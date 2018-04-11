 Армия РФ сообщила об установлении Дамаском контроля над Восточной Гутой | Новости из Германии о России | DW | 12.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Армия РФ сообщила об установлении Дамаском контроля над Восточной Гутой

Российские военные сообщили об установлении сирийской армией контроля над Думой и тем самым над всей Восточной Гутой. В Думу введена российская военная полиция.

Бои в Думе

По данным российских военных, сирийские правительственные войска установили полный контроль над всем регионом Восточная Гута. "Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над всей Восточной Гутой в целом", - заявил в четверг, 12 апреля, начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

При этом он заявил о "знаковом событии в истории Сирийской Арабской Республики". Российские телеканалы показали кадры с сирийским государственным флагом над зданием, о назначении которого не сообщается.

Военная полиция РФ будет следить за порядком в Думе

Между тем Минобороны РФ сообщило о вводе в Думу российской военной полиции, в задачу которой входит обеспечения безопасности и общественного правопорядка. "С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Они являются гарантом соблюдения правопорядка в городе", - говорится в распространенном 12 апреля заявлении.

По данным российского ведомства, за истекшие сутки Думу покинули более 1,5 тысячи членов группировки "Джейш аль-Ислам" и их родственников. Их перевезли на 40 автобусах на север провинции Алеппо, указывается в заявлении.

Наступление велось с середины февраля

Правительственные войска начали наступление на прилегающую к Дамаску Восточную Гуту в середине февраля. К началу апреля им удалось взять под контроль около 80 процентов территории региона и изолировать друг от друга оставшиеся области. Члены исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", укрывавшиеся в Думе, отказывались, в отличие от остальных повстанцев, покидать регион.

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления исламистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у 500 жителей этого города зафиксированы симптомы отравления токсичными химическими веществами.

Смотрите также:

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото - поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Восточная Гута расположена в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска. По данным ООН, в осажденном анклаве могут находиться до 400 тысяч человек.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Официально Восточная Гута является в Сирии одной из "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились в мае 2017 года.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Положение мирных жителей Восточной Гуты катастрофическое, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По предположениям наблюдателей, сирийская армия и ее союзники ведут бомбардировки Восточной Гуты в рамках подготовки наземной операции.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    В регионе лишь за два дня ожесточенных боев (19-20 февраля) были выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по больницам в Восточной Гуте. Он сообщил, что более 700 больных и раненых нуждаются в срочной эвакуации.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Вместе с тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Фотографии из Восточной Гуты все больше напоминают трагические снимки из Алеппо 2016 года. Этот город стал местом самых ожесточенных боев в сирийской войне. Характеризуя события в Алеппо, правозащитные организации говорят о военных преступлениях сирийского режима и его союзников - прежде всего, России.

  • Дети в Думе после предположительной химической атаки

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По данным международных гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. По информации активистов, погибли более 40 человек, свыше 500 получили ранения. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

  • Mutmaßlicher Giftgasangriff in Syrien (picture-alliance /AP/dpa)

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    "Это одна из самых ужасных химических атак в сирийской истории", - заявил председатель гуманитарной организации UOSSM Ганем Тайяра. При этом пока невозможно объективно проверить и подтвердить информацию, распространяемую "Белыми касками" и UOSSM - сотрудники структур ООН не присутствуют в районе осажденной Думы, поэтому не располагают данными о возможном применении химического оружия.

    Автор: Павел Лось


Смотреть видео 01:27

Что известно о химатаке в сирийской Думе

Контекст

Немецкие СМИ: Насилие в Сирии - следствие бездействия Запада  

Немецкий эксперт: Запад должен оказать военную поддержку сирийской оппозиции  

Human Rights Watch о прямой и косвенной роли России в сирийском конфликте  

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

Восточная Гута - последний район Сирии, контролируемый противниками Дамаска. В конце февраля он подвергся сильным бомбардировкам, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения. (22.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Страны участницы конфликта в Сирии  

Война в Сирии глазами фотографа  

Что известно о химатаке в сирийской Думе  

Также по теме

Belgien May und Juncker in Brüssel

Мэй отказалась от поспешного военного ответа на инцидент в сирийской Думе 11.04.2018

Британский премьер призвала Трампа подождать более убедительных доказательств предполагаемой химатаки в Сирии, пишет The Times.

USA | Trump kündigt militärischen Rückzug aus Syrien an

Трамп пригрозил расплатой за химатаку в сирийской Думе 08.04.2018

"Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку зверя Асада", - отметил президент США, комментируя сообщения о химатаке на последний оплот повстанцев в Восточной Гуте.

Химатака в Сирии и вероятность силового ответа США (09.04.2018) 09.04.2018

Возможная химатака в сирийской Думе приведет к усилению конфронтации между США и Россией, считают эксперты. Вашингтон пригрозил "дорогой ценой". Москва назвала сообщения о применении химоружия в Думе ложными.

Самые читаемые

Генсек НАТО предупредил об опасности применения Россией атомного оружия  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно