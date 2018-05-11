 Алексея Малобродского перевели в кардиологическое отделение | Новости из Германии о России | DW | 12.05.2018
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Россия

Алексея Малобродского перевели в кардиологическое отделение

Состояние продюсера Алексея Малобродского оценивается как средней тяжести. Он переведен из реанимации в неотложную кардиологию.

Алексей Малобродский, 18 апреля 2018 г.

Алексей Малобродский, 18 апреля 2018 г.

Бывший директор московского "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, являющийся фигурантом дела "Седьмой студии", переведен из реанимации в отделение неотложной кардиологии. Его состояние оценивается как "средней тяжести", сообщает агентство "Интерфакс" в субботу, 12 мая, со ссылкой на справочную службу 20-й городской клинической больницы Москвы. Ранее объявлялось, что состояние Малобродского тяжелое.

Контекст

Доставленного накануне в кардиореанимацию экс-директора "Гоголь-центра" приковали наручниками к кровати. Глава СПЧ Михаил Федотов заявил о "системной проблеме". (11.05.2018)

В суде экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому стало плохо. Суд отказался пропускать лечащего кардиолога Малобродского в зал суда. (10.05.2018)

10 мая экс-директор "Гоголь-центра" был доставлен в кардиореанимацию с подозрением на инфаркт. Ему стало плохо время заседания Басманного суда. Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил, что у его пациента диагностированы признаки инфаркта миокарда, а также сахарного диабета. По окончании заседания Малобродского вывели из зала в наручниках, а к зданию суда подъехала карета скорой помощи. При этом самого Ашихмина в зал суда не впустили.

Ночь на 11 мая 60-летний Малобродский провел в больнице, будучи прикованным наручниками к кровати. Утром 11 мая наручники с продюсера сняли, однако в течение дня появлялись сведения, что полицейские вновь приковали Малобродского. Как предположил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, проблема подобного обращения с заключенными может быть системной. "У нас были непроверенные слухи о том, что осужденные женщины рожали в наручниках. Я, честно говоря, отказывался этому верить. Но случай с Малобродским показал, что это реальность", - отметил Федотов.

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    Автор: Ксения Сафронова


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