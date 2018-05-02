Алексей Навальный вошел в число пяти номинантов на премию Бориса Немцова

Оппозиционный политик Алексей Навальный, карельский историк и правозащитник Юрий Дмитриев, глава отделения "Мемориала" в Чечне Оюб Титиев, член бюро федерального политсовета демократического движения "Солидарность" Надежда Митюшкина и один из самых молодых координаторов президентской кампании Навального Егор Чернюк составили пятерку номинантов на премию Бориса Немцова. Она ежегодно вручается за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Об этом в среду, 2 мая, сообщает "Новая газета", на сайте которой и проводилось голосование. В определении финалистов приняли участие более 11 тысяч человек.

Именно они определили пятерку финалистов из 40 кандидатур, которые были выдвинуты для участия в отборе различными правозащитными и общественными организациями. Среди тех, кто в этом году был представлен в списке, но не попал в финальную пятерку, журналист и правозащитница Зоя Светова, режиссер Кирилл Серебренников, создатель и руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, журналистка и исполнительный директор движения "Русь сидящая" Ольга Романова.

Спустя месяц совет Фонда Бориса Немцова выберет победителя. Премия будет вручена в третий раз. Ее предыдущими обладателями стали псковский политик и правозащитник Лев Шлоссберг и российский активист Ильдар Дадин.

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Смотреть видео 04:52 Поделиться Репортаж DW с вручения премии Немцова Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2eeZI Репортаж DW с вручения премии Бориса Немцова в Бонне (13.06.2017)