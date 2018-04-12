 Антисемитизм или провокация: немецкие гангста-рэперы получили премию Echo | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.04.2018
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Культура и стиль жизни

Антисемитизм или провокация: немецкие гангста-рэперы получили премию Echo

В преддверии вручения премии Echo возмущенная общественность требовала убрать немецкий рэп-дуэт из списка номинантов. Тем не менее, они получили эту престижную премию.

Farid Bang и Kollegah

Farid Bang и Kollegah

Премией Echo в Германии награждают самых успешных c коммерческой точки зрения музыкальных исполнителей: чем больше проданных альбомов и треков, тем больше шансов попасть в список номинантов. В 2018 году в категории "Альбом года" главную музыкальную награду немецкой звукозаписывающей индустрии получил альбом под названием "Молодой, брутальный и красивый - 3" ("Jung, brutal und gutaussehend 3"). Его создатели - рэпер Феликс Блуме (Felix Blume), известный под псевдонимом Kollegah, и его напарник Фарид Банг (Farid Bang). Альбом представляет собой разговорно-музыкальный диалог рэперов, в котором они в рифмованной форме выливают ушаты словесных помоев на других рэперов и музыкальных продюсеров, а также на лиц, не имеющих отношения к рэпу, но имеющих неосторожность быть, к примеру, женщиной или рифмоваться именем на нецензурную брань.

Контекст

На наших глазах произошла презентация силы, с которой нельзя не считаться и которую вполне можно привлечь в союзники. Александр Плющев о рэп-баттлах - специально для DW. (15.08.2017)

После шквала критики, обрушившегося на организаторов в СМИ и интернете в связи с выдвижением кандидатуры Найду для участия в "Евровидении", общественно-правовые компании передумали. (21.11.2015)

Провокация удалась? В Германии запрещено рекламировать новый скандальный альбом берлинского рэпера Бушидо, продавать его детям и подросткам. (18.07.2013)

Немецкие рокеры, известные своими брутальными инсценировками, подали в суд на Германию. (05.04.2016)

Его тексты сильно зашкаливают за грань абсурда, однако написаны как будто совершенно серьезно. (11.11.2011)

Продано было более 200 тысяч копий альбома, так что попадание гангста-рэперов в номинанты престижной премии оправдано. Тем не менее, в преддверии награждения лауреатов, которое прошло вечером 12 апреля в Берлине, вокруг альбома разгорелся скандал. Поводом для него стала одна строчка из трека под названием "0815". В оригинале - "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen". По смыслу - "Я более стройный, чем заключенный Освенцима". Антисемитский подтекст здесь разглядеть не так уж и сложно, к тому же в Германии всегда весьма чутко реагируют на подобные вещи. Резонанс строчка вызвала глобальный.

Еврейские организации требуют ответа

Международный комитет Освенцима, основанный в 1952 году бывшими узниками концлагеря, посчитал возмутительным оскорблением само появление дуэта среди претендентов на музыкальную премию. Участие рэперов в церемонии награждения лауреатов Echo является "пощечиной для всех переживших Холокост" и "позором для Германии", было сказано в заявлении комитета.

Центральный совет евреев в Германии потребовал остановить распространение подобных текстов, указав на опасность появления многочисленных подражателей. "Музыканты хотят провоцировать, это понятно. Но недопустимо терпеть дискриминирующие и антисемитские высказывания ", - заявил председатель совета Йозеф Шустер (Josef Schuster).

"Пограничный случай"

Несмотря на протесты и критику, устроители Echo не стали исключать рэп-дуэт из числа номинантов, сославшись на свободу художественного самовыражения, но оговорившись, что речь идет об "абсолютно пограничном случае".

Farid Bang и Kollegah

Farid Bang и Kollegah

В комментарии на скандал американский музыкальный журнал The Rolling Stone в своем немецком издании отмечает, что антисемитизм в цитируемом тексте настолько явный, что спорить нет необходимости. Федеральное объединение музыкальной индустрии, вручающее премии Echo, говорится в комментарии журнала, могло бы отойти от правил и убрать рэперов из списка номинантов, дабы продемонстрировать, что в немецком поп-музыкальном мейнстриме нет места расистским, женоненавистническим и антисемитским оскорблениям.

Дискуссия об антисемитизме

В ответ на критику в свой адрес Kollegah и Farid Bang принесли извинения за ненамеренно причиненные обиды и заявили, что не имели ввиду ничего ксенофобского или антисемитского. Между тем, в антисемитизме рэпера Kollegah обвиняют уже не первый раз. Дискуссия об антисемитизме в немецком гангста-рэпе была спровоцирована в 2016 году его документальным фильмом о поездке по палестинским территориям. В речитативе Kollegah звучало уже и слово "Холокост", причем в оскорбительном контексте. Как пишет The Rolling Stone, скандальный трек номинированного на Echo альбома "отвратителен", но и другие 22 ничуть не лучше.

Еще при релизе альбома в декабре 2017 года различные хип-хоп-медиа писали о преднамеренной провокации. The Rolling Stone предположил, что скандальный текст возник в результате пари между рэперами: проигравший должен был написать строку, за которую можно попасть под суд. Наблюдатели видят в таком поведении безответственность и коммерческий расчет, граничащие с бессовестностью и глупостью. Создатели альбома "Молодой, брутальный и красивый - 3" и сами отмечают, что не претендуют на "глубину" своего речитатива, "тупого и тяжелого, как бетонные глыбы".

