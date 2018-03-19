Аисты не превращаются в мышей, или Как доказали теорию перелетных птиц | Кадр дня | DW | 19.03.2018

Первый такой случай датирован 1822 годом. Он стал доказательством того, что белые аисты проводят зиму в Африке и окончательно подтвердил теорию о перелетных птицах в целом. Ранее предполагалось, что птицы, исчезавшие куда-то из Германии или Европы в холодное время года, впадают в спячку или даже превращаются в мышей. Чучело первого аиста со стрелой из Африки (Pfeilstorch) почти двести лет назад было передано в Зоологический музей Ростока. На этой фотографии - копия исторического экспоната, изготовленная сейчас для музея в мекленбургском замке Ботмер (Schloss Bothmer), рядом с которым он стал добычей немецких охотников. Позже исследования разных таких стрел позволили составить своего рода карту маршрутов и доказать, что перелетные птицы во время сезонной миграции добираются даже до Экваториальной Африки. Отметим, что кольцеванием птиц орнитологи начали заниматься намного позже. Впервые это было сделано со скворцами в 1899 году в Дании.

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Весна - время встречать аистов

Немецкие аисты Ежегодно во время сезонной миграции над Германией пролетает около 200 тысяч аистов. Некоторые из них остаются здесь и устраивают гнезда. Этот кадр сделан во время заката на острове Рюген (Rügen) в Мекленбурге-Передней Померании.

Немецкие аисты Среди федеральных земель Германии по количеству белых аистов, выводящих потомство, первое место занимает Бранденбург. Здесь насчитывается около 1300 их пар. Этот кадр сделан в Треплине (Treplin).

Немецкие аисты В 2015 году многие пары аистов в Германии не стали заводить себе потомство. Причиной тому, как сообщило агентство dpa, стала плохая погода на маршрутах их сезонной миграции, а позже - засушливая весна.

Немецкие аисты Район Грос-Герау (Groß-Gerau) в федеральной земле Гессен. Здесь находится самая большая колония белых аистов в Германии - около 180 пар.

Немецкие аисты Черных аистов в Германии намного меньше - около 700 пар. Они стараются избегать людей, селятся в глухих и старых лесах возле водоемов. Эта фотография сделана в парке дикой природы Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

Немецкие аисты В начале 1970-х годов в Германии они были на грани исчезновения. Тогда их насчитывалось здесь меньше полусотни пар. В последние четверть века число черных аистов здесь хотя медленно, но все же растет. На фото - черный аист в Бранденбурге.

Немецкие аисты В Европе больше всего черных аистов выводит потомство в Польше и Беларуси - примерно по одной тысяче пар. Эта фотография была сделана в 2010 году в Баварии, где тогда насчитывалось уже 105 пар. В начале прошлого века они были здесь почти полностью истреблены. Черные аисты в народных поверьях и легендах - антиподы аистов белых, символизируют горе и предвещают несчастье.

Немецкие аисты Белый аист на поле с овцами около бранденбургского города Лебус (Lebus) недалеко от границы с Польшей.

Немецкие аисты Шлепциг (Schlepzig) в Шпревальде, Бранденбург.

Немецкие аисты Бибесхайм-на-Рейне (Biebesheim am Rhein) в федеральной земле Гессен. Входит в состав района Грос-Герау.

Немецкие аисты Такой специальный знак и соответствующая надпись под ним призывают водителей сбавить скорость на шоссе в баден-вюртембергском Фройдентале (Freudental) в месяцы, когда аисты занимаются поисками пищи для своих птенцов.

Немецкие аисты Еще один снимок из рейнского Бибесхайма.

Немецкие аисты Дымоход на ратуше в городе Исни-им-Алльгой (Isny), Баден-Вюртемберг.

Немецкие аисты Дрезден (Dresden), Саксония.

Немецкие аисты Птенец аиста в парке диких животных Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

Немецкие аисты Этого аиста вскормили вручную в 2004 году в Швеции и назвали Карлсоном. Позже он обосновался в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн на подворье в районе Овшлаг (Owschlag).

Немецкие аисты Списанный старый кран понравился аистам в баварском Кирххайме (Kirchheim). Судя по фотографии, не только им одним.

Немецкие аисты За этих аистов можно не беспокоиться, хотя их гнездо находится на улице с названием "Около стрельбища". Бальге (Balge), Нижняя Саксония.

Немецкие аисты Аист на крыше в окрестностях города Кандерн (Kandern) в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг.

Немецкие аисты Гнездо аистов около города Шёнебек (Schönebeck) на Эльбе, Саксония-Анхальт. Автор: Максим Нелюбин



"Птицы года" (Vogel des Jahres) в Германии

Немецкие птицы года 2018 "Птица года" (Vogel des Jahres) в Германии - проект немецких экологических организаций. В 2018 году "Птицей года" назван обыкновенный скворец (Star).

Немецкие птицы года 2017 Серая неясыть (Waldkauz)

Немецкие птицы года 2016 Черноголовый щегол (Stieglitz)

Немецкие птицы года 2015 Ястреб-тетеревятник (Habicht)

Немецкие птицы года 2014 Зеленый дятел (Grünspecht)

Немецкие птицы года 2013 Бекас (Bekassine)

Немецкие птицы года 2012 Галка (Dohle)

Немецкие птицы года 2011 Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)

Немецкие птицы года 2010 Большой баклан (Kormoran)

Немецкие птицы года 2009 Обыкновенный зимородок (Eisvogel)

Немецкие птицы года 2008 Обыкновенная кукушка (Kuckuck)

Немецкие птицы года 2007 Обыкновенная пустельга (Turmfalke)

Немецкие птицы года 2006 Обыкновенный поползень (Kleiber)

Немецкие птицы года 2005 Обыкновенный филин (Uhu)

Немецкие птицы года 2004 Крапивник (Zaunkönig)

Немецкие птицы года 2003 Черный стриж (Mauersegler)

Немецкие птицы года 2002 Домовый воробей (Spatz)

Немецкие птицы года 2001 Большая поганка (Haubentaucher)

Немецкие птицы года 2000 Красный коршун (Rotmilan)

Немецкие птицы года 1999 Обыкновенная овсянка (Goldammer) Автор: Максим Нелюбин



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