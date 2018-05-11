Альтмайер хочет посредничать в споре вокруг "Северного потока - 2"

Министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) намерен выступить посредником в споре между Россией и Украиной по поводу газопровода "Северный поток-2". Должно быть найдено решение, учитывающее интересы всех участников, заявил Альтмайер в Киеве в понедельник, 14 мая, перед встречей с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает информагентство Reuters.

Альтмайер отметил, что Берлин "очень серьезно" относится к обязательствам, взятым им по отношению к Киеву. В частности, в рамках минских договоренностей ФРГ стремится к восстановлению суверенитета Украины. Гройсман в свою очередь в своем микроблоге в Twitter назвал Германию важным партнером и другом Украины, а также отметил ценность поддержки со стороны Берлина.

Альтмайер стремится улучшить отношения с Москвой

Из Киева глава Минэкономики ФРГ отправился в Москву, где он проведет переговоры с представителями правительства России. В ходе визита Альтмайер намерен внести вклад в улучшение германо-российских отношений, заявил он в беседе с журналистами на борту самолета, передает агентство dpa.

Россия также заинтересована в ослаблении натянутых отношений и оживлении процесса мирного урегулирования ситуации в Донбассе, для которого необходимы усилия как Москвы, так и Киева, заявил министр, отметив, что решение этих проблем позволит использовать большой экономический потенциал отношений и вернуть доверие инвесторов.

Германия придерживается экономических санкций, введенных против России, но в то же время готова развивать двусторонние отношения в этой сфере, отметил Альтмайер. После долгого процесса формирования правительства в Германии Берлин хочет "подхватить нить разговора" с Москвой, продолжил Альмайер, который возглавил министерство экономики ФРГ в марте 2018 года и в этой должности пока не посещал Россию.

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