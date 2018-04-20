 Ангела Меркель обещает евреям безопасную жизнь в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 23.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Ангела Меркель обещает евреям безопасную жизнь в Германии

ФРГ сделает все необходимое для безопасности евреев, проживающих в стране, заявила федеральный канцлер. Участившиеся антисемитские выходки Меркель расценивает как "новый феномен".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (фото из архива)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (фото из архива)

Германия сделает все для обеспечения полной безопасности евреев, проживающих на территории страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в воскресенье, 22 апреля, в интервью израильскому телеканалу Channel 10. По ее словам, канцлер "опечалена" попытками проявления антисемитизма в Германии.

Контекст

Среди бела дня в Берлине молодой араб достает ремень и бьет им человека в кипе. Главный редактор DW Инес Поль возмущена и всерьез обеспокоена проявлениями антисемитизма в Германии. (18.04.2018)

Моббинг в берлинской школе на почве антисемитизма стал катализатором проблемы в ФРГ. О необходимости борьбы с этим явлением и недопустимости его банализации среди молодежи предупреждают эксперты и политики. (30.03.2018)

Причиной всплеска подобных явлений мог стать приток беженцев из мусульманских стран в ЕС, полагает Меркель. Сложившуюся ситуацию канцлер считает "новым феноменом". Она назвала удручающим фактом ситуацию, когда практически всем еврейские детские сады, школы, общественно-религиозные учреждения вынуждены находиться под охраной полиции. 

В ходе интервью Меркель подтвердила намерение позднее посетить Израиль для очередного раунда двусторонних межправительственных консультаций. Канцлер также назвала вопросы, вызывающие разногласия между странами. К ним относятся, в частности, статус израильских поселений на палестинских территориях и атомная сделка с Ираном, которая вызывает озабоченность Израиля.

Нападение в Берлине

В среду, 18 апреля, трое неизвестных напали на двух мужчин в кипах в берлинском районе Пренцлауэр-Берг. Один из пострадавших надел кипу впервые, чтобы с помощью подобного эксперимента проверить, насколько безопасно носить этот головной убор в общественных местах. На следующий день, 19 апреля, один из подозреваемых в антисемитском нападении добровольно явился в полицию в сопровождении адвоката.

Смотрите также:

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Столкновение мировоззрений

    Политические листовки на клейкой основе формулируют порой диаметрально противоположные мировоззрения: один стикер требует запретить строительство мечетей, другой говорит "нет" ксенофобии.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Задолго до Холокоста

    Расовая идеология нацистов появилась не на пустом месте. Стикеры антисемитского содержания были в Германии в ходу еще в 19 веке. "Не покупай у евреев" - призывает круглая наклейка 1896 года. После проигранной немцами Первой мировой войны с помощью подобных стикеров с особой настойчивостью винили во всех бедах евреев.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Уличная пропаганда

    Нацисты целенаправленно использовали наклейки для популяризации своей расовой идеологии. Сразу же после победы на выборах в рейхстаг в марте 1933 года в Берлине появились стикеры, призывающие немцев к бойкоту еврейских магазинов.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Ответ нацистам

    Еврейские организации в 1920-е годы пытались противостоять разжиганию расовой ненависти наклейками просветительского содержания: "Ненависть к евреям из-за корысти - позорное преступление, из-за убеждения - глупость". Спустя десять лет, когда антисемитизм стал государственной доктриной, осталось только констатировать: "Нацисты - это наше несчастье".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Любовь под знаком свастики

    Даже в любовной переписке использовались наклейки антисемитского содержания. Конверт каждого из этих писем заклеен для прочности наклейкой с антисемитским лозунгом.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Социальные стены

    В послевоенной Германии стикеры изменили свое содержание, но не исчезли совсем. Особенно в политизированные 1970-80-е годы наклейки с политическими лозунгами использовались бунтарями в борьбе против истэблишмента. Их "постили" на улицах все "аналоговые" поколения вплоть до появления "Фейсбука" и "Твиттера".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    На злобу дня

    Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


Смотреть видео 03:01

70 лет Израилю: особые отношения с Германией

Контекст

Наклейки как орудие идеологической борьбы

Стикеры политического содержания - явление не новое. В своих целях политики и активисты всех мастей используют их уже более ста лет. О чем говорят эти наклейки - в галерее DW. (02.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

70 лет Израилю: особые отношения с Германией  

В Германии осуждают проявления антисемитизма  

Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе  

Также по теме

Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе (19.04.18) 19.04.2018

На этих кадрах, снятых в центре Берлина, араб средь бела дня избивает ремнем человека в кипе. Пострадавший рассказал, что хотел проверить, насколько опасно ходить по столице ФРГ в иудейском головном уборе. Он же и снимал избиение на смартфон. Адам - израильтянин арабского происхождения из нерелигиозной семьи. В Берлине в 2017 г. зафиксировали около тысячи проявлений агрессивного антисемитизма.

Zum Thema - Online-Umfrage - Juden in Europa sehen wachsenden Antisemitismus

Комментарий: Насилие против евреев? Германия должна определиться 18.04.2018

Среди бела дня в Берлине молодой араб достает ремень и бьет им человека в кипе. Главный редактор DW Инес Поль возмущена и всерьез обеспокоена проявлениями антисемитизма в Германии.

Deutschland Kundgebung gegen Antisemitismus

Подозреваемый в антисемитском нападении в Берлине сдался полиции 19.04.2018

На двух мужчин в Берлине напали из-за того, что на них были кипы. В интернете было опубликовано видео, на котором зафиксировано антисемитское нападение в столице Германии. Полиция ведет расследование.

Самые читаемые

МИД ФРГ обвинил РФ в "спланированной дезинформации" по делу Скрипаля  

Глава МИД Германии выступил против возврата к G8 с Россией  

Кто выиграет, если "Аэрофлот" перестанет летать в Америку  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно