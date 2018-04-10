Адвокат рассказал об опасениях Александра Перепеличного за свою жизнь

Российский бизнесмен Александр Перепеличный, который был предположительно отравлен в Лондоне в 2012 году, опасался за свою жизнь. "Ему угрожали. Он уехал из России, но кто ему угрожал, я не знаю", - сообщил лондонскому суду бывший адвокат Перепеличного Дмитрий Липкин по видеосвязи из Москвы во вторник, 10 апреля. "У нас были сведения…, что он не приезжал в Россию, потому что опасался за свою жизнь", - сказал Липкин.

Перепеличный умер в ноябре 2012 года в возрасте 44 лет предположительно от инфаркта. Он потерял сознание во время утренней пробежки и был найден мертвым неподалеку от своего дома в лондонском пригороде Уэйбридж. Через два года после его смерти компания, в которой Перепеличный застраховал свою жизнь, инициировала расследование, в ходе которого в желудке бизнесмена было обнаружено ядовитое вещество, содержащееся в редком китайском растении гельземиум (Gelsemium Elegans). Симптомы отравления этим веществом схожи с сердечной аритмией.

Перепеличный - "суперинформатор" по делу об отмывании денег

При этом на заседании суда во вторник специалист лондонских Королевских ботанических садов Кью Моник Симмондс сообщила, что она не обнаружила ядовитых веществ растительного происхождения в тех образцах, которые ей были предоставлены для анализа. Однако Саммондс отметила, что в желудке россиянина обнаружены другие вещества, которые еще не идентифицированы.

Перепеличный считался "суперинформатором" по делу об отмывании в Европе денег российскими чиновниками, связанными с делом Сергея Магнитского. Расследование проводили швейцарские власти. Из России он уехал в 2009 году и получил политическое убежище в Великобритании.

На рассмотрение вопроса о причине смерти Перепеличного выделено четыре судебных заседания. Решение суда будет вынесено позже, конкретные сроки не называются.

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