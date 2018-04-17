Алехиной назначили обязательные работы за акцию в поддержку Telegram

Мещанский суд Москвы в среду, 18 апреля, назначил Марии Алехиной 100 часов обязательных работ. Участница группы Pussy Riot обвиняется в организации несогласованной акции в поддержку Telegram.

Суд установил, что группа из 12 человек "изготовляла бумажные изделия и мешала проходу граждан" у здания ФСБ в Москве, пишет "Медиазона". В связи с этим Алехиной, признанной организатором акции, назначено административное наказание. "По сути, сейчас ФСБ является той организацией, которая владеет и судом, и Роскомнадзором, и в принципе контролирует жизнь граждан в нашей стране. Я не считаю, что это правильно", - заявила Алехина журналистам после заседания.

Участники протестной акции в поддержку мессенджера Telegram собрались на Лубянской площади 16 апреля. Они бросали в здание ФСБ разноцветные бумажные самолетики (на логотипе Telegram изображен самолетик. - Ред.). Позже их задержали, накануне двое участников акции были оштрафованы судом на 10 и 20 тысяч рублей.

Telegram по-прежнему работает

Роскомнадзор начал блокировать Telegram на территории РФ 16 апреля. Однако на данный момент мессенджер продолжает работать в России. При этом от блокировки пострадали миллионы IP-адресов, принадлежащие провайдерам Amazon Web Services и Google.

13 апреля Таганский районный суд города Москвы принял решение о блокировке Telegram на территории России за отказ предоставить ключи для дешифровки переписок пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ). Основатель и владелец Telegram Павел Дуров назвал решение суда антиконституционным и заявил, что продолжит "отстаивать право на тайну переписки россиян".

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