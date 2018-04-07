 Атака на Мюнстер: как в город пришел страх | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 08.04.2018
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Германия

Атака на Мюнстер: как в город пришел страх

Один из первых теплых дней, маленький студенческий городок, терраса ресторана. Кажется, здесь не может произойти ничего, что разрушит идиллию. Все изменилось в один момент. Репортаж DW из Мюнстера.

Полиция в Мюнстере

Мюнстер - город в земле Северный Рейн - Вестфалия, в котором хочется жить. Множество студентов, красивые дома, много зелени, всюду велосипеды. Город заполнен людьми. И вдруг, посреди этой мирной жизни, происходит то, о чем обычно слышишь только в новостях - атака на невинных людей прямо в центре города. Грузовик-фургон въезжает в людей на оживленной площади. Есть раненые и погибшие. 

"Неправильная парковка не беспокоит"

Теперь над городом кружит полицейский вертолет. Центр города оцеплен. Дружелюбный полицейский, перекрывший дорогу своим мотоциклом, разрешает мне проехать мимо, практически по тротуару - журналисты еще пользуются этой привилегией. Я паркую автомобиль перед следующим постом полиции, делаю это в неположенном месте, но вооруженный автоматом полицейский остается спокоен: "Не думаю, что кого-то сегодня беспокоит неправильная парковка".

Студентка Леони пытается заехать за подружкой

Студентка Леони пытается заехать за подружкой

На следующем перекрестке стоит студентка Леони со своим велосипедом. Тут последний пост полиции, и через него нельзя уже никому - ни журналистам, ни жителям. Она приехала за своей подружкой, живущей на Бергштрассе, но ее не пускают и не дают никакой информации. "Мюнстер всегда был тихой гаванью, тихой гаванью для всех", - говорит она. Он был таким до этой субботы.

Место, чтобы выговориться

На другой стороне улицы перед театром стоят люди в светоотражающих жилетках. Стоят они рядом с написанным от руки объявлением: "Место сбора для жителей". Оно было создано сегодня в семь вечера для тех, кому пришлось покинуть свои квартиры или просто необходимо выговориться. По словам волонтеров, через "место для сбора" прошло несколько десятков человек - большинство сохраняло спокойствие.

Контекст

По официальным данным, погибли три человека, включая нападавшего. Еще 20 ранены. Предполагаемым преступником был гражданин Германии. DW ведет хронику событий (время мск). (07.04.2018)

Спокойны и проходящие мимо Максимилиан Франке (Maximilian Franke) с подругой, они не обращаются к волонтерам, хотя в момент трагедии находились в двух шагах от нее. Студент живет напротив ресторанчика, где произошла атака: они слышали громкий шум, но не поняли, в чем дело. "Сначала мы решили, что что-то взорвалось. Потому что все лежало на земле - еда, люди, предметы", - говорит он. Затем, когда стало понятно, что случилось, пришел черед WhatsApp - проверили, нет ли пострадавших среди родственников и друзей. Так как парочке пришлось покинуть квартиру, изменились и планы на вечер: "Мы идем в бар выпить стаканчик после шока".

Максимилиан Франке

Максимилиан Франке

Другой студент, не захотевший назвать свое имя, едет на велосипеде к своей подруге, живущей вне оцепленной зоны - и ему пришлось поменять планы на вечер. Трагедия произошла всего в 50 метрах от его дома. "Всегда думал, что такое может произойти только в больших городах ", - говорит он.

"А если бы я была там?"

Чуть дальше, если двигаться вдоль оцепления, находится магазинчик восточных товаров. Его владелец, Хоссейн Али, говорит, что сегодня больше выручки, чем обычно - у него покупают еду журналисты, стоящие у оцепления. Во время атаки он отвозил своих детей на вокзал и сначала думал, что суматоха возникла из-за футбольного матча.

Сколастик Орисакве

Сколастик Орисакве

Неплохо идет бизнес и в стоящей возле поста полиции закусочной - стражам порядка, многие из которых прибыли из других городов, требуется подкрепление. Рядом проходит Сколастик Орисакве, приехавшая в Мюнстер три года назад из Нигерии с мечтой учиться в Германии. Заметно, что она до сих пор находится в состоянии шока. "Я только недавно проходила рядом, когда шла в магазин. А если бы я проходила там в тот самый момент?" - говорит она. Ей уже можно вернуться домой, в свою квартиру, но она признается, что возвращаться ей страшно. Тихая гавань, маленький безопасный городок, кажется, уже не будет прежним. 

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