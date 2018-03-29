Антисемитизм в школах ФРГ: "политика страуса" недопустима

"Еврейка, еврейка, - кричал второклассник на школьном дворе вслед убегавшей от него девочке. - Если не поверишь в Аллаха, я тебя убью!". Подобные оскорбления и угрозы в адрес девочки не прекращались несколько месяцев и приобрели регулярный характер, учителя и дирекция берлинской начальной школы имени Поля Зиммеля были не в состоянии разрешить конфликт, и отец ребенка обратился к журналистам газеты Die Berliner Zeitung.

По его словам, вначале одноклассник его дочери неоднократно говорил ей о том, что всем неверующим в Аллаха грозит наказание, а узнав, что девочка и ее родители - евреи, стал угрожать ей смертью. Мужчина рассказал и о том, что в школьный чат учеников в мессенджере WhatsApp была выложена видеозапись, на которой террористы "Исламского государства" обезглавливали заложника. Директор школы подтвердил эту информацию.

Случаи антисемитизма в школах - от Берлина до Штутгарта

Случай в берлинской школе послужил своего рода катализатором - рост антисемитских настроений в учебных заведениях Германии стал темой обсуждений в немецких СМИ, в среде политиков и экспертов. В беседе с журналистами бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller) выразил надежду, что происшествие в школе имени Поля Зиммеля останется единичным случаем. К сожалению, это не так: в 2017 году Берлинский научно-исследовательский центр по борьбе с антисемитизмом зарегистрировал в школах столицы Германии 18 подобных случаев. Руководитель центра Беньямин Штайниц (Benjamin Steinitz) считает, что в действительности таких происшествий гораздо больше. "Мы имеем дело с цифрами, не поддающимися статистическому учету, - говорит он. - Часто школьники боятся рассказывать о том, что стали жертвами антисемитизма, поэтому их реальное число может быть в разы больше".

Йозеф Шустер

Подобное происходит не только в Берлине, но и в других немецких городах, в особенности - в крупных, но столица ФРГ занимает первое место в этой печальной статистике, говорит глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster). Президент Немецкого объединения учителей Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) подтверждает слова Шустера: случаи преследования и моббинга на антисемитской почве в последние несколько лет зафиксированы во многих немецких школах - от Франкфурта-на-Майне до Гамбурга, от городов в районе Рурского бассейна в земле Северный Рейн - Вестфалия до Штутгарта и Мюнхена. "В немецком обществе в целом наблюдается рост расистских и антисемитских настроений, и это касается, в том числе и школ", - утверждает Шустер.

Руководство школ предпочитает "политику страуса"

С ним согласен и директор немецкого отделения правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Венцель Михальски (Wenzel Michalski). По словам правозащитника, его сын еще в прошлом году стал жертвой антисемитизма. "В школе его били и обзывали евреем, - рассказал Михальски в беседе с DW. - Кульминацией стала псевдоказнь - после этого мы забрали его из школы". Возмущение директора немецкого отделения HRW вызывает и тот факт, что учебные заведения не придают должного значения проблеме: хотя школа, в которой учился его сын, входила в объединение "Школа против расизма", ее руководство "не проявило интереса" к устранению инцидента.

Венцель Михальски

Нередко дирекция замалчивает случаи проявления антисемитизма, чтобы не портить репутацию школы, или преуменьшает их значение, называя их "банальными ссорами" между школьниками. Директор школы имени Поля Зиммеля, к примеру, утверждал, что мальчику, грозящему своей однокласснице смертной казнью и обзывающему ее еврейкой, было неизвестно значение этого слова. "Официальные органы предпочитают прятать голову в песок", - сетует Венцель Михальски.

"Антисемитами не рождаются"

Многие немецкие эксперты и политики связывают рост антисемитских настроений в стране с существенным увеличением числа бежецев-мусульман, прибывших в последние несколько лет в Германию из арабских стран, где, по словам Венцеля Михальски, "антисемитизм является частью государственной политики". В основном антисемитизмом заражены молодые люди, и задача немецкого общества - беседовать с ними в школах и воспитывать их соответствующим образом, уверен правозащитник.

"Мы должны четко осознавать: ни один ребенок или подросток не рождается антисемитом, - говорит глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster). - Это означает, что мировоззрение детей где-то формируется". В основном, по его словам, это происходит или в семье, или в общинных или религиозных центрах при мечети, которые посещают мусульманские подростки.

Шустер считает, что лидеры мусульманских общин в Германии обязаны уделять особое внимание социализации молодых людей. "Имамы в мечетях должны проповедовать ценности, которые являются основными принципами демократического общества и жизни в нем", - уверен Йозеф Шустер. В противном случае, по его словам, они дожны быть лишены возможности работать в Германии.

Некоторые мусульманские организации поддержали призыв Йозефа Шустера. Председатель Центрального совета мусульман Айман Мазик написал на своей странице в Twitter, что в самое ближайшее время десять имамов встретятся с берлинскими школьниками и проведут с ними беседы о взаимном уважении на основе религиозного самосознания". "Я был бы рад, если бы к этому присоединились представители еврейских общин", - добавил Мазик.

Банализация антисемитизма недопустима

Органы управления в сфере образования должны принять срочные меры по развитию антидискриминационной политики, считает глава Федерального агентства по борьбе с дискриминацией Кристине Людерс (Christine Lüders). Поскольку сфера образования - это вопрос компетенции земельных правительств, Людерс обратилась к ним с призывом создать в каждой федеральной земле независимые агентства по предотвращению и борьбе с антисемитизмом и другими проявлениями расовой дискриминации.

Целью подобных организаций должна стать тесная работа со школами, консультации и помощь жертвам антисемитизма и разработка мер по предотвращению подобных случаев. Преследование и моббинг школьников на почве антисемитизма и других форм дискриминации ни в коем случае нельзя сводить до уровня банальных "споров или ссор", предупреждает Людерс.

Борьба с антисемитизмом как часть политики Германии

Председатель профсоюза работников сферы образования и науки GEW Марлиз Тепе (Marlis Tepe) считает, что школьные учителя должны проходить специальное обучение и подготовку в области межкультурных отношений. Учителя должны знать, как реагировать на проявления антисемитизма среди школьников, заявила Тепе в интервью агентству AFP. По ее мнению, необходимо также увеличить в школах число социальных педагогов, которые бы работали с учениками, вовлеченными в подобные конфликты.

Антисемитизм и моббинг на религиозной основе в школах станет одной из главных тем на июньской встрече министров образования федеральных земель в Эрфурте. Об этом заявила министр образования Германии Аня Карличек (Anja Karliczek). "Несмотря на то, что школа не может и не должна быть единственным местом, где формируются демократические ценности и терпимость к инакомыслящим, она играет центральную роль в этом", - заявила Карличек.

О недопустимости антисемитизма и расовой дискриминации и необходимости борьбы с ними заявил и министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). "Если ребенок стал жертвой антисемитизма, это позорно и невыносимо, - написал он на своей странице в Twitter. - Мы должны решительно противостоять любой форме антисемитизма. В Германии и во всем мире необходимо сделать все возможное, чтобы защитить жизнь евреев".

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