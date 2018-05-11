Азиатские буйволы блокировали немецкий автобан

Как сообщает агентство dpa, накануне вечером эти пять буйволов убежали с расположенного неподалеку огороженного пастбища и каким-то образом попали на проезжую часть скоростной автомагистрали, причем, на участок с одним из самых интенсивных потоков в Германии. Утром движение на трассе было остановлено, что привело к многокилометровым пробкам. Чтобы убрать животных с автобана, на место были вызваны ветеринары из соседнего Кельнского зоопарка со специальными шприцами для наркоза.
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Как немецкие пожарные спасают животных
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Как немецкие пожарные спасают животных
Котенок под капотом
Бригаду спасателей из Дортмунда вызвал владелец машины, который услышал мяуканье из-под капота своего автомобиля, а когда открыл его, то увидел застрявшего глубоко внизу котенка. Спасти котенка удалось лишь после того, как пожарные размонтировали днище автомобиля. Как он туда ухитрился залезть - загадка. По всей видимости, котенок пытался согреться там в холодную декабрьскую ночь.
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Как немецкие пожарные спасают животных
Енот в трубе
Пожарным города Гёппингена на юге Германии пришлось вызволять этого енота из дымовой трубы камина. Лишь с помощью троса, на который был прикреплен щит, им удалось буквально протолкнуть животное в подвал, в котором его ждали спасатели.
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Как немецкие пожарные спасают животных
Косули провались в шахту
В июне 2017 года пожарные Дортмунда спасли двух молодых косуль, которые упали в шахту бывшей теплоэлектростанции. Косулям повезло, что их рев услышали случайные прохожие, которые и позвали на помощь спасателей.
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Как немецкие пожарные спасают животных
Ежик в заборе
В сентябре 2017 года в Бонне между прутьями железного забора застрял еж. Приехавшие спасатели смогли освободить его, перекусив толстые металлические прутья с помощью специальных арматурных ножниц
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Как немецкие пожарные спасают животных
Косуля в воротах
В закрытых металлических воротах мусороперерабатывающего предприятия города Штендаля в земле Саксония-Анхальт застряла косуля, которая пыталась пролезть между металическими прутьями. Здесь перекусывать прутья не пришлось: пожарные воспользовались специальным расширителем-домкратом: чтобы освободить напуганное животное.
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Как немецкие пожарные спасают животных
Попугай испугался крякающих уток
Артист цирка Алессио Фохезато из Штутгарта благодарен пожарным за то, что они смогли достать с дерева его попугая по кличке Пако. Двенадцатилетний попугай во время репетиции у озера вырвался из рук артиста и приземлился на верхушке дерева. Он испугался кряканья уток в парке. Пако не подавался уговорам своего хозяина вернуться на землю. На помощь пришли спасатели, поднявшиеся по пожарной лестнице.
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Как немецкие пожарные спасают животных
Кошка из горящей квартиры
Сотрудник пожарной службы Ганновера Штефан Альбрехт (Stefan Albrecht) вынес в июле 2017 года из горящей квартиры кошку. Она отравилась углекислым газом, поэтому ей дали подышать чистым кислородом. И спасли ее.
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Как немецкие пожарные спасают животных
Куры на автобане
Неподалеко от города Линца потерпел аварию грузовик, который вез клетки с курами.В результате на автостраде оказалось семь тысяч кур. Сотрудникам пожарной службы понадобилось несколько часов на то, чтобы поймать их и водворить обратно в клетки. Все это время движение по автобану было перекрыто.
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Как немецкие пожарные спасают животных
Свиньи под присмотром
В окрестностях города Ашеберга шофер грузовика, перевозившего 135 свиней, не справился с управлением и съехал в кювет. Грузовик перевернулся, пять свиней погибли сразу, еще пять получили ранения, несовместимые с жизнью, и их пришлось усыпить. За оставшимися в живых 125 свиньями присматривала, а потом загружала их в кузов другого автомобиля бригада пожарных.
Автор: Виктор Вайц
Лучшие фотографии животных в Германии - 2017
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В мире животных - 2017
Берлинский Володя
Эта фотография спящего прямо на льду белого медведя по кличке Володя была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале января. Как видно, холодная и снежная погода пришлась ему по душе.