Гангста-рэп в мейнстриме

Kollegah и Farid Bang являются в настоящее время одними из самых известных представителей немецкого гангста-рэпа и баттл-рэпа. Эта субкультура пришла в Германию в 1990-е годы. Первыми в этом жанре здесь были Kool Savas und Azad, воспевавшие бандитские будни и суровую жизнь в неблагополучных кварталах Берлина и Франкфурта-на-Майне. В 2003 рэпер Sido вывел агрессивный и оскорбительный хип-хоп в мейнстрим, выпустив "золотой диск" тиражом более 100 тысяч проданных копий. В то же время появился Bushido с его гимнами во славу криминального образа жизни. Отчасти его альбомы в Германии нельзя продавать лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а также рекламировать и распространять через посылторг.

На родине гангста-рэпа, в США, звукозаписывающие компании также нередко отказывались от сотрудничества с рэперами из-за текстов, описывающих и оправдывающих насилие, расизм, женоненавистничество, антисемитизм, гомофобию.

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Поп-экспорт из Германии

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    Поп-экспорт из Германии

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  • Milky Chance

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    9. Milky Chance - Sadnecessary

    Еще будучи школьниками, вокалист и музыкант Клеменс Ребайн (Clemens Rehbein) и диджей Филипп Дауш (Philipp Dausch) из Касселя в 2012 году выложили свои песни в YouTube. Трек "Stolen Dance" привлек к себе наибольшее внимание. Год спустя они опубликовали дебютный альбом Sadnecessarу, который и сделал всемирно знаменитым этот немецкий поп-фолк-рок-дуэт.

  • Lou Bega

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    8. Lou Bega - A Little Bit of Mambo

    Поп-музыкальный 1999 год прошел в ритме мамбо: повинен в этом Лу Бега. Музыкант угандийско-итальянского происхождения из Мюнхена добавил к инструментальной композиции кубинца Переса Прадо, сочиненной в 1949 году, свой собственный текст и выпустил "Mambo No. 5" в качестве сингла. На волне успеха римейка дебютный альбом "A Little Bit of Mambo" взлетел на вершину мировых хит-парадов в дюжине стран.

  • Snap!

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    Группа Snap! была основана в 1989 году во Франкфурте-на-Майне продюсерами техно-музыки Михаэлем Мюнцингом (Michael Münzing) и Лукой Анцилотти (Luca Anzilotti). Вокал на первом альбоме "World Power" принадлежит американскому рэперу Turbo B. и американской певице Пенни Форд. Композиция "The Power", гибрид хип-хопа и хауса, стала одним из крупнейших хитов 1990 года.

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    "Королева диско" приехала в Германию из США в 1968 год. В Мюнхене же началось ее сотрудничество с продюсером и пионером электронной музыки Джорджо Мородером. Мородер сочинял для певицы аккомпанемент на синтезаторах, что в ту пору было новшеством. Альбомы и синглы Донны Саммер изменили звучание популярной танцевальной музыки и много раз покоряли вершины международных хит-парадов.

  • Crazy Frog

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    Анимационный персонаж Crazy Frog был создан в Швеции, но глобальную популярность приобрел благодаря продюсерам из Германии. В 2005 году данс-проект Bass Bumpers выпустил ремикс инструментальной композиции "Axel F.", которая была темой фильма 1984 года "Полицейский из Беверли-Хиллз", с безумным лягушонком в видеоклипе. В Великобритании этот ремикс потеснил в чартах с первого места даже Coldplay.

  • Rammstein

    Поп-экспорт из Германии

    4. Rammstein - Liebe ist für alle da

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  • Scorpions

    Поп-экспорт из Германии

    3. Scorpions - Savage Amusement

    После долгого перерыва хард-рокеры из Ганновера выпустили в 1988 году свой десятый студийный альбом, которому суждено было стать самым успешным в их карьере. 5 миллионов проданных копий, места в первой десятке рейтингов в Швеции и США, 18-я строчка в Великобритании. Диск стал результатом экспериментов с новыми в то время музыкальными стилями и содержал электронный саунд наряду с гитарными рифами.

  • Kraftwerk

    Поп-экспорт из Германии

    2. Kraftwerk - Autobahn

    Старейшая автострада Германии A 555 между Кельном и Бонном вдохновила пионеров электронной музыки на название для своего четвертого альбома. Впервые музыканты из Дюссельдорфа добавили к своим композициям вокал - на немецком языке. Альбом (1974) стал переломным моментом не только для группы, которая завершила эксперименты с краут-роком, но и для музыки в целом, показав возможности синтезаторов.

  • Enigma

    Поп-экспорт из Германии

    1. Enigma - MCMXC a.D.

    Самый успешный немецкий альбом выпустил продюсер и композитор румынского происхождения Мишель Крету - создатель синти-поп-проекта Enigma. В его дебютном альбоме звучат григорианские хоралы, чарующий женский голос, гипнотическая ритмичная музыка. Альбом взлетел на вершины чартов - с 1990 года продано более 30 миллионов копий. Всего в топ-десятку пробивались четыре альбома Enigma.

    Автор: Микко Штюбнер-Ланкуттис, Элла Володина


Контекст

Поп-экспорт из Германии

DW представляет десять самых успешных музыкальных альбомов, выпущенных в Германии и пробившихся в международные чарты с 1970 года. (17.06.2016)  

Ссылки в интернете

Echo 2018: претенденты на премию

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