются вопросом: а где же крайние защитники? На флангах обороны могут сыграть центральные защитники Шкодран Мустафи (на фото) и Бенедикт Хёведес (оба делали это на ЧМ-2014), опорник Эмре Джан и универсал Йонас Хектор. Но все же чистые крайние защитники в окончательный состав бундестим не попали.

  • главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв

    Кто будет добывать для Германии золото на Евро-2016

    Итоговая заявка

    Вратари: Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Бернд Лено. Защитники: Жером Боатенг, Йонас Хектор, Бенедикт Хёведес, Матс Хуммельс, Шкодран Мустафи, Антонио Рюдигер. Полузащитники: Мезут Озил, Сами Хедира, Эмре Джан, Тони Крос, Юлиан Дракслер, Андре Шюррле, Бастиан Швайнштайгер, Лукас Подольски, Йозуа Киммих, Юлиан Вайгль. Нападающие: Томас Мюллер, Марио Гётце, Марио Гомес, Лерой Сане.

    Автор: Илья Коваль


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