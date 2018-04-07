 Адвоката Трампа подозревают в банковском мошенничестве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2018
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Мир

Адвоката Трампа подозревают в банковском мошенничестве

Агенты ФБР провели обыск в офисе адвоката Трампа Майкла Коэна и забрали его переписку с клиентами. Трамп назвал это "охотой на ведьм".

Майкл Коэн

Майкл Коэн

Против адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна возбуждено расследование по подозрению в банковском мошенничестве и финансовых нарушениях. Об этом в ночь на понедельник, 10 апреля, сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ходом следствия.

9 апреля офис Коэна был обыскан агентами ФБР, изъявшими личную переписку с клиентами адвоката, в том числе и с Трампом. Несмотря на то, что обыск был инициирован управлением специального прокурора Роберта Мюллера, по словам адвокатов Коэна, маловероятно, чтобы его причиной стало расследование связи между штабом Трампа и Кремлем.

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Майкл Коэн подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что заплатил Стефани Клиффорд из своего кармана крупную сумму, которую ему затем не компенсировали. (14.02.2018)

Коэн оказывал Трампу помощь в скандальных и щекотливых ситуациях - в частности, считается, что именно через него порнозвезда Сторми Дэниэлс получила деньги за молчание о связи с Трампом.  Сам Трамп назвал обыски в офисе Коэна "охотой на ведьм" и "позорной акцией".

Между тем юристы Трампа начали подготовку к возможной беседе с Мюллером. Трамп официально еще не сообщал о своем согласии на встречу с Мюллером, однако эксперты полагают, что сведения о начале подготовки свидетельствуют об открытости Трампа и его команды к разговору со спецпрокурором.

Ряд близких к президенту США лиц опасаются, что подобная встреча может впоследствии спровоцировать обвинения в адрес Трампа в лжесвидетельстве. Хотя пока даже не определено, будет ли Трамп, в случае согласия на общение с Мюллером, давать показания под присягой. В начале апреля появились сведения о том, что Мюллер не считает Трампа "субъектом преступления".

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  • Майкл Флинн

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Флинн

    Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

  • Сэлли Йейтс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сэлли Йейтс

    Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

  • Прит Бхарара

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Прит Бхарара

    Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

  • Хоуп Хикс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Хоуп Хикс

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  • Гэри Кон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Гэри Кон

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    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


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