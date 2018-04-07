Армения перешла к парламентской форме правления

Со вступлением в должность нового президента Армении Армена Саркисяна Армения официально перешла на парламентскую форму правления. Саркисян в понедельник, 9 апреля, принес присягу на специальном заседании Национального собрания республики. После инаугурации президента действующее правительство страны подало в отставку.

Выборы нового премьер-министра страны, в руках которого согласно обновленной конституции будет сконцентрирована исполнительная власть, состоятся 17 апреля. Право выдвижения кандидата на эту должность - у Республиканской партии, имеющей в парламенте абсолютное большинство. Партию возглавляет Серж Саргсян, который с 2008 года и до настоящего времени был президентом страны.

Новый глава правительства в течение пяти дней после избрания представит президенту кандидатов в министры и на посты своих заместителей.

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