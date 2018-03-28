 Американский дипломат: Россия должна изменить свое агрессивное поведение | Новости из Германии о России | DW | 28.03.2018
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Россия

Американский дипломат: Россия должна изменить свое агрессивное поведение

Замглавы дипмиссии США в Москве Энтони Годфри рассказал DW о причинах выдворения российских дипломатов и о том, может ли этот шаг сказаться на выдаче американских виз гражданам России.

Здание посольства РФ в Вашингтоне

Здание посольства России в Вашингтоне

Соединенные Штаты возмущены тем, что Россия совершила попытку убийства на территории Великобритании британского подданного и его дочери с применением химического оружия, и приняли решение выслать российских дипломатов из Соединенных Штатов в знак солидарности с народом и правительством Великобритании. Об этом в беседе с DW в среду, 28 марта, заявил заместитель главы дипломатической миссии США в Москве Энтони Годфри.

США доверяют информации британских союзников

"Мы доверяем информации, которую нам предоставили наши британские союзники. Мы уверены, что это была либо намеренно предпринятая химическая атака, либо отравляющее вещество каким-то образом вышло из-под контроля российских властей", - подчеркнул Годфри. По его словам, Великобритания обратилась к РФ с просьбой ответить, была ли химическая атака в Солсбери "осознанными действиями российских властей, или же они утратили контроль" над нервно-паралитическим веществом. Поскольку, "к большому сожалению, никакого ответа не последовало", было принято решение о высылке российских дипломатов.

Энтони Годфри

Энтони Годфри

Американский дипломат отметил, что Россия уже долгое время "совершает действия, направленные на подрыв мира и международной безопасности. В их числе - события в Крыму и Восточной Украине, катастрофа MH-17, вмешательство в выборы в США".

Высылка российских дипломатов, по его словам, продиктована, в том числе, решимостью американских властей "защитить граждан и национальную безопасность страны" и продемонстрировать, что США не потерпят от России нарушений международных норм.

Что случится с выдачей американских виз россиянам?

Контекст

Печать Германии широко комментирует высылку российских дипломатов, которой целый ряд стран выразили солидарность с Великобританией, где был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль. (27.03.2018)

Лондон передал союзникам "беспрецедентные" секретные данные. Россия в представленной на базе этих данных презентации названа виновной "без малейшего сомнения". (28.03.2018)

Граждане России с 1 сентября смогут пройти собеседование на получение визы США только в московском посольстве. В других американских консульствах в РФ эта процедура отменена на неопределенный срок. (21.08.2017)

В ответ на вопрос, может ли высылка российских дипломатов оказать негативное влияние на выдачу виз США россиянам, Энтони Годфри выразил опасение, что в случае если российские власти предпримут ответные шаги, "жертвами этих мер могут стать и те россияне, которые хотят получить визы, чтобы посетить США".

"Мы не знаем, какие меры будет принимать российская сторона, но исходя из нашей тяжелой недавней истории, могу сказать: когда правительство РФ приняло решение сократить наш штат на 60 процентов, то есть более чем на 700 человек, это, конечно, сократило возможности посольства и генконсульств США выдавать визы российским гражданам практически на 60 процентов", - подчеркнул дипломат.

Вместе с тем замглавы дипмиссии США в Москве отметил, что, несмотря на принятые меры, "международное сообщество последовательно говорит России: двери для диалога всегда открыты. Но правительству РФ необходимо изменить свое безответственое и агрессивное поведение, чтобы улучшить отношения с миром".

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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