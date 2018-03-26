В качестве реакции на отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Австралия высылает двух российских дипломатов. "Вместе с Соединенным Королевством и другими союзниками и партнерами Австралия принимает меры в ответ на недавнюю атаку на агента в британском Солсбери", - сообщил премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл во вторник, 27 марта.
По его словам, два российских дипломата были идентифицированы как необъявленные сотрудники разведслужб. Они будут высланы за действия, не соответствующие их статусу, а также в соответствии с Венскими конвенциями, указал далее Тёрнбулл.
Возможен бойкот ЧМ-2018 в России
Кроме того, в Канберре не исключают бойкота чемпионата мира по футболу, который должен пройти летом в России, заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. "Бойкот ЧМ является еще одной мерой, которая может быть принята в контексте этой темы", - цитирует Reuters ее выступление перед журналистами в Канберре 27 марта.
Между тем представитель Федерации футбола Австралии в ответ на запрос агентства сообщил, что подготовка к мировому первенству идет в соответствии с планом. "Все отобранные команды, включая английскую, будут участвовать в этом мероприятии ФИФА и это по-прежнему является нашим намерением", - говорится в электронном сообщении федерации. Позже Бишоп написала в Twitter, что она не имела в виду бойкот чемпионата.
Всего на данный момент 24 государства объявили о высылке в общей сложности 139 российских дипломата в знак солидарности с Великобританией, которая первой объявила о выдворении 23 российских дипсотрудников. Этот шаг Лондона поддержали не менее 15 стран Евросоюза, а также США, Норвегия, Канада и Украина.
Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.
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Место проишествия
В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Бывший двойной агент и его дочь
Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
В больнице в состоянии комы
Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Обмен и британское гражданство
В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Атмосфера в Солсбери
Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Здесь нашли жертв отравления
Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
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Полицейские в защитных костюмах
Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Британские военные в Солсбери
После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi
В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Тереза Мэй обвинила Россию
Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля
По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.
Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов