 Антимонопольный регулятор Польши начал расследование против ″Газпрома″ | Новости из Германии о Европе | DW | 09.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Антимонопольный регулятор Польши начал расследование против "Газпрома"

Реализация проекта "Северный поток-2" концерном "Газпром" и еще пятью компаниями из Европы, возможно, нарушает антимонопольное законодательство Польши.

Трубы для газопровода Северный поток-2

Трубы для газопровода "Северный поток-2"

Польское Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) инициировало расследование против российского концерна "Газпром" и еще пяти европейских организаций, ответственных за финансирование проекта газопровода "Северный поток-2". Их подозревают в нарушении антимонопольного законодательства Польши, сообщает пресс-служба UOKiK в среду, 9 мая.

Контекст

Работы начались, хотя еще не все страны дали разрешение на сооружение газопровода. В компании Nord Stream, однако, уверены, что все разрешения будут получены. (03.05.2018)

На переговорах канцлера в Вашингтоне речь пойдет о грозящей торговой войне между США и ЕС, немецких машинах, а также планах "Газпрома" и американских санкциях против российских олигархов. (26.04.2018)

Глава UOKiK Марек Нехцял заявил, что "Газпром" и пять других компаний, вопреки запрету польского ведомства, продолжают реализацию проекта газопровода. UOKiK обладает всеми документами, необходимыми для предъявления обвинений, и компаниям предоставлен 21 день на предоставление объяснений, приводит слова Нецхяла Радио Польши.

Летом 2016 года UOKiK не согласовал создание совместного предприятия для строительства "Северного потока-2", заявив, что это может привести к ограничению конкуренции на рынке газа. "Газпром" занимает доминирующее положение в поставках газа в Польшу, а планируемая сделка может еще больше усилить переговорную позицию компании по отношению к польским клиентам", - заявили тогда в UOKiK.

Немецкий участок газопровода уже строится

Сторонами консорциума должны были стать, помимо "Газпрома", немецкая компания Uniper, французская Engi, швейцарская OMV и нидерландские Shell и Wintershall. Последние пять компаний в настоящий момент являются финансовыми инвесторами компании Nord Stream 2, созданной для планирования, строительства и эксплуатации "Северного потока-2". "Газпром" - учредитель и единственный акционер Nord Stream 2.

Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров. Он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. 3 мая в Германии началось строительство немецкого участка спорного газопровода.

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:30

Труба раздора "Северный поток-2" - "Заповедник"

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Ссылки в интернете

Польское Управление по защите конкуренции и прав потребителей о расследовании против "Газпрома" и "Северного потока-2"

Аудио- и видеофайлы по теме

Труба раздора "Северный поток-2" - "Заповедник"  

Почему экологи в РФ и ФРГ против строительства газопровода "Северный поток-2"?  

США против Северного потока-2: под прицел могут попасть компании из ЕС  

Также по теме

Erdgas - Rohre für Nord Stream 2

Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2" 09.04.2018

В интервью газете Handelsblatt украинский президент назвал проект газопровода "Северный поток-2" экономически неоправданным и заявил, что транзит через Украину был бы гораздо выгоднее.

Ostesee-Pipeline Nordstream

Немецкий бизнес считает "Северный поток-2" чисто экономической инициативой 10.04.2018

По словам главы Восточного комитета немецкой экономики, заинтересованные компании уже вложили в "Северный поток-2" свыше 4 млрд евро.

Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen

Дания разрешит "Северный поток-2" под гарантию транзита газа через Украину 12.04.2018

В случае с этим газопроводом речь - не только о коммерции, но и о политике, заявил датский премьер. Давая разрешение на строительство, правительство Дании учтет и геополитические аспекты.

Самые читаемые

Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2018"  

Первый полуфинал "Евровидения-2018: Израиль и Кипр рулят  

Посол США в Германии призвал ФРГ немедленно прекратить сотрудничество с Ираном  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно