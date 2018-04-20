Армянский протест и отставка Саргсяна: взгляд из Москвы

Протестующие в Армении ликуют – им удалось добиться отставки Сержа Саргсяна, экс-президента страны, который намеревался стать премьером. Сергей Елкин о том, кого такое развитие ситуации не порадовало.
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