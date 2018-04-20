Ангела Меркель обещает евреям безопасную жизнь в Германии

Германия сделает все для обеспечения полной безопасности евреев, проживающих на территории страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в воскресенье, 22 апреля, в интервью израильскому телеканалу Channel 10. По ее словам, канцлер "опечалена" попытками проявления антисемитизма в Германии.

Причиной всплеска подобных явлений мог стать приток беженцев из мусульманских стран в ЕС, полагает Меркель. Сложившуюся ситуацию канцлер считает "новым феноменом". Она назвала удручающим фактом ситуацию, когда практически всем еврейские детские сады, школы, общественно-религиозные учреждения вынуждены находиться под охраной полиции.

В ходе интервью Меркель подтвердила намерение позднее посетить Израиль для очередного раунда двусторонних межправительственных консультаций. Канцлер также назвала вопросы, вызывающие разногласия между странами. К ним относятся, в частности, статус израильских поселений на палестинских территориях и атомная сделка с Ираном, которая вызывает озабоченность Израиля.

Нападение в Берлине

В среду, 18 апреля, трое неизвестных напали на двух мужчин в кипах в берлинском районе Пренцлауэр-Берг. Один из пострадавших надел кипу впервые, чтобы с помощью подобного эксперимента проверить, насколько безопасно носить этот головной убор в общественных местах. На следующий день, 19 апреля, один из подозреваемых в антисемитском нападении добровольно явился в полицию в сопровождении адвоката.

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