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В мире животных - 2017
Надоели морозы
Холодный январь 2017 года. Спасаясь от сильных морозов, эта лиса забралась в дом через открытое окно и прилегла отдохнуть на диване. Все произошло на глазах у жителя этой квартиры в баден-вюртембергском Мерцхаузене. Затем лиса забилась под батарею, где дождалась полиции, с помощью которой непрошенную гостью вернули в лес.
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В мире животных - 2017
Морской воробей "Дональд Трамп"
Есть ли сходство, нет ли сходства, но факт остается фактом: этой рыбке дали имя американского президента. Немцы называют таких рыб морскими зайцами (Seehasen), а по-русски они - рыбы-воробьи или пинагоры. Этого их представителя, обитающего в берлинском океанарии Sea Life, посетители прозвали теперь "Дональдом Трампом". Оранжевый окрас говорит о том, что он ищет партнершу.
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В мире животных - 2017
Ягнята Люнебургской пустоши
Люнебургская пустошь - хорошо сохранившийся природный ландшафт в треугольнике между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Испокон веков в этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью. В январе-феврале у пастухов здесь ответственная пора: каждый день в стадах появляются новорожденные ягнята.
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В мире животных - 2017
Великолепная четверка
Белые львята в Магдебургском зоопарке. Эта фотография была сделана в начале февраля.
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В мире животных - 2017
Маленький губач
Медвежонок-губач появился на свет в Берлине в конце 2016 года. Через два месяца он прошел первый медосмотр, во время которого была сделана эта фотография. Черные медведи-губачи обитают на Индийском субконтиненте и находятся под угрозой вымирания. В зоопарках их тоже немного. В Германии этих зверей можно увидеть лишь в четырех местах.
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В мире животных - 2017
Четвероногий спасатель
Эта фотография была сделана в феврале во время учений спасателей в Баварских Альпах. В них участвовали не только люди, но и собаки. Пес по кличке Лукас со своим заданием справился. Он успешно обнаружил участника учений, который сыграл роль пострадавшего во время схода лавины.
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В мире животных - 2017
Благородные олени померанских ландшафтов
Этот снимок был сделан недалеко от города Преров в национальном парке Переднепомеранские лагуны (Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft) на побережье Балтики. В 1990 году этому парку были переданы территории на полуостровах Дарс и Цингст, острове Хиддензе, небольшой участок побережья Рюгена, а также обширные мелководья, богатые флорой и фауной.
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В мире животных - 2017
Не покладая клювов
Середина марта в окрестностях баденского Залема. Вернувшиеся сюда по весне аисты готовят себе гнездо, работая до захода солнца.
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В мире животных - 2017
Весенняя любовь черных лебедей
Пара черных лебедей в теплый мартовский день на озере Бальденайзе в Эссене - одном из городов Рурской области в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия.
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В мире животных - 2017
Настойчивая коза
В солнечный день весной даже козам хочется утолить жажду прохладным баварским пивом. Эта фотография сделана в начале апреля в Баварии на воздушном курорте Зег в регионе Восточный Альгой.
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В мире животных - 2017
Биологическая сенсация
Этих рыб обнаружили в Германии в труднодоступной карстовой пещере в районе Боденского озера, спуск в которую занимает более часа. Они принадлежат к семейству лососевых. Усатые гольцы, живущие в подземном водоеме, стали первыми пещерными рыбами, найденными в Европе, а также самыми северными в мире. Об этом своем открытии ученые из Констанца объявили в начале апреля.
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В мире животных - 2017
Очень старый ленивец
Двупалому ленивцу по кличке Шарлотта исполнилось уже 48 лет. Она живет в зоопарке Халле с 1971 года - рекорд по продолжительности жизни ленивцев в неволе.
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В мире животных - 2017
Орел на пиратском фестивале
На острове Рюген летом состоялся очередной Штёртебекеровский фестиваль, посвященный истории пиратов на Балтике и Северном море. Он назван именем знаменитого пирата XIV века Клауса Штёртебекера - одного из предводителей Виталийских братьев, казненного в Гамбурге в 1401 году. На фотографии - исполнитель главной роли Бастиан Земм и орел по кличке Лоран, также участвовавший в представлениях.
