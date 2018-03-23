Алена Савченко: ″золотая″ немецкая украинка (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.03.2018

Немецкая фигуристка, уроженка Украины Алена Савченко стала шестикратной чемпионкой мира. А до этого завоевала олимпийское золото. Яркие моменты ее жизни - в фотогалерее DW.
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