Адвокатская палата Москвы лишила Марка Фейгина статуса адвоката

Совет Адвокатской палаты Москвы лишил Марка Фейгина статуса адвоката за неэтичное поведение. Об этом сам адвокат сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Только что, адвокатская палата города Москвы лишила меня статуса адвоката! Адвокатура в России, так долго державшаяся, наконец умерла", - написал он на своей странице в Facebook вечером 24 апреля. В Twitter Фейгин пояснил, что адвокатского статуса его лишили за три твита, опубликованных 19 июля 2017 года. Эти твиты касались украинского журналиста Анатолия Шария. Фейгин также дал понять, что считает лишение его адвокатского статуса политически мотивированным.

Как заявил "Интерфаксу" вице-президент Адвокатской палаты Вадим Клювгант, поведение его коллеги "означает явное, откровенное противопоставление себя фундаментальным ценностям профессии". По словам Клювганта, профессия адвоката не совместима с проявлениями агрессии, неуважения, оскорблениями и употреблением ненормативной лексики. В публичных высказываниях Фейгина "всего этого было через край", добавил он.

Фейгин против Шария

Решение о лишении Фейгина адвокатского статуса было принято после жалобы адвоката Сталины Гурвич. Еще в январе квалификационная коллеги Адвокатской палаты Москвы сочла его поведение неэтичным. Как поясняла тогда Гурвич агентству РАПСИ, адвокат использует в соцсетях нецензурную лексику в отношении своих коллег и их клиентов.

"Дисциплинарка в отношении Фейгина возбуждена по моей жалобе за оскорбления меня и моего доверителя Анатолия Шария. Связана она с матом и оскорблениями, в общем из-за поведения, не совместимого со статусом адвоката", - отмечала Гурвич.

В октябре прошлого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный к Фейгину Анатолием Шарием. Поводом для разбирательства послужило выступление адвоката в эфире радиостанции "Эхо Москвы", где он заявил, что Шарий проходит по делу о педофилии. Суд обязал адвоката опровергнуть распространенную им недостоверную информацию.

Марк Фейгин известен как один из адвокатов по делу группы Pussy Riot. Среди его подзащитных были также оппозиционер Леонид Развозжаев, осужденный за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, и украинская летчица Надежда Савченко. Сейчас он представляет в суде интересы украинского журналиста Романа Сущенко, которого обвиняют в шпионаже.

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