Андреа Налес стала первой женщиной во главе СДПГ

Андреа Налес (Andrea Nahles) избрана главой Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Это решение было принято на внеочередном съезде партии в Висбадене в воскресенье, 22 апреля. За кандидатуру Налес, которая стала первой женщиной на посту председателя СДПГ за почти 155-летнюю историю партии, проголосовали 66,3 процента делегатов. Это один из самых худших результатов при выборах партийного лидера с 1946 года.

В своей речи на съезде Андреа Налес пообещала обновить партию; ключевыми вопросами для СДПГ в ближайшие годы должны стать развитие экономики и ситуация на рынке труда, отметила новый глава социал-демократов.

Непростой период для партии

Кроме того, Налес выступила за "поиск диалога" с Россией. "Мы должны поддерживать отношения и с США, и с Россией, но при этом сохранять реализм", - заявила она, добавив, что "немцы хотят быть хорошими соседями для России".

Андреа Налес была впервые избрана членом бундестага в 1998 году. Она занимала пост генерального секретаря партии, главы фракции СДПГ в парламенте и министра труда и социальных вопросов.

Эксперты отмечают, что 47-летняя Налес возглавила СДПГ в непростой для партии период. В результате выборов в бундестаг в 2017 году социал-демократы получили исторически низкий результат: 20,5 процентов.

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