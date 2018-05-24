 Александер Хуг: ″Мы в начале спирали насилия в Донбассе″ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 24.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Александер Хуг: "Мы в начале спирали насилия в Донбассе"

Ситуация в зоне конфликта в Донбассе c начала года существенно ухудшилась. Причина - несоблюдение минских соглашений, пояснил в интервью DW замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Дорожный указатель на востоке Украины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в Донбассе фиксирует серьезный рост числа нарушений перемирия обеими сторонами конфликта на востоке Украины. Эксперты говорят об очередной эскалации ситуации, самой мощной с начала 2018 года. Почему это происходит, рассказал DW первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг (Alexander Hug).      

DW: В чем причина очередной эскалации конфликта в Донбассе? 

Александер Хуг: В течение последних трех недель СММ ОБСЕ наблюдает по обе стороны линии фронта увеличение количества тяжелого вооружения. Речь идет, в частности, о танках, минометах, артиллерии, установках "Град", которые должны быть отведены согласно минским договоренностям. Было также зафиксировано применение этого оружия. 

В то же время в целом за последние две-три недели мы наблюдаем возросшее число нарушений перемирия, что приводит к росту числа пострадавших среди мирного населения, увеличению количества разрушенной инфраструктуры и инцидентов, связанных с нашими наблюдателями. Это все приводит к усилению напряженности в регионе и росту насилия. Главная причина - это несоблюдение базовых военно-технических мер, прописанных минскими соглашениями. 

- То есть тяжелое вооружение снова на линии фронта?

Александер Хуг

Александер Хуг

- Я не могу сказать, что все тяжелое вооружение возвращено на линию фронта, но за последние несколько недель мы наблюдаем его растущее число в зоне огневого поражения.

- Можно ли сказать, что причиной очередной эскалации послужило какое-либо действие или провокация, и с чьей стороны? 

- Это невозможно сказать, и я не думаю, что это как-то помогло бы - выяснять, кто виноват. Факт в том, что обе стороны не соблюдают договоренности, обе стороны заявляют, что лишь стреляют в ответ. И вы можете только представить себе логику такой аргументации: если вы стреляете в ответ, вы должны ожидать, что другая сторона также будет стрелять в ответ, на что вы снова будете стрелять в ответ. Это будет бесконечная спираль насилия, и я думаю, что мы в начале этой спирали.

- Вы считаете, это только начало? 

- Я не знаю, насколько далеко это зайдет, но точно есть вероятность, что будет гораздо хуже, чем сейчас, если не будут приняты необходимые меры для того, чтобы отвести тяжелое вооружение от линии разграничения и принудить стороны конфликта к режиму прекращения огня в рамках ранее достигнутых ими договоренностей. 

- Российские СМИ и медиа самопровозглашенной "ДНР" связывают эскалацию конфликта в Донбассе с финалом чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Мол, Украина своими активными военными действиями хочет испортить праздничное настроение. Разделяете ли вы такое мнение? 

- Вы знаете, что СММ ОБСЕ не спекулирует на таких темах. Причина, по которой обе стороны продолжают нарушать режим прекращения огня, менее важна, чем обещания, которые были даны ими в Минске и не выполняются. Если вы читаете наши отчеты, вы можете четко увидеть, что оружие, которое должно быть отведено, позиции, которые должны быть освобождены, мины, которые должны быть убраны, - все это продолжает оставаться на своих местах.

Контекст

По словам Порошенко, речь идет не просто о смене формата операции в Донбассе. "Это новые возможности" для защиты украинской территории, отметил президент Украины. (30.04.2018)

Через минные поля, в обход блокпостов - именно так ходили в школу около 100 детей прифронтового Донбасса еще полтора года назад. Изменилась ли ситуация? Репортаж DW из Донецкой области. (13.04.2018)

На очередной встрече "нормандской четверки" Порошенко хочет обсудить местные выборы в Донбассе. Первая за полтора года встреча в "нормандском формате" он предлагает провести в начале июня. (11.05.2018)

30 апреля антитеррористическая операция в Донбассе превращается в Операцию объединенных сил. Журналист Сергей Руденко о том, что это означает для Украины. (30.04.2018)

Оружие не отведено, и позиции не освобождены. Я думаю, вопрос, который здесь необходимо задать - это почему стороны не выполняют обещания, данные в Минске, и почему они не ставят на первое место тревоги, потребности и страхи мирного населения. Если они сделают это, ситуация существенно изменится. Все остальное лишь спекуляции, которые не способствуют разрешению конфликта. Давайте сконцентрируемся на том, о чем стороны договорились, и ускорим меры, которые принесут спокойствие, если их полностью выполнить. 

- Если сравнить нынешнее обострение на востоке Украины с тем, что было раньше, насколько сложная ситуация сейчас?

- Если сравнивать с последними месяцами, это худший период, когда мы наблюдаем значительное использование тяжелого вооружения. В этом году это один из самых тяжелых моментов, которые мы видели. В течение дня мы фиксируем от двухсот случаев нарушения перемирия до двух тысяч, как это было в последний раз 16 мая. Количество нарушений перемирия колеблется по-разному в разные дни. И большое количество пострадавших среди мирного населения - это прямое последствие нарастающего напряжения. Если договоренности не будут полностью выполняться, мирное население и дальше будет страдать.

Смотрите также:

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:48
Now live
02:48 мин

"Симики": гуманитарное оружие армии Украины против агрессии России

Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW. (25.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Симики": гуманитарное оружие армии Украины против агрессии России  

Виктор Медведчук в "Немцова.Интервью": Я использую личные отношения с Путиным в интересах Украины  

Меркель и Путин: особые отношения двух политиков?  

Также по теме

Ukraine Dritter Jahrestag des militärischen Konflikts in Donbass

Александер Хуг: Конфликт в Донбассе по-прежнему в активной фазе 07.11.2017

В этом году миссия наблюдателей ОБСЕ зафиксировала более 320 тысяч случаев нарушения перемирия в Донбассе. В интервью DW замглавы миссии рассказал о вероятной эскалации конфликта.

Emmanuel Macron und Angela Merkel in Brüssel

Меркель и Макрон призвали вернуть российских офицеров в СЦКК в Донбассе 23.12.2017

Российские военные должны вернуться в Центр контроля и координации, призвали канцлер ФРГ и президент Франции. С таким же призывом выступил МИД Польши.

Самые читаемые сегодня

Михаил Ходорковский: Переназначение Медведева - отрезвляющий душ  

Дела в России идут хуже: как реагирует немецкий бизнес  

Следствие: MH17 был сбит ракетой "Бука" армии РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно