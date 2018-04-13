 Адвокат Вадим Клювгант: Что будет с Кириллом Серебренниковым | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.04.2018
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Культура и стиль жизни

Адвокат Вадим Клювгант: Что будет с Кириллом Серебренниковым

Следствие попросило суд продлить домашний арест режиссеру. Известный российский юрист в интервью DW разъяснил, что может ждать Серебренникова в этой связи.

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Басманный районный суд Москвы получил ходатайство следственных органов о продлении домашнего ареста Кириллу Серебренникову, российскому режиссеру театра и кино, художественному руководителю московского театра "Гоголь-центр". DW поговорила с известным адвокатом Вадимом Клювгантом о том, что такое домашний арест в России и сколько раз его можно продлевать.

DW: Каким законодательством регулируется содержание под домашним арестом?

Вадим Клювгант: Основания для избрания меры пресечения регулируются статьями 97 и 99 Уголовно-процессуального кодекса. А конкретно домашний арест - статьей 107-й УПК. В ней говорится, в течение какого времени и при каких условиях гражданин может содержаться под домашним арестом.

- В чем смысл этой меры?

- Домашний арест - это то же самое, что содержание под стражей, только дома. Это такое же лишение свободы. Это очень жесткая мера пресечения с точки зрения того, как она ограничивает право на свободу. Отличие домашнего ареста от тюремного заключения только в том, что человек находится не в тюремной камере. Под домашним арестом делать он может только то, что разрешит суд. Суд определяет, может ли он покидать место жительства, его круг общения, а также действия, которые он может совершать или нет.

Контекст

Режиссеру Кириллу Серебренникову на три месяца продлили домашний арест. DW - о том, как в России появилась эта мера пресечения и как часто она применяется. (16.01.2018)

"Золотую маску" Серебренников получил за спектакль "Чаадский" в московской "Геликон-опере". Во время церемонии вручения прозвучали слова поддержки фигурантам дела "Седьмой студии". (15.04.2018)

На красной дорожке Берлинале актриса Франциска Петри появилась в бумажном пакете с фотографией Кирилла Серебренникова. В 2012 году она работала вместе с режиссером, находящимся сегодня под домашним арестом. (24.02.2018)

Ни суд, ни президент России не услышали просьбу проявить милосердие и отпустить режиссера под подписку о невыезде, чтобы он успел посетить умирающую мать. (19.02.2018)

Судьи не удовлетворили жалобу Кирилла Серебренникова на продление меры пресечения до 19 апреля. Режиссер сообщил, что ездил в Ростов-на-Дону на кремацию тела своей матери, умершей 16 февраля. (21.02.2018)

Следствие продлило срок домашнего ареста Кирилла Серебренникова до апреля. На заседании режиссер заявил, что следствие стремится "всеми средствами сделать нас виноватыми". (16.01.2018)

На поклон некоторые члены труппы вышли в футболках с портретами режиссера спектакля Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом. Балет покажут еще раз в мае 2018 года. (09.12.2017)

Наложен арест на квартиру, автомобиль и денежные средства худрука "Гоголь-центра", а также на имущество и деньги бывшего генерального директора "Седьмой студии". Оба обвиняются в хищении бюджетных средств. (09.11.2017)

Как заявил во вторник, 19 сентября, в интервью DW завлит Штутгартской оперы, в театре надеются на скорейшее освобождение российского режиссера. (19.09.2017)

Следственный комитет обвиняет режиссера в мошенничестве в особо крупном размере. Серебренников свою вину отрицает. (23.08.2017)

- Какие основания могут быть для домашнего ареста?

- Более жесткая мера пресечения избирается тогда, когда нельзя избрать более мягкую. Вообще любая мера пресечения имеет единственную цель: обеспечить возможность расследования. Чтобы не было препятствий в виде того, что человек, например, скроется. Никаких других целей эта мера пресечения не может преследовать. Поэтому основания для заключения человека под домашний арест аналогичны заключению под стражу. Это должно быть мотивированное ходатайство, где, помимо того, в чем человек обвиняется, должно быть объяснение, почему нельзя обеспечить возможность расследования более мягко. Все ограничения должны быть подчинены определенной цели. Предполагается, что суд должен найти разумное, часто компромиссное решение. Но на практике, к сожалению, суд часто просто выполняет то, чего требует следствие.

- Какие перспективы у Кирилла Серебренникова?

- Прогнозы, гадания - не моя профессия. Могу лишь сказать, что он не одинок: к сожалению, на практике российские суды очень часто выбирают домашний арест, как и содержание под стражей, без достаточных оснований.

- Сколько раз можно продлевать срок домашнего ареста?

- Причины, которые вынуждают держать гражданина под домашним арестом, каждый раз должны быть обоснованы следователем со ссылкой на конкретные обстоятельства. И задача суда - проверить эти обстоятельства. Продлевать домашний арест можно раз в два месяца, причем обоснование требуется каждый раз. Предельный срок - 12 месяцев, если только нет обвинения в особо тяжком преступлении. После шести месяцев требуется обосновать, почему человек так долго содержится под домашним арестом. 

- Если человек получает реальный срок и сидит уже не дома, учитывает ли суд время содержания под домашним арестом?

- Да, домашний арест учитывается в пропорции один к одному. То есть, например, два месяца содержания под домашним арестом приравниваются к двум месяцам тюремного заключения. Это, кстати, еще раз говорит о том, что законодательство воспринимает данную меру как очень строгую.

- Недавно Госдума приняла закон о новой мере пресечения - запрете на определенные действия. Можно ли рассчитывать, что суды будут чаще выбирать эту меру, а не домашний арест?

- Эта мера гораздо мягче. Думаю, что суды будут выбирать между этой мерой и подпиской о невыезде. А домашний арест - гораздо более серьезное наказание. 

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    Автор: Ксения Сафронова


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"Гоголь-центр", сайт театра

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