Антон Красовский выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы

Журналист, публицист и член избирательного штаба Ксении Собчак на минувших президентских выборах Антон Красовский в понедельник, 21 мая, объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост мэра Москвы. Сделал он это в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Я, конечно, не стану мэром Москвы. Но я должен сказать какие-то вещи, которые до меня никто не говорил", - заявил Красовский, назвав себя единственным кандидатом, у которого есть "намеки на европейские представления о добре и зле".

"У меня нет претензий к Собянину (нынешнему мэру Москвы. - Ред.) насчет плитки. Но у меня есть бесконечное количество претензий к тому, в каком направлении идет Россия", - подчеркнул Красовский.

В апреле оппозиционный политик Илья Яшин сообщил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы, которые пройдут в 9 сентября. В заявлении, опубликованном в соцсетях, он заявил о том, что считает "варварской" политику мэра Москвы Сергея Собянина, а также партии "Единая Россия" в отношении российской столицы. "Хочу изменить систему и развернуть город лицом к людям", - написал Яшин.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:53 Now live 01:53 мин Поделиться Несколько тысяч москвичей пришли на митинг против реновации Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2diRd Москвичи требовали отставки Собянина и Путина на митинге против реновации