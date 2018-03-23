 Алена Савченко: ″золотая″ немецкая украинка (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.03.2018
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Культура и стиль жизни

Алена Савченко: "золотая" немецкая украинка (фотогалерея)

Немецкая фигуристка, уроженка Украины Алена Савченко стала шестикратной чемпионкой мира. А до этого завоевала олимпийское золото. Яркие моменты ее жизни - в фотогалерее DW.

  • Алена Савченко и Бруно Массо

    Алена Савченко: путь к золоту

    Мировой рекорд

    Алена Савченко уже в шестой раз завоевала звание чемпионки мира среди спортивных пар - на этот раз с Бруно Массо. И никогда еще ни она сама со своим партнером, ни другие фигуристы до нее не получали такие высокие оценки - в общей сложности, 245,84 балла. Это мировой рекорд! На чемпионате мира в Милане судьи 22 раза дали немецким фигуристам высшую оценку - 10 баллов.

  • Фигуристка Алена Савченко

    Алена Савченко: путь к золоту

    Чемпионка из Обухова

    Чемпионка мира и Олимпийских Игр Алена Савченко родилась в городе Обухов Киевской области. Она начала свою спортивную карьеру еще на родине, выступала за Украину на Олимпиаде в 2002 году с фигуристом Станиславом Морозовым, заняв тогда 15 место. В 2003 году, после переезда в Германию, Савченко начала тренироваться у бывшего фигуриста Инго Штойера (Ingo Steuer).

  • Фигуристы Алена Савченко и Робин Шолковы

    Алена Савченко: путь к золоту

    Золото Германии

    В 2003 году партнером Алены Савченко стал немец Робин Шолковы (Robin Szolkowy), который до этого полтора года искал партнершу. Уже в первом сезоне пара выиграла золото на чемпионате Германии, всего этот титул они завоевывали пять раз.

  • Фигуристка Алена Савченко и тренер Инго Штойер

    Алена Савченко: путь к золоту

    Олимпиада в Турине

    В конце 2005 года Савченко получила немецкое гражданство и смогла выступить за Германию в Турине (2006 год). Олимпиада стала сложной не только для спортсменов: их тренеру Инго Штойеру хотели отказать в участии из-за связей со "штази" во времена ГДР. Пара все-таки выступила и показала шестой результат. По слухам, на протяжении нескольких лет Савченко и Штойера связывали не только рабочие отношения.

  • Алена Савченко

    Алена Савченко: путь к золоту

    Олимпиада в Ванкувере

    На Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году Савченко и Шолковы получили бронзовые медали. Этот же результат они показали и через четыре года - в Сочи.

  • Алена Савченко и Робин Шолковы

    Алена Савченко: путь к золоту

    Уход из спорта

    После Олимпиады 2014 года Робин Шолковы заявил о своем уходе из большого спорта. Алена Савченко начала искать не только партнера, но и нового тренера - она больше не могла работать с Инго Штойером из-за конфликта интересов.

  • Бруно Массо и Алена Савченко

    Алена Савченко: путь к золоту

    Новый партнер

    До встречи с Аленой Савченко француз Бруно Массо тренировался с другой украинской фигуристкой - Дарьей Поповой. Так же, как и Савченко, Массо в свое время принял немецкое гражданство для участия в Олимпиадах от Германии. В 2015 году Массо начал работаь с Савченко под руководством тренера Александра Кёнига (Alexander König).

  • Алена Савченко и Бруно Массо

    Алена Савченко: путь к золоту

    Золото в Пхёнчхане

    На Олимпийских играх в Южной Корее пара установила мировой рекорд в произвольной программе: Массо и Савченко получили 159,31 балла. С победой немецких фигуристов поздравили их возлюбленные (справа - супруг Савченко).

  • Алена Савченко

    Алена Савченко: путь к золоту

    Семейная жизнь

    В 2016 году фигуристка вышла замуж за британца Лиама Кросса. Сейчас спортсменке 34 года и о завершении карьеры она пока не заявила.

    Автор: Ксения Сафронова


  • Алена Савченко и Бруно Массо

    Алена Савченко: путь к золоту

    Мировой рекорд

    Алена Савченко уже в шестой раз завоевала звание чемпионки мира среди спортивных пар - на этот раз с Бруно Массо. И никогда еще ни она сама со своим партнером, ни другие фигуристы до нее не получали такие высокие оценки - в общей сложности, 245,84 балла. Это мировой рекорд! На чемпионате мира в Милане судьи 22 раза дали немецким фигуристам высшую оценку - 10 баллов.

  • Фигуристка Алена Савченко

    Алена Савченко: путь к золоту

    Чемпионка из Обухова

    Чемпионка мира и Олимпийских Игр Алена Савченко родилась в городе Обухов Киевской области. Она начала свою спортивную карьеру еще на родине, выступала за Украину на Олимпиаде в 2002 году с фигуристом Станиславом Морозовым, заняв тогда 15 место. В 2003 году, после переезда в Германию, Савченко начала тренироваться у бывшего фигуриста Инго Штойера (Ingo Steuer).

  • Фигуристы Алена Савченко и Робин Шолковы

    Алена Савченко: путь к золоту

    Золото Германии

    В 2003 году партнером Алены Савченко стал немец Робин Шолковы (Robin Szolkowy), который до этого полтора года искал партнершу. Уже в первом сезоне пара выиграла золото на чемпионате Германии, всего этот титул они завоевывали пять раз.

