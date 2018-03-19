Арт-галерея, отель, скалодром: новая жизнь немецких церквей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.03.2018

Связь немцев с церковью слабеет. Многие предпочитают ей более привлекательные жизненные ориентиры. А что же происходит со зданиями храмов, лишившихся прихожан?
В церквях Германии сокращается число прихожан. В 2016 году (это последние такого рода данные) католическую церковь покинули более 162 тысяч человек, а евангелическую - около 190 тысяч, что сказалось на доходах этих конфессий. Из-за финансовых трудностей многие приходы вынуждены закрываться. В одной только федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия за последние два десятилетия прекратили свою деятельность по меньшей мере 453 храма, часовни и дома церковной общины. Чем объясняется такая тенденция? И что происходит с опустевшими сакральными зданиями?
Арт-галерея в "Часовне Бёма"
Поддерживающие овальный купол высокие изящные колонны. Украшенные ажурными элементами узкие прямоугольники окон. Белоснежные стены. Это утопающее в зелени элегантное архитектурное сооружение округлой формы сразу бросается в глаза. Возвышается оно на тихой окраине городка Хюрт под Кельном. А построено здание, получившее название "Часовня Бёма", в 1950-х годах по проекту прославленного немецкого архитектора и скульптора, первого в Германии лауреата Притцкеровской премии, пионера модернистской храмовой архитектуры Готфрида Бёма (Gottfried Böhm).
Сегодня здание является памятником истории и культуры и считается одним из самых красивых сакральных сооружений в Германии. На протяжении более полувека в его стенах размещалась церковь Святой Урсулы. Но в 2000-е годы число прихожан этого католического храма сильно сократилось, приход стал испытывать финансовые трудности, и в конце концов Кельнское архиепископство приняло решение его закрыть. После этого экстравагантное здание купил Рафаэль Яблонка (Rafael Jablonka), один из самых влиятельных галеристов Германии, Австрии и Швейцарии, и открыл в нем свой новый филиал. И теперь вместо богослужений тут проходят выставки шедевров мирового изобразительного искусства. "Часовня Бёма" зажила новой жизнью.
Почему люди уходят из церкви
По мнению Штефана Фёрнера (Stefan Förner), представителя архиепископской епавернули храмрхии Берлина, в состав которой входят католические приходы как немецкой столицы, так и большей части Бранденбурга и Мекленбурга - Передней Померании, число храмов в Германии не будет расти и впредь. Он признает, что связь человека с организованной церковью заметно ослабла: сегодня существует столько альтернатив религии, что зачастую люди предпочитают ей другие, более привлекательные жизненные ориентиры. И если церковь хочет удержать прихожан в своем лоне, ей нужно искать новые форматы взаимодействия с ними. Священнослужители католической церкви Берлина, например, стали чаще "выходить в люди", заниматься миссионерской деятельностью, рассказывает Фёрнер в интервью DW.
Еще одна причина сокращения числа прихожан - изменения, происходящие в экономической структуре различных регионов, и связанная с ними миграция населения. "Так, в свое время очень много церквей было построено на территории архиепископской епархии Эссена. То был период, когда Рурская область представляла собой мощный промышленный центр и притягивала людей, искавших работу, а среди них было немало верующих. Но с годами добывающая промышленность перестала там быть доминирующей, регион ослабел экономически, стала расти безработица, и люди начали оттуда уезжать. Потому многие церкви и опустели", - поясняет Штефан Фёрнер.
От турбазы до школы танцев
В настоящее время в Германии не используются по назначению сотни церквей. Пустующие здания, пришедшие в упадок, как правило, сносят, а те, что пригодны для применения, ремонтируют и вдыхают в них новую жизнь - превращают в концертные залы, гостиницы, молодежные турбазы, детские сады, помещения для раздачи бесплатной еды и одежды, общежития для беженцев, школы танцев, парикмахерские, склады, супермаркеты, книжные магазины, авторемонтные мастерские, музеи.
Немало примеров альтернативного использования зданий бывших храмов есть и в архиепископстве Берлина. Как рассказал Штефан Фёрнер, в здании церкви Святой Агнессы в берлинском районе Кройцберг теперь размещается арт-галерея. А очаровательную часовню в бранденбургском городке Визенбург приобрела одна художница и оборудовала в ней свою мастерскую, в которой она также ведет курсы рисования для детей, организует выставки и концерты.
"Но идеальный вариант для нас - передать здание не используемой нами церкви другому христианскому храму, будь то протестантский или православный. Так, в берлинском районе Тиргартен в бывшей католической церкви сейчас размещается православный приход для беженцев из Сирии", - приводит пример Фёрнер.
Есть и забавные примеры использования культовых сооружений. Так, в бывшей церкви Святого Петра западногерманского городка Мёнхенгладбаха несколько лет назад оборудовали скалолазный центр. Божий храм с его высоченными потолками и наличием обширного свободного пространства подошел для этого идеально. И теперь ни в летнюю жару, ни в зимний холод скалодром не пустует: для местных любителей экстремальных видов спорта он стал вторым домом.
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