 Армения перешла к парламентской форме правления | Новости из Германии о Европе | DW | 09.04.2018
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Европа

Армения перешла к парламентской форме правления

Новый президент Армении Армен Саркисян официально вступил в должность. После его инаугурации Армения стала парламентской республикой.

Президент Армении Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян

Со вступлением в должность нового президента Армении Армена Саркисяна Армения официально перешла на парламентскую форму правления. Саркисян в понедельник, 9 апреля, принес присягу на специальном заседании Национального собрания республики. После инаугурации президента действующее правительство страны подало в отставку.

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Выборы нового премьер-министра страны, в руках которого согласно обновленной конституции будет сконцентрирована исполнительная власть, состоятся 17 апреля. Право выдвижения кандидата на эту должность - у Республиканской партии, имеющей в парламенте абсолютное большинство. Партию возглавляет Серж Саргсян, который с 2008 года и до настоящего времени был президентом страны.

Новый глава правительства в течение пяти дней после избрания представит президенту кандидатов в министры и на посты своих заместителей.

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    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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Контекст

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