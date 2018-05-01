 Александр Жуков покинет пост президента Олимпийского комитета России | Новости из Германии о России | DW | 02.05.2018
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Россия

Александр Жуков покинет пост президента Олимпийского комитета России

Жуков обосновал свое решение сложной ситуацией в международном спорте. В новые руководители прочат первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова.

Александр Жуков

Александр Жуков покидает пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) после восьмилетнего пребывания в этой должности. В заявлении, распространенном в среду, 2 мая, Жуков сообщил, что не будет переизбираться на пост главы ОКР 29 мая из-за большой загруженности на посту вице-спикера российской Госдумы и из-за сложной ситуации в международном спорте.

"В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной Думе", - пояснил Жуков.

Контекст

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Александр Жуков категорически отвергал все обвинения в организованном употреблении допинга в российском спорте. Ему, однако, не удалось предотвратить таких санкций, как отстранение российской сборной от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Согласно сообщениям СМИ, фаворитом на освобождающийся пост главы ОКР является первый вице-президент комитета Станислав Поздняков, который руководил российской делегацией в Пхёнчхане.

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    Автор: Илья Коваль


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