  • Фигуристка Алена Савченко и тренер Инго Штойер

    Алена Савченко: путь к золоту

    Олимпиада в Турине

    В конце 2005 года Савченко получила немецкое гражданство и смогла выступить за Германию в Турине (2006 год). Олимпиада стала сложной не только для спортсменов: их тренеру Инго Штойеру хотели отказать в участии из-за связей со "штази" во времена ГДР. Пара все-таки выступила и показала шестой результат. По слухам, на протяжении нескольких лет Савченко и Штойера связывали не только рабочие отношения.

  • Алена Савченко

    Алена Савченко: путь к золоту

    Олимпиада в Ванкувере

    На Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году Савченко и Шолковы получили бронзовые медали. Этот же результат они показали и через четыре года - в Сочи.

  • Алена Савченко и Робин Шолковы

    Алена Савченко: путь к золоту

    Уход из спорта

    После Олимпиады 2014 года Робин Шолковы заявил о своем уходе из большого спорта. Алена Савченко начала искать не только партнера, но и нового тренера - она больше не могла работать с Инго Штойером из-за конфликта интересов.

  • Бруно Массо и Алена Савченко

    Алена Савченко: путь к золоту

    Новый партнер

    До встречи с Аленой Савченко француз Бруно Массо тренировался с другой украинской фигуристкой - Дарьей Поповой. Так же, как и Савченко, Массо в свое время принял немецкое гражданство для участия в Олимпиадах от Германии. В 2015 году Массо начал работаь с Савченко под руководством тренера Александра Кёнига (Alexander König).

  • Алена Савченко и Бруно Массо

    Алена Савченко: путь к золоту

    Золото в Пхёнчхане

    На Олимпийских играх в Южной Корее пара установила мировой рекорд в произвольной программе: Массо и Савченко получили 159,31 балла. С победой немецких фигуристов поздравили их возлюбленные (справа - супруг Савченко).

  • Алена Савченко

    Алена Савченко: путь к золоту

    Семейная жизнь

    В 2016 году фигуристка вышла замуж за британца Лиама Кросса. Сейчас спортсменке 34 года и о завершении карьеры она пока не заявила.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотрите также:

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    В одежде классического покроя и приглушенных цветов поедут немецкие спортсмены на Олимпийские игры в Южную Корею. Преобладающие цвета коллекции - светло-бежевый и зеленый. Экипировку разработала компания Adidas, сменившая в качестве дизайнера олимпийской сборной Германии дом моды Willy Bogner, который раньше одевал немецких спортсменов на зимних Олимпиадах, а также на летних Играх 2012 года.

  • Форма немецкой сборной на Олиммпиаде в Сочи 2014

    В чем немцы ездят на зимние Олимпиады

    Сочи 2014: радужный дизайн

    А вот олимпийская форма немецкой сборной на XXII Олимпийских зимних играх в России была, наоборот, очень пестрой. Идея расцветки связана с популярным талисманом летней Олимпиады 1972 года в Мюнхене – таксой по имени Вальди. Такса была голубого цвета и одета в яркую полосатую майку.

  • Форма немецкой сборной на Олимпиаде в Ванкувере

    В чем немцы ездят на зимние Олимпиады

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    Белый низ, желтый верх, а посередине голубая или розовая (в зависимости от гендера) жилетка с канадским кленовым листом в цветах немецкого флага на фоне гербового орла. В такой запоминающейся форме олимпийцы из Германии выступали в Канаде и в командном зачете заняли второе место, уступив лишь хозяевам XXI зимней Олимпиады.

  • Форма немецкой сборной на Олимпиаде в Турине

    В чем немцы ездят на зимние Олимпиады

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    В ярких, "леденцовых", оттенках зеленого и оранжевого были экипированы спортсмены из Германии на XX зимних Олимпийских играх в Турине. Излучающая свежесть и хорошее настроение экипировка, видимо, помогла немецкой сборной: она стала лидером по числу завоеванных медалей (11 золотых, 12 серебряных, 6 бронзовых).

  • Форма немецкой сборной на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити

    В чем немцы ездят на зимние Олимпиады

    Солт-Лейк-Сити 2002: яркие как белки

    Рыжий, белый и оранжевый, - в такой форме трудно остаться незамеченным. Но по общему числу завоеванных медалей Германия на этот раз заняла лишь второе место. Проходившие в США XIX зимние Олимпийские игры запомнились многочисленными скандалами, связанными с допингом и коррумпированностью МОК.

  • Форма немецкой сборной на Олимпиаде в Нагано.

    В чем немцы ездят на зимние Олимпиады

    Нагано 1998: белый верх, черный низ

    А вот на XVIII зимних Олимпийских играх в Японии немецких спортсменов трудно было различить: олимпийцев на этот раз одели в черно-белую форму. Но по итогам Олимпиады Германия опять была на высоте, победив в командном зачете.

  • Катарина Витт в Лиллехаммере. 1994 год

    В чем немцы ездят на зимние Олимпиады

    Лиллехаммер 1994: под знаком Солнца

    Белой, как снег, и оранжевой, как закат Солнца, была олимпийская форма немецких спортсменов на XVII зимних Играх в Норвегии. В сборную Германии вернулась из профессионального спорта двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт, занявшая в итоге 7-е место. Германия в командном зачете заняла третье место после России и Норвегии.

  • Форма немецкой сборной на Олимпиаде в Альбервиле

    В чем немцы ездят на зимние Олимпиады

    Альбервиль 1992: меховые воротники

    Дамы в белых приталенных куртках, мужчины - в красновато-коричневых, свободного покроя. И все с меховыми воротниками. В такой форме предстала на XVI зимних Олимпийских играх сборная воссоединившейся в 1989 году Германии. Немецкие спортсмены лидировали во Франции по общему количеству олимпийских медалей: 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

    Автор: Штефан Нестлер, Элла Володина


Контекст

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