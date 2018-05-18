Акция в защиту пленных собрала в Киеве сотни людей

"Марш за освобождение пленных", прошедший в Киеве в субботу, 19 мая, начался с митинга на киевской площади Независимости. Впоследствии участники акции, организованной Союзом ветеранов войны с Россией, прошли к представительству Красного Креста и посольствам Германии и Франции. В мероприятии приняли участие несколько сотен общественных активистов, родственников пленных и погибших в войне на Донбассе, волонтеров, военнослужащих, переживших плен, активистов националистических организаций и футбольных фанатов. Они потребовали соблюдения Россией гуманитарных прав пленных и заключенных украинцев. А от Запада - принудить Кремль предоставлять украинским заключенным медицинскую и юридическую помощь.

Акция не только в защиту пленных

Участники "Марша за освобождение пленных" на площади Независимости держали в руках портреты пленных военных и находящихся в заключении в России украинских политузников. Они выкрикивали лозунги "Свободу пленным!", "Свободу узникам Кремля!", "Мир Донбассу - смерть Кремлю". Перед посольствами Германии и Франции к ним добавился еще один лозунг: "Сегодня мы, а завтра - вы!". Выступившие на митинге называли имена пленных украинских воинов и заключенных в России политических узников Олега Сенцова, Николая Карпюка и других.

Участники акции прошли маршем с площади Независимости к офису Красного Креста в Украине, посольствам Германии и Франции и передали свои требования. В них содержится призыв к Красному Кресту и ОБСЕ посетить украинских пленных и политузников с тем, чтобы оценить условия их содержания в Крыму, в России и на оккупированной территории Донбасса. А в случае отказа Москвы и оккупационных администраций - сообщить об этом подписантам минских договоренностей - Германии и Франции, которые должны оказать соответствующее давление на Москву.

Свидетельства очевидцев

Один из украинских военных Владимир Жемчугов вернулся из двенадцатимесячного плена слепым и без кистей рук. Он рассказал, что тюремщикам было неинтересно его тяжелое ранение, гниющие раны и потеря зрения. "Я помню случай, когда к нам в камеру принесли украинского пленного, который после пыток потерял сознание и оставался в таком состоянии три дня, прикованный к нарам. Мы не можем забывать тех, кто остается в плену. Хорошо, что ЕС признал на четвертый год войны наличие российской агрессии. Теперь мы должны давить на Европу, чтобы она заставила Кремль вернуть наших военных и прекратить войну", - сказал Жемчугов.

В свою очередь, освобожденный по обмену из российской тюрьмы фигурант "дела Сенцова", симферопольский фотограф Геннадий Афанасьев сказал в интервью DW, что пришел на эту акцию как простой гражданин, но очень рад, что ее организаторы требуют соблюдения гуманитарных прав и прав человека не только военнопленных, но и политузников кремлевского режима. Он подчеркнул, что пытается всеми способами помогать тем, кто еще остается в российской неволе и напоминать Западу об их судьбе. "Мы должны доносить свои требования мировому сообществу, потому что там просто не верят, что такое варварство, которое совершает Россия, возможно в центре Европы в наши дни", - отметил Афанасьев.

Один из инициаторов создания группы по мониторингу прав пленных Анатолий Поляков, сам отбыл 9 месяцев в плену. Он рассказал DW, что теперь занимается продвижением в Верховной раде законопроекта "О статусе пленных". "Каждый день в плену, это совсем не то, что один день на свободе. Я поражен тем, сколько людей пришло на эту акцию, ведь это очень важно для моральной поддержки наших ребят, которые до сих пор в плену и их родственников. Мы должны донести до всего мира наши требования", - сказал Поляков.

Красный Крест признает бессилие

Представитель Красного Креста в Украине Тарас Логинов сообщил, что его организация регулярно обращается к самопровозглашенным "ДНР/ЛНР" за разрешением на посещение украинских пленных, но их руководство игнорирует эти запросы. По информации организаторов Марша за освобождение пленных ", пока речь идет о 75 только официально зафиксированных украинцах, находящихся в тюрьмах в Донбассе, Крыму и в России. Но как сказал один из активистов Маркин Яциняк, российские спецслужбы продолжают регулярно похищать украинцев и на самом деле их количество в российских тюрьмах может достигать более ста человек.

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