 Алексей Навальный вошел в число пяти номинантов на премию Бориса Немцова | Новости из Германии о России | DW | 02.05.2018
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Россия

Алексей Навальный вошел в число пяти номинантов на премию Бориса Немцова

Третий обладатель премии, ежегодно вручаемой за смелость в отстаивании демократических ценностей в России, будет определен через месяц.

На церемонии вручения премии Бориса Немцова (Фото из архива)

Оппозиционный политик Алексей Навальный, карельский историк и правозащитник Юрий Дмитриев,  глава отделения "Мемориала" в Чечне Оюб Титиев, член бюро федерального политсовета демократического движения "Солидарность" Надежда Митюшкина и один из самых молодых координаторов президентской кампании Навального Егор Чернюк составили пятерку номинантов на премию Бориса Немцова. Она ежегодно вручается за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Об этом в среду, 2 мая, сообщает "Новая газета", на сайте которой и проводилось голосование. В определении финалистов приняли участие более 11 тысяч человек.

Контекст

12 июня в Бонне состоялось вручение премии Бориса Немцова. Первым лауреатом стал политик Лев Шлосберг. О чем говорили, грустили и чему радовались участники церемонии - в репортаже DW. (13.06.2016)

Лауреат премии Ильдар Дадин не смог приехать на церемонию из-за отсутствия заграничного паспорта. Награду от его имени принял правозащитник Сергей Давидис. (12.06.2017)

Именно они определили пятерку финалистов из 40 кандидатур, которые были выдвинуты для участия в отборе различными правозащитными и общественными организациями. Среди тех, кто в этом году был представлен в списке, но не попал в финальную пятерку, журналист и правозащитница Зоя Светова, режиссер Кирилл Серебренников, создатель и руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, журналистка и исполнительный директор движения "Русь сидящая" Ольга Романова.

Спустя месяц совет Фонда Бориса Немцова выберет победителя. Премия будет вручена в третий раз. Ее предыдущими обладателями стали псковский политик и правозащитник Лев Шлоссберг и российский активист Ильдар Дадин.

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Репортаж DW с вручения премии Бориса Немцова в Бонне (13.06.2017)

  • Участник акции несет плакат с надписью Борись

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Лозунг "Борись" живет

    Лозунг "Борись", ставший одним из самых ярких на митинге в память о Борисе Немцове в 2015 году, по-прежнему популярен.

  • Участники марша памяти Бориса Немцова в Москве

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Несмотря на холод

    В день акции в Москве было около минус 15 градусов, тем не менее, в марше участвовали тысячи людей. Такого масштабного оппозиционного события в России давно не было. Вид с подъема на Рождественский бульвар.

  • Пожилая участница марша памяти Бориса Немцова с плакатом Борис, мы помним. Не боимся! Не сдадимся!

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Не только молодежь

    В отличие от предыдущих акций протеста, в которых участвовала в основном молодежь и люди среднего возраста, на марше памяти Бориса Немцова было много пожилых людей.

  • Плакат с фотографией Бориса Немцова и подписью Я против аннексии Крыма

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Автор лозунгов - Борис Немцов

    Во время шествия постоянно скандировали лозунги. Многие из них стали просто цитатами из Немцова.

  • Колонна партии Яблоко, возглавляемая Григорием Явлинским.

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    "Яблоко" против политического террора

    Колонну партии "Яблоко" на акции возглавлял кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский.

  • Участники акции несут растяжку с надписью Немцов мост

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Немцов мост

    Еще одним лозунгом стал призыв к властям переименовать Большой каменный мост в Москве, на котором был застрелен оппозиционный политик, в Немцов мост.

  • Полиция перекрыла переулок, смежный с маршрутом участников акции.

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Практически без препятствий

    Проведение марша памяти Бориса Немцова было согласовано с властями. Полиция не мешала движению участников акции. Перекрыты были только смежные переулки. Бульвары же, по которым двигалось шествие, стали полностью пешеходными.

  • Участник акции Александр Рыклин объявляет минуту молчания в память о Борисе Немцове.

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Минута молчания

    С Бульварного кольца колонна свернула на проспект Академика Сахарова, где ее остановили организаторы. Оппозиционер Александр Рыклин обратился к участникам в громкоговоритель, напомнив о годовщине гибели Немцова, и объявил минуту молчания.

  • Колонна партии Парнас с растяжкой Возмездие неизбежно

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Прогулка длиной в полтора часа

    Возглавляла шествие колонна партии "Парнас". Чтобы пройти путь от метро "Чеховская" по бульварам до проспекта Сахарова, понадобилось около полутора часов.

  • Илья Яшин с триколором в руках

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    С триколором в руках

    Во главе колонны партии "Парнас" шел оппозиционный политик Илья Яшин с триколором в руках. Несмотря на холод, он был с непокрытой головой и в расстегнутом пальто.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Контекст

В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

Ссылки в интернете

Премия Немцова-2018: финальное голосование. Выбрать 1 из 40

Аудио- и видеофайлы по теме

Репортаж DW с вручения премии Бориса Немцова в Бонне (13.06.2017)  

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Совет Фонда Бориса Немцова 21 мая окончательно решит, кто получит премию Немцова за смелость. Имя лауреата объявят во время церемонии награждения, которая пройдет в Бонне 12 июня.

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В Бонне вручили премию имени Бориса Немцова 12.06.2017

Лауреат премии Ильдар Дадин не смог приехать на церемонию из-за отсутствия заграничного паспорта. Награду от его имени принял правозащитник Сергей Давидис.

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