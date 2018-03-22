Адвокат Трампа покинул расследование о вмешательстве РФ в американские выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.03.2018

Ушел в отставку адвокат Джон Дауд, возглавлявший группу, которая представляет интересы президента США Дональда Трампа в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. "Я очень уважаю президента и желаю ему успехов", - написал 77-летний Дауд в письме, которое в четверг, 22 марта, цитирует AFP. Как указывают СМИ, отставка адвоката произошла после того, как Трамп включил в состав группы на правах юрисконсульта Джозефа ди Дженову, который отстаивает теорию о заговоре ФБР с целью дискредитации Трампа.

В минувшую пятницу Дауд сделал заявление, в котором потребовал от Роберта Мюллера завершить расследование. Он назвал следствие "сфабрикованным" и основанным на "мошеннических и коррумпированных" доказательствах. Несколько часов спустя Дауд отозвал свое заявление, добавив, что он высказал в нем свое личное мнение, а не мнение президента США.

Трамп заявляет, что является жертвой "охоты на ведьм", и категорически отрицает сговор своего избирательного штаба с Москвой. Несколько дней назад он резко критиковал независимость расследования Мюллера. Трамп обвинил следственную группу в том, что она состояла преимущественно из "бесчувственных демократов".

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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Рекс Тиллерсон Слухи о возможном увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначении на его место директора ЦРУ Майка Помпео появились еще в ноябре 2017 г. А 13 марта 2018-го Трамп отправил Тиллерсона в отставку, объяснив ее разницей в политических взглядах. Госсекретарь критиковал внешнеполитический курс президента по целому ряду вопросов, таким как договор о ядерной программе Ирана или конфликт с КНДР.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Энтони Скарамуччи Энтони Скарамуччи по кличке "муч" ("паразит") пробыл на посту директора по коммуникациям Белого дома лишь 10 дней. 53-летний нью-йоркский инвестор ради этой вакансии продал свой хедж-фонд. Но как только главой аппарата Белого дома стал отставной генерал Джон Келли, Скарамуччи тут же попросили на выход: Трампу не понравилось, как "паразит" в нецензурных выражениях описал других его подчиненных.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Райнс Прибус Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Уолтер Шауб Уолтер Шауб уволился сам. Бывший глава федерального управления по этике правительства США принял такое решение в июле после того, как не смог отстоять в Белом доме свою точку зрения по поводу запутанной ситуации с финансовыми активами президента США. По сообщениям СМИ, Шауб ушел со словами, что в администрации остались одни "шуты гороховые".

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Шон Спайсер Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Майкл Дабки Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Джеймс Коми Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Майкл Флинн Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Сэлли Йейтс Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Прит Бхарара Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Хоуп Хикс Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Гэри Кон Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику. Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев

