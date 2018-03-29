 Антисемитизм в школах ФРГ: ″политика страуса″ недопустима | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 30.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Антисемитизм в школах ФРГ: "политика страуса" недопустима

Моббинг в берлинской школе на почве антисемитизма стал катализатором проблемы в ФРГ. О необходимости борьбы с этим явлением и недопустимости его банализации среди молодежи предупреждают эксперты и политики.

Еврейские мальчики в кипах

"Еврейка, еврейка, - кричал второклассник на школьном дворе вслед убегавшей от него девочке. - Если не поверишь в Аллаха, я тебя убью!". Подобные оскорбления и угрозы в адрес девочки не прекращались несколько месяцев и приобрели регулярный характер, учителя и дирекция берлинской начальной школы имени Поля Зиммеля были не в состоянии разрешить конфликт, и отец ребенка обратился к журналистам газеты Die Berliner Zeitung.

По его словам, вначале одноклассник его дочери неоднократно говорил ей о том, что всем неверующим в Аллаха грозит наказание, а узнав, что девочка и ее родители - евреи, стал угрожать ей смертью. Мужчина рассказал и о том, что в школьный чат учеников в мессенджере WhatsApp была выложена видеозапись, на которой террористы "Исламского государства" обезглавливали заложника. Директор школы подтвердил эту информацию.

Случаи антисемитизма в школах - от Берлина до Штутгарта

Случай в берлинской школе послужил своего рода катализатором - рост антисемитских настроений в учебных заведениях Германии стал темой обсуждений в немецких СМИ, в среде политиков и экспертов. В беседе с журналистами бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller) выразил надежду, что происшествие в школе имени Поля Зиммеля останется единичным случаем. К сожалению, это не так: в 2017 году Берлинский научно-исследовательский центр по борьбе с антисемитизмом зарегистрировал в школах столицы Германии 18 подобных случаев. Руководитель центра Беньямин Штайниц (Benjamin Steinitz) считает, что в действительности таких происшествий гораздо больше. "Мы имеем дело с цифрами, не поддающимися статистическому учету, - говорит он. - Часто школьники боятся рассказывать о том, что стали жертвами антисемитизма, поэтому их реальное число может быть в разы больше".

Йозеф Шустер

Йозеф Шустер

Подобное происходит не только в Берлине, но и в других немецких городах, в особенности - в крупных, но столица ФРГ занимает первое место в этой печальной статистике, говорит глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster). Президент Немецкого объединения учителей Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) подтверждает слова Шустера: случаи преследования и моббинга на антисемитской почве в последние несколько лет зафиксированы во многих немецких школах - от Франкфурта-на-Майне до Гамбурга, от городов в районе Рурского бассейна в земле Северный Рейн - Вестфалия до Штутгарта и Мюнхена. "В немецком обществе в целом наблюдается рост расистских и антисемитских настроений, и это касается, в том числе и школ", - утверждает Шустер.

Руководство школ предпочитает "политику страуса"

С ним согласен и директор немецкого отделения правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Венцель Михальски (Wenzel Michalski). По словам правозащитника, его сын еще в прошлом году стал жертвой антисемитизма. "В школе его били и обзывали евреем, - рассказал Михальски в беседе с DW. - Кульминацией стала псевдоказнь - после этого мы забрали его из школы". Возмущение директора немецкого отделения HRW вызывает и тот факт, что учебные заведения не придают должного значения проблеме: хотя школа, в которой учился его сын, входила в объединение "Школа против расизма", ее руководство "не проявило интереса" к устранению инцидента.

Венцель Михальски

Венцель Михальски

Нередко дирекция замалчивает случаи проявления антисемитизма, чтобы не портить репутацию школы, или преуменьшает их значение, называя их "банальными ссорами" между школьниками. Директор школы имени Поля Зиммеля, к примеру, утверждал, что мальчику, грозящему своей однокласснице смертной казнью и обзывающему ее еврейкой, было неизвестно значение этого слова. "Официальные органы предпочитают прятать голову в песок", - сетует Венцель Михальски.

"Антисемитами не рождаются"

Многие немецкие эксперты и политики связывают рост антисемитских настроений в стране с существенным увеличением числа бежецев-мусульман, прибывших в последние несколько лет в Германию из арабских стран, где, по словам Венцеля Михальски, "антисемитизм является частью государственной политики". В основном антисемитизмом заражены молодые люди, и задача немецкого общества - беседовать с ними в школах и воспитывать их соответствующим образом, уверен правозащитник. 

"Мы должны четко осознавать: ни один ребенок или подросток не рождается антисемитом, - говорит глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster). - Это означает, что мировоззрение детей где-то формируется". В основном, по его словам, это происходит или в семье, или в общинных или религиозных центрах при мечети, которые посещают мусульманские подростки.

Шустер считает, что лидеры мусульманских общин в Германии обязаны уделять особое внимание социализации молодых людей. "Имамы в мечетях должны проповедовать ценности, которые являются основными принципами демократического общества и жизни в нем", - уверен Йозеф Шустер. В противном случае, по его словам, они дожны быть лишены возможности работать в Германии.

Некоторые мусульманские организации поддержали призыв Йозефа Шустера. Председатель Центрального совета мусульман Айман Мазик написал на своей странице в Twitter, что в самое ближайшее время десять имамов встретятся с берлинскими школьниками и проведут с ними беседы о взаимном уважении на основе религиозного самосознания". "Я был бы рад, если бы к этому присоединились представители еврейских общин", - добавил Мазик.

