Армия Асада наступает на последний оплот повстанцев в Восточной Гуте

Сирийская армия в пятницу, 6 апреля, провела массированные атаки с воздуха на последний оплот повстанцев в регионе Восточная Гута. В результате бомбардировки сирийского города Дума войсками президента Башара Асада погибли, по данным правозащитников и активистов, несколько десятков человек.

Оппозиционный "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) сообщает о 32 погибших, в числе которых - пять детей. Сирийская гуманитарная организация "Белые каски" пишет в своем микроблоге в Twitter о 30 жертвах.

По неподтвержденной информации SOHR, сирийская и российская военная авиация провели в общей сложности 42 атаки по разным районам Гуты. Сирийское государственное информагентство Sana сообщило, что бомбардировка стала ответом на ракетный обстрел Дамаска.

Боевики отказываются уходить

В Думе укрываются члены исламистской группировки "Джаиш аль-Ислам", которые, в отличие от остальных повстанцев, отказались покидать регион. Как отмечает агентство AFP, захват Думы стал бы для армии Асада самым большим успехом в гражданской войне за последние два года. С начала войны в марте 2011 года самыми сильными боями считаются сражения при наступлении на Ирбин, который также находится в Восточной Гуте.

Правительственные войска начали наступление на этот прилегающий к Дамаску регион в середине февраля. С тех пор им удалось взять под контроль около 80 процентов территории Восточной Гуты и изолировать друг от друга оставшиеся области. С начала наступления, по данным SOHR, в Восточной Гуте были убиты более 1600 мирных жителей.

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