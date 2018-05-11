Азиатские буйволы блокировали немецкий автобан

В мире животных - 2017

Маленький губач

Медвежонок-губач появился на свет в Берлине в конце 2016 года. Через два месяца он прошел первый медосмотр, во время которого была сделана эта фотография. Черные медведи-губачи обитают на Индийском субконтиненте и находятся под угрозой вымирания. В зоопарках их тоже немного. В Германии этих зверей можно увидеть лишь в четырех местах.