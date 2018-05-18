 Адвокат Сенцова: Он намерен идти до конца | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 21.05.2018
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Украина

Адвокат Сенцова: Он намерен идти до конца

Осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов восемь дней продолжает бессрочную голодовку в тюрьме. Крымчанин требует освобождения 64 украинских политзаключенных Кремля.

Олег Сенцов

Объявленная Олегом Сенцовым 14 мая бессрочная голодовка стала вынужденным шагом, убежден адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе. "Сенцов отчаялся чего-либо ожидать от украинской или российской власти. Он категорически для себя решил, что пойдет до конца - фатального или выполнения его требований", - сообщил Динзе во время пресс-конференции в Киеве, в понедельник, 21 мая. По словам адвоката, Сенцов, который находится в российской тюрьме, объявил о своем единственном требовании: освободить 64 украинских политзаключенных, содержащихся в России.

По регламенту колонии, где находится Сенцов, его изолировали в отдельной камере. Адвокат также сообщил, что его подзащитный полтора месяца готовился к объявлению голодовки: отказался от продуктовых передач, перестал покупать продукты в магазине колонии и полностью перешел на тюремное питание, которое постепенно снижал до 14 мая.

На пресс-конференции в Киеве: Наталья Каплан, Дмитрий Динзе, Марьяна Беца, Максим Буткевич (слева направо)

На пресс-конференции в Киеве: Наталья Каплан, Дмитрий Динзе, Марьяна Беца, Максим Буткевич (слева направо)

Никаких компромиссов

"Я знаю Олега уже четыре года, он достаточно категоричный человек. Все мои предложения пойти юридическим путем - обратиться в Верховный суд РФ, в другие ведомства - Сенцов отверг", - отметил Дмитрий Динзе. "В российское правосудие я не верю, тем более, в его гуманность. Ни при каких обстоятельствах никаких компромиссов или переговоров", - передал слова Сенцова его защитник.

По словам адвоката, администрация колонии сообщила Сенцову, что в случае ухудшения его состояния до критического, он будет получать дополнительно глюкозу или физраствор. "Когда я его видел в последний раз, он уже значительно похудел", - добавил Динзе.

Родственники не ожидали такого шага

Сестра Сенцова, Наталья Каплан, заявила, что объявленная им голодовка стала для нее неожиданностью. "Это последний жест отчаяния. Он перестал верить в свое освобождение, но этим голоданием он пытается приблизить освобождение других политических заключенных Кремля", - заявила Каплан. По ее словам, Сенцов неслучайно выбрал дату голодовки, ведь, по его мнению, перед началом проведения чемпионата мира по футболу в России это должно привлечь большее внимание мировой общественности к украинским заключенным в РФ.

Мать Олега Сенцова, которая сейчас продолжает жить в Крыму, находится в тяжелом моральном состоянии из-за новостей об объявленной голодовке. Людмила Сенцова в последний раз видела сына три года назад во время суда в Ростове-на-Дону. "Страшно, что могу его больше не увидеть вообще", - прокомментировала ситуацию женщина.

МИД Украины: наш приоритет - освобождение политзаключенных

Пресс-секретарь украинского МИД, Марьяна Беца, в ходе пресс-конференции заверила, что дипучреждение сразу отреагировало на заявление Олега Сенцова. "Мы направили ноту с требованием встречи с Олегом и ноту в МИД России. Однако за четыре года мы ни разу такое разрешение не получили, ведь российские власти не признают его гражданином Украины", - сообщила Беца. Однако представитель ведомства подчеркнула, что приоритетом для них остается освобождение всех украинских политических заключенных, которые находятся в России, в том числе и Олега Сенцова.

Контекст

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"Олег Сенцов, по нашему мнению, является символом всех политических пленников Кремля. Поэтому вопрос его освобождения мы каждый раз поднимаем на всех международных площадках", - отметила пресс-секретарь МИД Украины. По ее словам, в МИД возлагают большие надежды на освобождение Сенцова именно путем усиления международного давления на Россию. "Ключ от освобождения всех политзаключенных на самом деле в Кремле", - подытожила свое выступление Марьяна Беца.

Напомним, что крымчанина Олега Сенцова сотрудники российской ФСБ арестовали в мае 2014 года в Симферополе. Следствие обвинило Сенцова в создании в Крыму ячейки запрещенного в России "Правого сектора" и планировании терактов. В 2015 году Сенцов был приговорен военным судом РФ в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории Крыма террористической организации. Сейчас Сенцов находится в колонии строгого режима "Белый медведь" в Лабытнанги, севернее Северного полярного круга.

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    Автор: Анастасия Магазова


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