 Андрей Макаревич и его ″пятая колонна″ (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.03.2018
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Культура и стиль жизни

Андрей Макаревич и его "пятая колонна" (фотогалерея)

Андрея Макаревича, певца, поэта, телеведущего, человека активной гражданской позиции, опять обвиняют с высоких трибун в том, что он "клевещет" на русский народ. Не его первого.

  • Андрей Макаревич

    История "пятой колонны" в лицах

    Андрей Макаревич

    Фронтмен легендарной группы "Машина времени", поэт, композитор, телеведущий, человек с активной гражданской позицией, Андрей Макаревич давно и последовательно критикует политику российских властей. Его концерты срывают, депутаты Думы требуют лишить его звания народного артиста, Макаревича травят в СМИ... Псевдопатриоты называют его в числе лидеров пресловутой "пятой колонны".

  • Петр Чаадаев

    История "пятой колонны" в лицах

    Петр Чаадаев

    У Макаревича - достойные предшественники. В частности, философ и публицист Петр Чаадаев, который жил и творил в первой половине XIX века. Ему, правда, пришлось труднее. Труды Чаадаева были запрещены в николаевской России, а его самого объявили сумасшедшим.

  • Анна Ахматова с мужем и сыном

    История "пятой колонны" в лицах

    Анна Ахматова

    Это совсем еще молодая Анна Ахматова с мужем Николаем Гумилевым и сыном. Гумилева расстреляли в 1921 году, обвинив в участии в контрреволюционном заговоре, сына четырежды арестовывали, и несколько лет он провел в лагере. А творчество Ахматовой, как и Зощенко, постановление ЦК заклеймило в 1946 году как "чуждое народу", "пустое и безыдейное". Она назвала это "гражданской смертью".

  • Борис Пастернак

    История "пятой колонны" в лицах

    Борис Пастернак

    Как и Ахматову, исключили из Союза писателей СССР и Бориса Пастернака - правда, позже, уже не при Сталине, а при Хрущеве. Причиной стала публикация за границей его романа "Доктор Живаго" в 1957 году. Спустя год ему присудили Нобелевскую премию по литературе, после чего было принято постановление Президиума ЦК КПСС "О клеветническом романе Пастернака" и началась настоящая травля писателя.

  • Дмитрий Шостакович и Всеволод Мейерхольд

    История "пятой колонны" в лицах

    Дмитрий Шостакович и Всеволод Мейерхольд

    Власть занималась не только писателями. Обвинения в "эстетстве" привели в 1938 году к закрытию театра выдающегося режиссера и педагога Всеволода Мейерхольда, а потом к его аресту и гибели. На снимке он - справа, вместе с Дмитрием Шостаковичем, который дважды становился мишенью идеологической кампании. В 1948 году великого композитора уволили из консерватории за "профнепригодность".

  • Лидия Русланова

    История "пятой колонны" в лицах

    Лидия Русланова

    Лидия Русланова, в репертуаре которой главное место занимали русские народные песни, в том числе - знаменитые "Валенки", никакой "формалисткой", конечно, быть не могла. Но она была женой одного из ближайших соратников маршала Жукова генерал-майора Владимира Крюкова, и после его ареста в 1948 году взяли и ее. Русланову приговорили к 10 годам и запретили использовать в радиопередачах ее записи.

  • Павел Филонов

    История "пятой колонны" в лицах

    Павел Филонов

    Художник Павел Филонов, о приобретении работ которого сегодня мечтают крупнейшие музеи мира, умер в Ленинграде в первую же блокадную зиму. С начала 1930-х годов он практически не выставлялся, заказов не получал, жил впроголодь. Его обвиняли в формализме, в том, что его картины (как, например, эта) "чужды социалистическому реализму". Был даже такой термин: "филоновщина".

  • Михаил Шемякин

    История "пятой колонны" в лицах

    Михаил Шемякин

    Сегодня художник, скульптор и режиссер Михаил Шемякин устанавливает памятники в Санкт-Петербурге и Самаре, ставит спектакли в Мариинском театре, получает в России ордена и премии, а в 1971 году ему пришлось эмигрировать из страны после нескольких лет преследования, когда конфисковывали его работы, а его самого принудительно отправляли в психбольницу.

  • Эрнст Неизвестный. Памятник Хрущеву

    История "пятой колонны" в лицах

    Эрнст Неизвестный

    Надгробный памятник Хрущеву - пожалуй, самая известная работа Эрнста Неизвестного, скульптуры которого Никита Сергеевич, тогда глава СССР, в 1962 году назвал "дегенеративным искусством". Последовало исключение из Союза художников, и до эмиграции в 1976 году Эрнсту Неизвестному удалось осуществить лишь единичные свои проекты.

  • Александр Солженицын

    История "пятой колонны" в лицах

    Александр Солженицын

    Боевого офицера, командира батареи, награжденного орденами Отечественной войны и Красной Звезды, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына называли в советской печати "литературным власовцем" и "предателем родины". Причиной тому была не только публикация на Западе его книги "Архипелаг ГУЛаг" о сталинских лагерях, но и все его творчество, его активная общественная деятельность.

  • Кадр из фильма Комиссар Александра Аскольдова

    История "пятой колонны" в лицах

    Александр Аскольдов

    Нонна Мордюкова исполнила главную женскую роль в фильме Александра Аскольдова "Комиссар", снятом в 1967 году. Фильм запретили, Аскольдова уволили с киностудии за "профнепригодность", исключили из партии. Больше ему снимать кино не давали. Широкий зритель увидел фильм только в 1987 году, после чего "Комиссар" получил множество наград на международных кинофестивалях.

