 Австралия высылает двух российских дипломатов | Новости из Германии о России | DW | 27.03.2018
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Россия

Австралия высылает двух российских дипломатов

Глава МИД Австралии Джули Бишоп заявила о возможности бойкота ЧМ-2018 в качестве одной из ответных мер на отравление Сергея Скрипаля и его дочери.

Малколм Тёрнбулл

Малколм Тёрнбулл

В качестве реакции на отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Австралия высылает двух российских дипломатов. "Вместе с Соединенным Королевством и другими союзниками и партнерами Австралия принимает меры в ответ на недавнюю атаку на агента в британском Солсбери", - сообщил премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл во вторник, 27 марта.

По его словам, два российских дипломата были идентифицированы как необъявленные сотрудники разведслужб. Они будут высланы за действия, не соответствующие их статусу, а также в соответствии с Венскими конвенциями, указал далее Тёрнбулл.

Возможен бойкот ЧМ-2018 в России

Кроме того, в Канберре не исключают бойкота чемпионата мира по футболу, который должен пройти летом в России, заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. "Бойкот ЧМ является еще одной мерой, которая может быть принята в контексте этой темы", - цитирует Reuters ее выступление перед журналистами в Канберре 27 марта. 

Контекст

Между тем представитель Федерации футбола Австралии в ответ на запрос агентства сообщил, что подготовка к мировому первенству идет в соответствии с планом. "Все отобранные команды, включая английскую, будут участвовать в этом мероприятии ФИФА и это по-прежнему является нашим намерением", - говорится в электронном сообщении федерации. Позже Бишоп написала в Twitter, что она не имела в виду бойкот чемпионата.

Всего на данный момент 24 государства объявили о высылке в общей сложности 139 российских дипломата в знак солидарности с Великобританией, которая первой объявила о выдворении 23 российских дипсотрудников. Этот шаг Лондона поддержали не менее 15 стран Евросоюза, а также США, Норвегия, Канада и Украина.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

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    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

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    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Страны Запада высылают десятки российских дипломатов – DW Новости

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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