Алексей Малобродский находится в реанимации

Экс-директор московского "Гоголь-центра" Алексей Малобродский в четверг, 10 мая, доставлен в кардиореанимацию; он находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в 20-й больнице Москвы. По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии столицы Ивана Мельникова, у Малобродского подозрение на инфаркт.

Алексей Малобродский был госпитализирован из зала Басманного суда Москвы. Во время заседания по рассмотрению ходатайства о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест, фигуранту дела "Седьмой студии" стало плохо, после чего его лечащий врач, кардиолог Ярослав Ашихмин, заявил изданию "Медуза", что у продюсера диагностированы признаки инфаркта миокарда, а также сахарного диабета. По окончании заседания Малобродского вывели из зала в наручниках, а к зданию суда подъехала карета скорой помощи. При этом самого кардиолога Ашихмина в зал суда не впустили.

Ранее суд отказался рассматривать повторное ходатайство следствия о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. С подобным обращением выступило следствие, однако прокуратура попросила суд оставить ходатайство без рассмотрения. Сам фигурант дела заявил, что это "покушение на убийство", ссылаясь на свое состояние здоровья. 28 апреля суд уже отклонил первое ходатайство о переводе продюсера под домашний арест.

После решения суда адвокаты обратились к врио главы Минздрава РФ Веронике Скворцовой с просьбой о содействии в переводе Малобродского из СИЗО по медицинским показаниям. Еще одно обращение было направлено в Следственный комитет РФ. В нем адвокаты предложили ведомству отпустить Малобродского под подписку о невыезде.

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