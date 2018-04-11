Американский авианосец в Персидском заливе - все, что нужно знать

Соединенные Штаты отправили на Ближний Восток ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". Эксперты не исключают, что боевые корабли могут принять участие в возможной операции США в Сирии. Ранее президент Дональд Трамп анонсировал удар по Сирии в Twitter, призвав Россию готовиться к тому, что прилетят ракеты - "красивые, новые и умные".

"Гарри Трумэн" идет на замену другому американскому авианосцу - "Теодору Рузвельту", который недавно покинул ближневосточный регион. Накануне этого события на авианосце в рамках организованного США пресс-тура побывал корреспондент DW Юрий Решето. Смотрите его репортаж о жизни в "городе на воде".