Банализация антисемитизма недопустима

Органы управления в сфере образования должны принять срочные меры по развитию антидискриминационной политики, считает глава Федерального агентства по борьбе с дискриминацией Кристине Людерс (Christine Lüders). Поскольку сфера образования - это вопрос компетенции земельных правительств, Людерс обратилась к ним с призывом создать в каждой федеральной земле независимые агентства по предотвращению и борьбе с антисемитизмом и другими проявлениями расовой дискриминации.

Контекст

Глава HRW в Германии в интервью DW заявил, что в последние годы в стране значительно вырос уровень антисемитизма, и рассказал о своем сыне, ставшем жертвой насилия в одной из берлинских школ. (17.11.2017)

Канцлер ФРГ обеспокоена антиеврейскими настроениями среди беженцев из арабских стран. По ее словам, Германия будет бороться с любыми проявлениями ксенофобии. (15.03.2016)

Могут ли евреи все еще чувствовать себя в безопасности в Германии? Во многих общинах растет беспокойство в связи с набирающим силу антисемитизмом беженцев из арабских стран. (24.01.2016)

Целью подобных организаций должна стать тесная работа со школами, консультации и помощь жертвам антисемитизма и разработка мер по предотвращению подобных случаев. Преследование и моббинг школьников на почве антисемитизма и других форм дискриминации ни в коем случае нельзя сводить до уровня банальных "споров или ссор", предупреждает Людерс. 

Борьба с антисемитизмом как часть политики Германии

Председатель профсоюза работников сферы образования и науки GEW Марлиз Тепе (Marlis Tepe) считает, что школьные учителя должны проходить специальное обучение и подготовку в области межкультурных отношений. Учителя должны знать, как реагировать на проявления антисемитизма среди школьников, заявила Тепе в интервью агентству AFP. По ее мнению, необходимо также увеличить в школах число социальных педагогов, которые бы работали с учениками, вовлеченными в подобные конфликты.

Антисемитизм и моббинг на религиозной основе в школах станет одной из главных тем на июньской встрече министров образования федеральных земель в Эрфурте. Об этом заявила министр образования Германии Аня Карличек (Anja Karliczek). "Несмотря на то, что школа не может и не должна быть единственным местом, где формируются демократические ценности и терпимость к инакомыслящим, она играет центральную роль в этом", - заявила Карличек. 

О недопустимости антисемитизма и расовой дискриминации и необходимости борьбы с ними заявил и министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). "Если ребенок стал жертвой антисемитизма, это позорно и невыносимо, - написал он на своей странице в Twitter. - Мы должны решительно противостоять любой форме антисемитизма. В Германии и во всем мире необходимо сделать все возможное, чтобы защитить жизнь евреев".

Смотрите также:

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Столкновение мировоззрений

    Политические листовки на клейкой основе формулируют порой диаметрально противоположные мировоззрения: один стикер требует запретить строительство мечетей, другой говорит "нет" ксенофобии.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Задолго до Холокоста

    Расовая идеология нацистов появилась не на пустом месте. Стикеры антисемитского содержания были в Германии в ходу еще в 19 веке. "Не покупай у евреев" - призывает круглая наклейка 1896 года. После проигранной немцами Первой мировой войны с помощью подобных стикеров с особой настойчивостью винили во всех бедах евреев.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Уличная пропаганда

    Нацисты целенаправленно использовали наклейки для популяризации своей расовой идеологии. Сразу же после победы на выборах в рейхстаг в марте 1933 года в Берлине появились стикеры, призывающие немцев к бойкоту еврейских магазинов.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Ответ нацистам

    Еврейские организации в 1920-е годы пытались противостоять разжиганию расовой ненависти наклейками просветительского содержания: "Ненависть к евреям из-за корысти - позорное преступление, из-за убеждения - глупость". Спустя десять лет, когда антисемитизм стал государственной доктриной, осталось только констатировать: "Нацисты - это наше несчастье".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Любовь под знаком свастики

    Даже в любовной переписке использовались наклейки антисемитского содержания. Конверт каждого из этих писем заклеен для прочности наклейкой с антисемитским лозунгом.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Социальные стены

    В послевоенной Германии стикеры изменили свое содержание, но не исчезли совсем. Особенно в политизированные 1970-80-е годы наклейки с политическими лозунгами использовались бунтарями в борьбе против истэблишмента. Их "постили" на улицах все "аналоговые" поколения вплоть до появления "Фейсбука" и "Твиттера".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    На злобу дня

    Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


Смотреть видео 02:15

В Германии осуждают проявления антисемитизма

Контекст

Наклейки как орудие идеологической борьбы

Стикеры политического содержания - явление не новое. В своих целях политики и активисты всех мастей используют их уже более ста лет. О чем говорят эти наклейки - в галерее DW. (02.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Германии осуждают проявления антисемитизма  

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

День памяти жертв Холокоста - воспоминания бывшей узницы лагеря смерти в Освенциме  

Евреи во Франции не чувствуют себя в безопасности  

Самые читаемые сегодня

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

Белый дом отреагировал на высылку дипломатов США из России  

В Берлине остановлен неисправный автобус с детьми из России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно