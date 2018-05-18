 Акция в защиту пленных собрала в Киеве сотни людей | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 19.05.2018
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Украина

Акция в защиту пленных собрала в Киеве сотни людей

Участники киевского "Марша за освобождение пленных" передали международному сообществу требования заставить Россию соблюдать нормы гуманитарного права.

Марш за освобождение пленных

"Марш за освобождение пленных"

"Марш за освобождение пленных", прошедший в Киеве в субботу, 19 мая, начался с митинга на киевской площади Независимости. Впоследствии участники акции, организованной Союзом ветеранов войны с Россией, прошли к представительству Красного Креста и посольствам Германии и Франции. В мероприятии приняли участие несколько сотен общественных активистов, родственников пленных и погибших в войне на Донбассе, волонтеров, военнослужащих, переживших плен, активистов националистических организаций и футбольных фанатов. Они потребовали соблюдения Россией гуманитарных прав пленных и заключенных украинцев. А от Запада - принудить Кремль предоставлять украинским заключенным медицинскую и юридическую помощь.

Акция не только в защиту пленных

Участники "Марша за освобождение пленных" на площади Независимости держали в руках портреты пленных военных и находящихся в заключении в России украинских политузников. Они выкрикивали лозунги "Свободу пленным!", "Свободу узникам Кремля!", "Мир Донбассу - смерть Кремлю". Перед посольствами Германии и Франции к ним добавился еще один лозунг: "Сегодня мы, а завтра - вы!". Выступившие на митинге называли имена пленных украинских воинов и заключенных в России политических узников Олега Сенцова, Николая Карпюка и других.

Участники акции прошли маршем с площади Независимости к офису Красного Креста в Украине, посольствам Германии и Франции и передали свои требования. В них содержится призыв к Красному Кресту и ОБСЕ посетить украинских пленных и политузников с тем, чтобы оценить условия их содержания в Крыму, в России и на оккупированной территории Донбасса. А в случае отказа Москвы и оккупационных администраций - сообщить об этом подписантам минских договоренностей - Германии и Франции, которые должны оказать соответствующее давление на Москву.

Свидетельства очевидцев

Один из украинских военных Владимир Жемчугов вернулся из двенадцатимесячного плена слепым и без кистей рук. Он рассказал, что тюремщикам было неинтересно его тяжелое ранение, гниющие раны и потеря зрения. "Я помню случай, когда к нам в камеру принесли украинского пленного, который после пыток потерял сознание и оставался в таком состоянии три дня, прикованный к нарам. Мы не можем забывать тех, кто остается в плену. Хорошо, что ЕС признал на четвертый год войны наличие российской агрессии. Теперь мы должны давить на Европу, чтобы она заставила Кремль вернуть наших военных и прекратить войну", - сказал Жемчугов.

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В свою очередь, освобожденный по обмену из российской тюрьмы фигурант "дела Сенцова", симферопольский фотограф Геннадий Афанасьев сказал в интервью DW, что пришел на эту акцию как простой гражданин, но очень рад, что ее организаторы требуют соблюдения гуманитарных прав и прав человека не только военнопленных, но и политузников кремлевского режима. Он подчеркнул, что пытается всеми способами помогать тем, кто еще остается в российской неволе и напоминать Западу об их судьбе. "Мы должны доносить свои требования мировому сообществу, потому что там просто не верят, что такое варварство, которое совершает Россия, возможно в центре Европы в наши дни", - отметил Афанасьев.

Один из инициаторов создания группы по мониторингу прав пленных Анатолий Поляков, сам отбыл 9 месяцев в плену. Он рассказал DW, что теперь занимается продвижением в Верховной раде законопроекта "О статусе пленных". "Каждый день в плену, это совсем не то, что один день на свободе. Я поражен тем, сколько людей пришло на эту акцию, ведь это очень важно для моральной поддержки наших ребят, которые до сих пор в плену и их родственников. Мы должны донести до всего мира наши требования", - сказал Поляков.

Красный Крест признает бессилие

Представитель Красного Креста в Украине Тарас Логинов сообщил, что его организация регулярно обращается к самопровозглашенным "ДНР/ЛНР" за разрешением на посещение украинских пленных, но их руководство игнорирует эти запросы. По информации организаторов Марша за освобождение пленных ", пока речь идет о 75 только официально зафиксированных украинцах, находящихся в тюрьмах в Донбассе, Крыму и в России. Но как сказал один из активистов Маркин Яциняк, российские спецслужбы продолжают регулярно похищать украинцев и на самом деле их количество в российских тюрьмах может достигать более ста человек.

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    Автор: Анастасия Магазова


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