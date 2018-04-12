Антисемитизм или провокация: немецкие гангста-рэперы получили премию Echo

Премией Echo в Германии награждают самых успешных c коммерческой точки зрения музыкальных исполнителей: чем больше проданных альбомов и треков, тем больше шансов попасть в список номинантов. В 2018 году в категории "Альбом года" главную музыкальную награду немецкой звукозаписывающей индустрии получил альбом под названием "Молодой, брутальный и красивый - 3" ("Jung, brutal und gutaussehend 3"). Его создатели - рэпер Феликс Блуме (Felix Blume), известный под псевдонимом Kollegah, и его напарник Фарид Банг (Farid Bang). Альбом представляет собой разговорно-музыкальный диалог рэперов, в котором они в рифмованной форме выливают ушаты словесных помоев на других рэперов и музыкальных продюсеров, а также на лиц, не имеющих отношения к рэпу, но имеющих неосторожность быть, к примеру, женщиной или рифмоваться именем на нецензурную брань.

Продано было более 200 тысяч копий альбома, так что попадание гангста-рэперов в номинанты престижной премии оправдано. Тем не менее, в преддверии награждения лауреатов, которое прошло вечером 12 апреля в Берлине, вокруг альбома разгорелся скандал. Поводом для него стала одна строчка из трека под названием "0815". В оригинале - "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen". По смыслу - "Я более стройный, чем заключенный Освенцима". Антисемитский подтекст здесь разглядеть не так уж и сложно, к тому же в Германии всегда весьма чутко реагируют на подобные вещи. Резонанс строчка вызвала глобальный.

Еврейские организации требуют ответа

Международный комитет Освенцима, основанный в 1952 году бывшими узниками концлагеря, посчитал возмутительным оскорблением само появление дуэта среди претендентов на музыкальную премию. Участие рэперов в церемонии награждения лауреатов Echo является "пощечиной для всех переживших Холокост" и "позором для Германии", было сказано в заявлении комитета.

Центральный совет евреев в Германии потребовал остановить распространение подобных текстов, указав на опасность появления многочисленных подражателей. "Музыканты хотят провоцировать, это понятно. Но недопустимо терпеть дискриминирующие и антисемитские высказывания ", - заявил председатель совета Йозеф Шустер (Josef Schuster).

"Пограничный случай"

Несмотря на протесты и критику, устроители Echo не стали исключать рэп-дуэт из числа номинантов, сославшись на свободу художественного самовыражения, но оговорившись, что речь идет об "абсолютно пограничном случае".

Farid Bang и Kollegah

В комментарии на скандал американский музыкальный журнал The Rolling Stone в своем немецком издании отмечает, что антисемитизм в цитируемом тексте настолько явный, что спорить нет необходимости. Федеральное объединение музыкальной индустрии, вручающее премии Echo, говорится в комментарии журнала, могло бы отойти от правил и убрать рэперов из списка номинантов, дабы продемонстрировать, что в немецком поп-музыкальном мейнстриме нет места расистским, женоненавистническим и антисемитским оскорблениям.

Дискуссия об антисемитизме

В ответ на критику в свой адрес Kollegah и Farid Bang принесли извинения за ненамеренно причиненные обиды и заявили, что не имели ввиду ничего ксенофобского или антисемитского. Между тем, в антисемитизме рэпера Kollegah обвиняют уже не первый раз. Дискуссия об антисемитизме в немецком гангста-рэпе была спровоцирована в 2016 году его документальным фильмом о поездке по палестинским территориям. В речитативе Kollegah звучало уже и слово "Холокост", причем в оскорбительном контексте. Как пишет The Rolling Stone, скандальный трек номинированного на Echo альбома "отвратителен", но и другие 22 ничуть не лучше.

Еще при релизе альбома в декабре 2017 года различные хип-хоп-медиа писали о преднамеренной провокации. The Rolling Stone предположил, что скандальный текст возник в результате пари между рэперами: проигравший должен был написать строку, за которую можно попасть под суд. Наблюдатели видят в таком поведении безответственность и коммерческий расчет, граничащие с бессовестностью и глупостью. Создатели альбома "Молодой, брутальный и красивый - 3" и сами отмечают, что не претендуют на "глубину" своего речитатива, "тупого и тяжелого, как бетонные глыбы".

Гангста-рэп в мейнстриме

Kollegah и Farid Bang являются в настоящее время одними из самых известных представителей немецкого гангста-рэпа и баттл-рэпа. Эта субкультура пришла в Германию в 1990-е годы. Первыми в этом жанре здесь были Kool Savas und Azad, воспевавшие бандитские будни и суровую жизнь в неблагополучных кварталах Берлина и Франкфурта-на-Майне. В 2003 рэпер Sido вывел агрессивный и оскорбительный хип-хоп в мейнстрим, выпустив "золотой диск" тиражом более 100 тысяч проданных копий. В то же время появился Bushido с его гимнами во славу криминального образа жизни. Отчасти его альбомы в Германии нельзя продавать лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а также рекламировать и распространять через посылторг.

На родине гангста-рэпа, в США, звукозаписывающие компании также нередко отказывались от сотрудничества с рэперами из-за текстов, описывающих и оправдывающих насилие, расизм, женоненавистничество, антисемитизм, гомофобию.

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