Алена Савченко: ″золотая″ немецкая украинка (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.03.2018

Алена Савченко: путь к золоту

Мировой рекорд

Алена Савченко уже в шестой раз завоевала звание чемпионки мира среди спортивных пар - на этот раз с Бруно Массо. И никогда еще ни она сама со своим партнером, ни другие фигуристы до нее не получали такие высокие оценки - в общей сложности, 245,84 балла. Это мировой рекорд! На чемпионате мира в Милане судьи 22 раза дали немецким фигуристам высшую оценку - 10 баллов.