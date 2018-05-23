Антикоррупционное бюро Украины: борьба с коррупцией должна быть эффективнее

Антикоррупционное бюро Украины соблюдает законы и не допускает коррупции среди своих сотрудников, однако его работа могла бы быть эффективнее, считают в Совете общественного контроля НАБУ.
За последний год Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины добился наказания пяти сотрудников этой структуры. Еще одного оправдали. Грубых ошибок и очевидных провалов общественные контролеры в работе НАБУ не нашли. Вспыхнувшие в последние месяцы скандалы эксперты расценивают как сопротивление расследованию случаев коррупции.
Преследование "неприкасаемых"
Два новых антикоррупционных органа - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - были созданы в стране в 2015 году при финансовой и организационной поддержке западных стран. Если САП является структурным подразделением Генпрокуратуры Украины, то НАБУ было задумано как абсолютно независимый от власти правоохранительный орган. Так что прозрачный и тщательный отбор детективов и служащих в НАБУ стал одной из главных задач Совета общественного контроля (СОК) при НАБУ.
За последний год СОК получил около 40 обращений от граждан с жалобами на сотрудников НАБУ, но большинство из них не подтвердились, заявил во время обнародования отчета председатель Совета общественного контроля Роман Маселко. Секретарь СОК Галина Янченко отметила, что руководство НАБУ реагирует на критику, замечания и предложения общественных контролеров. По ее мнению, неподкупность НАБУ уже стала элементом современного украинского фольклора. "Даже в комедийных шоу начали появляться шутки о том, как детективы НАБУ отказываются от огромных взяток, и эти данные действительно подтверждаются", - утверждает Янченко.
Самой большой проблемой в работе НАБУ общественные контролеры назвали затягивание рассмотрения антикоррупционных уголовных производств в судах. По этой причине СОК дал старт публичному мониторингу судебных заседаний, видеозаписи которых выкладываются в интернете на суд общества.
Попытки дискредитации
В последние месяцы вокруг НАБУ вспыхнули сразу несколько скандалов. Основой одного из них стало обвинение сотрудников организации в незаконной прослушивании граждан Украины. Шеф департамента по расследованию особо важных дел в экономике Генпрокуратуры Украины Дмитрий Сус даже пытался провести обыск в помещении НАБУ. Однако эти обвинения впоследствии не подтвердились, а сам Сус оказался на скамье подсудимых по обвинению со стороны НАБУ в присвоении чужого имущества и декларировании недостоверных данных о доходах.
Еще один скандал возник из-за задержания агентов НАБУ, которые якобы незаконно провоцировали подозреваемых чиновников на совершение преступлений. Но и по этому делу до сих пор не появилось никаких доказательств, так что следствие зашло в тупик. "По-моему, это были действия, направленные на развал деятельности НАБУ. Они случились, когда НАБУ начало выдвигать подозрения топ-чиновникам в больших объемах коррупции", - говорит Роман Маселко.
Без провалов, но с незначительным успехом
К настоящему времени НАБУ возбудило более 500 уголовных производств - подобного в истории Украины еще никогда не было, сказала в интервью DW член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова. Она отметила, что явных провалов в работе НАБУ не наблюдалось, но это не означает, что их нет вообще. "Из-за принципа тайны следствия оценить качество собранных детективами НАБУ доказательств можно только тогда, когда они будут обнародованы в судах. Но по большинству дел еще судебные слушания еще не начались, а приговоры вынесены только по 20 делам. Мы видим затягивание судами слушаний, когда даже подготовительные заседания продолжаются по нескольку месяцев", - рассказывает Устинова.
Именно поэтому большое число открытых уголовных производств не является показателем эффективности работы НАБУ, считает один из авторов общественного отчета о состоянии борьбы с коррупцией в Украине, член правления киевского Центра политико-правовых реформ Николай Харвонюк. "Общество ждет от НАБУ более быстрой передачи производств в суды и открытия новых резонансных дел", - сказал эксперт в интервью DW.
По его мнению, объективная оценка деятельности антикоррупционного бюро Украины невозможна без аудита этой организации. Эксперт считает недопустимым, что НАБУ не имеет своих оперативных возможностей и должно "кланяться Службе безопасности Украины". "Открытый конфликт, вспыхнувший в последнее время между САП и НАБУ - вина обеих структур", - убежден Хавронюк. Он также уверен, что разжиганию конфликта способствует и несовершенное законодательство, дающее обоим антикоррупционным органам одинаковые полномочия в расследовании коррупционных дел. Эксперт считает, что полномочия между детективами-следователями и прокурорами должны быть строго разделены, а их ответственность четко обозначена.
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