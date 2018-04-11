Армия РФ сообщила об установлении Дамаском контроля над Восточной Гутой

По данным российских военных, сирийские правительственные войска установили полный контроль над всем регионом Восточная Гута. "Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над всей Восточной Гутой в целом", - заявил в четверг, 12 апреля, начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

При этом он заявил о "знаковом событии в истории Сирийской Арабской Республики". Российские телеканалы показали кадры с сирийским государственным флагом над зданием, о назначении которого не сообщается.

Военная полиция РФ будет следить за порядком в Думе

Между тем Минобороны РФ сообщило о вводе в Думу российской военной полиции, в задачу которой входит обеспечения безопасности и общественного правопорядка. "С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Они являются гарантом соблюдения правопорядка в городе", - говорится в распространенном 12 апреля заявлении.

По данным российского ведомства, за истекшие сутки Думу покинули более 1,5 тысячи членов группировки "Джейш аль-Ислам" и их родственников. Их перевезли на 40 автобусах на север провинции Алеппо, указывается в заявлении.

Наступление велось с середины февраля

Правительственные войска начали наступление на прилегающую к Дамаску Восточную Гуту в середине февраля. К началу апреля им удалось взять под контроль около 80 процентов территории региона и изолировать друг от друга оставшиеся области. Члены исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", укрывавшиеся в Думе, отказывались, в отличие от остальных повстанцев, покидать регион.

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления исламистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у 500 жителей этого города зафиксированы симптомы отравления токсичными химическими веществами.

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