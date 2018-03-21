Андрей Макаревич и его ″пятая колонна″ (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.03.2018

Андрея Макаревича, певца, поэта, телеведущего, человека активной гражданской позиции, опять обвиняют с высоких трибун в том, что он "клевещет" на русский народ. Не его первого.
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