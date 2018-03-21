Андрей Макаревич и его ″пятая колонна″ (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.03.2018

История "пятой колонны" в лицах

Анна Ахматова

Это совсем еще молодая Анна Ахматова с мужем Николаем Гумилевым и сыном. Гумилева расстреляли в 1921 году, обвинив в участии в контрреволюционном заговоре, сына четырежды арестовывали, и несколько лет он провел в лагере. А творчество Ахматовой, как и Зощенко, постановление ЦК заклеймило в 1946 году как "чуждое народу", "пустое и безыдейное". Она назвала это "гражданской смертью".