Американская киноакадемия исключила из своего состава Косби и Полански

Американская академия кинематографических искусств и наук, известная по всему миру своей ежегодно вручаемой премией "Оскар", в четверг, 3 мая, исключила из своего состава актера Билла Косби и режиссера Романа Полански. Как сообщает агентство dpa, решение принято в связи с нарушением ими этических норм академии.

1 мая суд присяжных признал восьмидесятилетнего Косби виновным по делу о сексуальном домогательстве 2004 года. Комика обвиняли в том, что в 2004 году он накачал наркотиками и изнасиловал сотрудницу Университета Темпл. В аналогичных преступлениях Косби обвиняли десятки женщин, но из-за истечения срока давности до суда дошло лишь рассматриваемое дело. Дата объявления приговора пока неизвестна, но популярному актеру грозит до 30 лет тюремного заключения.

Обладателя сразу нескольких международных призов, включая "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, режиссера Романа Полански в 1977 году обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. После ареста и предъявления обвинений Полански в рамках судебного соглашения признал свою вину, однако накануне вынесения приговора бежал из США в Великобританию. А затем, чтобы избежать экстрадиции - во Францию.

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