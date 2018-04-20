 Андреа Налес стала первой женщиной во главе СДПГ | Новости из Германии о Германии | DW | 22.04.2018
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Германия

Андреа Налес стала первой женщиной во главе СДПГ

Новый председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес выступила за обновление партии и "поиск диалога" в отношениях с Россией.

Андреа Налес

Андреа Налес (Andrea Nahles) избрана главой Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Это решение было принято на внеочередном съезде партии в Висбадене в воскресенье, 22 апреля. За кандидатуру Налес, которая стала первой женщиной на посту председателя СДПГ за почти 155-летнюю историю партии, проголосовали 66,3 процента делегатов. Это один из самых худших результатов при выборах партийного лидера с 1946 года.

В своей речи на съезде Андреа Налес пообещала обновить партию; ключевыми вопросами для СДПГ в ближайшие годы должны стать развитие экономики и ситуация на рынке труда, отметила новый глава социал-демократов.

Контекст

Коалиционный договор - это хороший фундамент для стабильного правительства, заявила канцлер Ангела Меркель в завершение переговорного марафона. В ходе консультаций ХДС, ХСС и СДПГ распределили посты глав министерств. (07.02.2018)

Блок ХДС/ХСС, по итогам обработки всех бюллетеней, набрал 33%, ухудшив свой результат по сравнению с прошлыми выборами. У СДПГ - 20,5% голосов. В бундестаг впервые прошли правые популисты. (25.09.2017)

Непростой период для партии

Кроме того, Налес выступила за "поиск диалога" с Россией. "Мы должны поддерживать отношения и с США, и с Россией, но при этом сохранять реализм", - заявила она, добавив, что "немцы хотят быть хорошими соседями для России".

Андреа Налес была впервые избрана членом бундестага в 1998 году. Она занимала пост генерального секретаря партии, главы фракции СДПГ в парламенте и министра труда и социальных вопросов.

Эксперты отмечают, что 47-летняя Налес возглавила СДПГ в непростой для партии период. В результате выборов в бундестаг в 2017 году социал-демократы получили исторически низкий результат: 20,5 процентов.

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