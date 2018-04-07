"Бавария" досрочно завоевала титул чемпиона Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу. В субботу, 7 апреля, баварские футболисты в гостевом матче выиграли у "Аугсбурга" со счетом 4:1, после чего стали недосягаемыми для своих преследователей. Нынешнее чемпионство "Баварии" стало для клуба шестым подряд, что является рекордом для Германии. В решающем матче за "Баварию" отличились Корентен Толиссо, Хамес Родригес, Арьен Роббен и Сандро Вагнер.

"Бавария" сохраняет шансы на победу и в других турнирах, в которых участвует. В Лиге чемпионов на четвертьфинальной стадии футболисты из Мюнхена противостоят испанской "Севилье". В первом матче, который проходил в Испании, "Бавария" выиграла со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 11 апреля. В полуфинале розыгрыша Кубка Германии мюнхенцы 17 апреля сыграют с "Байером" из Леверкузена.

Команду возглавляет немецкий тренер Юпп Хайнкес. В конце сентября 2017 года пост главного тренера покинул итальянец Карло Анчелотти.

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