Александер Хуг: "Мы в начале спирали насилия в Донбассе"

Ситуация в зоне конфликта в Донбассе c начала года существенно ухудшилась. Причина - несоблюдение минских соглашений, пояснил в интервью DW замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в Донбассе фиксирует серьезный рост числа нарушений перемирия обеими сторонами конфликта на востоке Украины. Эксперты говорят об очередной эскалации ситуации, самой мощной с начала 2018 года. Почему это происходит, рассказал DW первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг (Alexander Hug).
DW: В чем причина очередной эскалации конфликта в Донбассе?
Александер Хуг: В течение последних трех недель СММ ОБСЕ наблюдает по обе стороны линии фронта увеличение количества тяжелого вооружения. Речь идет, в частности, о танках, минометах, артиллерии, установках "Град", которые должны быть отведены согласно минским договоренностям. Было также зафиксировано применение этого оружия.
В то же время в целом за последние две-три недели мы наблюдаем возросшее число нарушений перемирия, что приводит к росту числа пострадавших среди мирного населения, увеличению количества разрушенной инфраструктуры и инцидентов, связанных с нашими наблюдателями. Это все приводит к усилению напряженности в регионе и росту насилия. Главная причина - это несоблюдение базовых военно-технических мер, прописанных минскими соглашениями.
- То есть тяжелое вооружение снова на линии фронта?
- Я не могу сказать, что все тяжелое вооружение возвращено на линию фронта, но за последние несколько недель мы наблюдаем его растущее число в зоне огневого поражения.
- Можно ли сказать, что причиной очередной эскалации послужило какое-либо действие или провокация, и с чьей стороны?
- Это невозможно сказать, и я не думаю, что это как-то помогло бы - выяснять, кто виноват. Факт в том, что обе стороны не соблюдают договоренности, обе стороны заявляют, что лишь стреляют в ответ. И вы можете только представить себе логику такой аргументации: если вы стреляете в ответ, вы должны ожидать, что другая сторона также будет стрелять в ответ, на что вы снова будете стрелять в ответ. Это будет бесконечная спираль насилия, и я думаю, что мы в начале этой спирали.
- Вы считаете, это только начало?
- Я не знаю, насколько далеко это зайдет, но точно есть вероятность, что будет гораздо хуже, чем сейчас, если не будут приняты необходимые меры для того, чтобы отвести тяжелое вооружение от линии разграничения и принудить стороны конфликта к режиму прекращения огня в рамках ранее достигнутых ими договоренностей.
- Российские СМИ и медиа самопровозглашенной "ДНР" связывают эскалацию конфликта в Донбассе с финалом чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Мол, Украина своими активными военными действиями хочет испортить праздничное настроение. Разделяете ли вы такое мнение?
- Вы знаете, что СММ ОБСЕ не спекулирует на таких темах. Причина, по которой обе стороны продолжают нарушать режим прекращения огня, менее важна, чем обещания, которые были даны ими в Минске и не выполняются. Если вы читаете наши отчеты, вы можете четко увидеть, что оружие, которое должно быть отведено, позиции, которые должны быть освобождены, мины, которые должны быть убраны, - все это продолжает оставаться на своих местах.
Оружие не отведено, и позиции не освобождены. Я думаю, вопрос, который здесь необходимо задать - это почему стороны не выполняют обещания, данные в Минске, и почему они не ставят на первое место тревоги, потребности и страхи мирного населения. Если они сделают это, ситуация существенно изменится. Все остальное лишь спекуляции, которые не способствуют разрешению конфликта. Давайте сконцентрируемся на том, о чем стороны договорились, и ускорим меры, которые принесут спокойствие, если их полностью выполнить.
- Если сравнить нынешнее обострение на востоке Украины с тем, что было раньше, насколько сложная ситуация сейчас?
- Если сравнивать с последними месяцами, это худший период, когда мы наблюдаем значительное использование тяжелого вооружения. В этом году это один из самых тяжелых моментов, которые мы видели. В течение дня мы фиксируем от двухсот случаев нарушения перемирия до двух тысяч, как это было в последний раз 16 мая. Количество нарушений перемирия колеблется по-разному в разные дни. И большое количество пострадавших среди мирного населения - это прямое последствие нарастающего напряжения. Если договоренности не будут полностью выполняться, мирное население и дальше будет страдать.
Смотрите также: