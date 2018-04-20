Армянский протест и отставка Саргсяна: взгляд из Москвы

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Жители и гости города относятся с пониманием

Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.