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В мире животных - 2017
Дунины волчата
В парке диких зверей Шварце Берге (Wildpark Schwarze Berge) в Нижней Саксонии - дико милое пополнение. В начале июня волчица Дуня родила здесь шестерых волчат. Парк был создан под Гамбургом в 1969 году. Сейчас здесь обитают животные ста разных видов - не только дикие, но и вполне домашние. Ежегодно парк посещает более 300 тысяч человек.
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В мире животных - 2017
Германию оккупируют нутрии
Первые нутрии, обитавшие на свободе, были замечены в Германии в 1933 году. Сейчас они встречаются практически везде. В некоторых регионах размножаются такими темпами, что власти говорят о настоящем бедствии. Эксперты призывают срочно принять меры по сокращению популяции, поскольку нутрии вытесняют других животных, наносят вред дамбам, в которых устраивают норы, а также разрушают берега рек.
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В мире животных - 2017
"Кошачий храм"
В июле в Гамбурге появился "Кошачий храм" (Cafe Katzentempel) - первое в этом городе кафе, в котором посетители могут пообщаться с кошками. Все животные взяты из приютов. "Кошачьи храмы" в Германии уже работают в Нюрнберге и Мюнхене. Такие кафе есть и в других немецких городах. В Кельне, например, можно посетить кафе "Мурлыка" ("Schnurrke").
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В мире животных - 2017
Немецкие коалы
30 июля в мире отмечается День защиты коал - Save-the-Koala-Day. В Германии больше всего коал сейчас живет в Дуйсбургском зоопарке: восемь взрослых и два малыша. Содержание коал в неволе за пределами Австралии осложняется из-за потребности в листьях и ветках эвкалипта, которыми они питаются. На фотографии - детеныш, родившийся в Дуйсбурге в этом году, а также один из его игрушечных друзей.
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В мире животных - 2017
Маленьким тюленям - большое плавание
Леа, Фите и Штёртебекер. Этих трех детенышей тюленей выкормили на одной из немецких станций для осиротевших или потерявшихся бельков. Подросших и окрепших, в августе их выпустили на свободу, доставив на остров Йюст. Одна из двух таких немецких станций на Северном море находится около курорта Норддайх в Нижней Саксонии, вторая - в земле Шлезвиг-Гольштейн около Фридрихскога.
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В мире животных - 2017
По Германии - на верблюдах
Эти одногорбые верблюды пасутся на сочных зеленых лугах в Гессене. В будущем их хотят использовать для верховых экскурсий. Фотография была сделана в июле около гессенского города Дармштадта, где они проходят подготовку. Через год-полтора, если планы осуществятся, на этих кораблях пустыни начнут катать туристов по Германии, предлагая верховые туры, например, из Оденвальда во Франкфурт-на-Майне.
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В мире животных - 2017
Шварцвальдские коровы
Все лето эти коровы провели на горных пастбищах в немецком Шварцвальде. В начале октября их отогнали назад в долину около баден-вюртембергского Оберрида. Отгон коров на пастбища весной и возвращение осенью - особые праздничные дни в крестьянском календаре и хороший повод для туристов приехать сюда, чтобы посмотреть, как это происходит.
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В мире животных - 2017
Первая фотосессия
Эти капибары родились в Штральзундском зоопарке (Zoo Stralsund) 16 октября. Уже через несколько дней они провели свою первую фотосессию для прессы.
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В мире животных - 2017
Кто яблоко в день съедает...
Эта фотография была сделана в начале ноября около баварского города Кауфбойрен. Вряд ли этот немецкий черный дрозд знает английскую поговорку "Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает" ("An apple a day keeps the doctor away"), но это не мешает ему вести здоровый образ жизни на свежем осеннем воздухе.
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В мире животных - 2017
Большому слону - большую тыкву!
В ноябрьском меню для слонов в зоопарке города Оснабрюка в Нижней Саксонии присутствовали такие сезонные деликатесы. Судя по этой фотографии, гигантские тыквы пришлись им по вкусу.
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В мире животных - 2017
Белеет лебедь одинокий
Туманное озеро ранним ноябрьским утром. Эта фотография была сделана в городе Тюбингене в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг.
Автор: Максим Нелюбин
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