    Автор: Ефим Шуман


  • Андрей Макаревич

    История "пятой колонны" в лицах

    Андрей Макаревич

    Фронтмен легендарной группы "Машина времени", поэт, композитор, телеведущий, человек с активной гражданской позицией, Андрей Макаревич давно и последовательно критикует политику российских властей. Его концерты срывают, депутаты Думы требуют лишить его звания народного артиста, Макаревича травят в СМИ... Псевдопатриоты называют его в числе лидеров пресловутой "пятой колонны".

  • Петр Чаадаев

    История "пятой колонны" в лицах

    Петр Чаадаев

    У Макаревича - достойные предшественники. В частности, философ и публицист Петр Чаадаев, который жил и творил в первой половине XIX века. Ему, правда, пришлось труднее. Труды Чаадаева были запрещены в николаевской России, а его самого объявили сумасшедшим.

  • Анна Ахматова с мужем и сыном

    История "пятой колонны" в лицах

    Анна Ахматова

    Это совсем еще молодая Анна Ахматова с мужем Николаем Гумилевым и сыном. Гумилева расстреляли в 1921 году, обвинив в участии в контрреволюционном заговоре, сына четырежды арестовывали, и несколько лет он провел в лагере. А творчество Ахматовой, как и Зощенко, постановление ЦК заклеймило в 1946 году как "чуждое народу", "пустое и безыдейное". Она назвала это "гражданской смертью".

  • Борис Пастернак

    История "пятой колонны" в лицах

    Борис Пастернак

    Как и Ахматову, исключили из Союза писателей СССР и Бориса Пастернака - правда, позже, уже не при Сталине, а при Хрущеве. Причиной стала публикация за границей его романа "Доктор Живаго" в 1957 году. Спустя год ему присудили Нобелевскую премию по литературе, после чего было принято постановление Президиума ЦК КПСС "О клеветническом романе Пастернака" и началась настоящая травля писателя.

  • Дмитрий Шостакович и Всеволод Мейерхольд

    История "пятой колонны" в лицах

    Дмитрий Шостакович и Всеволод Мейерхольд

    Власть занималась не только писателями. Обвинения в "эстетстве" привели в 1938 году к закрытию театра выдающегося режиссера и педагога Всеволода Мейерхольда, а потом к его аресту и гибели. На снимке он - справа, вместе с Дмитрием Шостаковичем, который дважды становился мишенью идеологической кампании. В 1948 году великого композитора уволили из консерватории за "профнепригодность".

  • Лидия Русланова

    История "пятой колонны" в лицах

    Лидия Русланова

    Лидия Русланова, в репертуаре которой главное место занимали русские народные песни, в том числе - знаменитые "Валенки", никакой "формалисткой", конечно, быть не могла. Но она была женой одного из ближайших соратников маршала Жукова генерал-майора Владимира Крюкова, и после его ареста в 1948 году взяли и ее. Русланову приговорили к 10 годам и запретили использовать в радиопередачах ее записи.

  • Павел Филонов

    История "пятой колонны" в лицах

    Павел Филонов

    Художник Павел Филонов, о приобретении работ которого сегодня мечтают крупнейшие музеи мира, умер в Ленинграде в первую же блокадную зиму. С начала 1930-х годов он практически не выставлялся, заказов не получал, жил впроголодь. Его обвиняли в формализме, в том, что его картины (как, например, эта) "чужды социалистическому реализму". Был даже такой термин: "филоновщина".

  • Михаил Шемякин

    История "пятой колонны" в лицах

    Михаил Шемякин

    Сегодня художник, скульптор и режиссер Михаил Шемякин устанавливает памятники в Санкт-Петербурге и Самаре, ставит спектакли в Мариинском театре, получает в России ордена и премии, а в 1971 году ему пришлось эмигрировать из страны после нескольких лет преследования, когда конфисковывали его работы, а его самого принудительно отправляли в психбольницу.

  • Эрнст Неизвестный. Памятник Хрущеву

    История "пятой колонны" в лицах

    Эрнст Неизвестный

    Надгробный памятник Хрущеву - пожалуй, самая известная работа Эрнста Неизвестного, скульптуры которого Никита Сергеевич, тогда глава СССР, в 1962 году назвал "дегенеративным искусством". Последовало исключение из Союза художников, и до эмиграции в 1976 году Эрнсту Неизвестному удалось осуществить лишь единичные свои проекты.

  • Александр Солженицын

    История "пятой колонны" в лицах

    Александр Солженицын

    Боевого офицера, командира батареи, награжденного орденами Отечественной войны и Красной Звезды, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына называли в советской печати "литературным власовцем" и "предателем родины". Причиной тому была не только публикация на Западе его книги "Архипелаг ГУЛаг" о сталинских лагерях, но и все его творчество, его активная общественная деятельность.

  • Кадр из фильма Комиссар Александра Аскольдова

    История "пятой колонны" в лицах

    Александр Аскольдов

    Нонна Мордюкова исполнила главную женскую роль в фильме Александра Аскольдова "Комиссар", снятом в 1967 году. Фильм запретили, Аскольдова уволили с киностудии за "профнепригодность", исключили из партии. Больше ему снимать кино не давали. Широкий зритель увидел фильм только в 1987 году, после чего "Комиссар" получил множество наград на международных кинофестивалях.

    Автор: Ефим Шуман


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    Автор: Ксения Сафронова


"Невидимка" Макаревич
Смотреть видео 09:21

Геофактор 25.02.2015: Как Макаревич превратился в России в "невидимку"

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История "пятой колонны" в лицах

Андрея Макаревича, певца, поэта, телеведущего, человека активной гражданской позиции, опять обвиняют с высоких трибун в том, что он "клевещет" на русский народ. Он - не первый, кого в этом обвиняют. (21.03.2018)  

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