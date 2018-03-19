Аисты не превращаются в мышей, или Как доказали теорию перелетных птиц | Кадр дня | DW | 19.03.2018

Первый такой случай датирован 1822 годом. Он стал доказательством того, что белые аисты проводят зиму в Африке и окончательно подтвердил теорию о перелетных птицах в целом. Ранее предполагалось, что птицы, исчезавшие куда-то из Германии или Европы в холодное время года, впадают в спячку или даже превращаются в мышей. Чучело первого аиста со стрелой из Африки (Pfeilstorch) почти двести лет назад было передано в Зоологический музей Ростока. На этой фотографии - копия исторического экспоната, изготовленная сейчас для музея в мекленбургском замке Ботмер (Schloss Bothmer), рядом с которым он стал добычей немецких охотников. Позже исследования разных таких стрел позволили составить своего рода карту маршрутов и доказать, что перелетные птицы во время сезонной миграции добираются даже до Экваториальной Африки. Отметим, что кольцеванием птиц орнитологи начали заниматься намного позже. Впервые это было сделано со скворцами в 1899 году в Дании.
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Еще один снимок из рейнского Бибесхайма.
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Немецкие аисты
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Немецкие аисты
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Немецкие аисты
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Немецкие аисты
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Немецкие аисты
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Немецкие аисты
Гнездо аистов около города Шёнебек (Schönebeck) на Эльбе, Саксония-Анхальт.
Автор: Максим Нелюбин
"Птицы года" (Vogel des Jahres) в Германии
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Немецкие птицы года
2018
"Птица года" (Vogel des Jahres) в Германии - проект немецких экологических организаций. В 2018 году "Птицей года" назван обыкновенный скворец (Star).
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Немецкие птицы года
2017
Серая неясыть (Waldkauz)
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2016
Черноголовый щегол (Stieglitz)
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2015
Ястреб-тетеревятник (Habicht)
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2014
Зеленый дятел (Grünspecht)
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2013
Бекас (Bekassine)
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2012
Галка (Dohle)
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2011
Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)
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2010
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2009
Обыкновенный зимородок (Eisvogel)
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2008
Обыкновенная кукушка (Kuckuck)
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2006
Обыкновенный поползень (Kleiber)
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Домовый воробей (Spatz)
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2001
Большая поганка (Haubentaucher)
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Автор: Максим Нелюбин
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