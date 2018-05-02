Аббаса раскритиковали за высказывания о Холокосте

Европейская служба внешнеполитической деятельности подвергла резкой критике высказывания главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса о причинах Холокоста.

"Риторика такого рода играет на руку только тем, кто не хочет образования двух независимых государств", - заявила в среду, 2 мая, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич. Антисемитизм опасен не только для евреев, но и является "фундаментальной угрозой нашим открытым и либеральным обществам", подчеркнула она. ЕС будет и далее бороться с любыми проявлениями антисемитизма и оправданиями Холокоста, заверила Косьянчич.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов назвал высказывания Аббаса "в высшей степени пугающими", добавив, что они не способствуют мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

Берлин против подмены понятий о Холокосте

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выступил против подмены понятий в случае с Холокостом. "Ответственность за самые жестокие преступления в истории человечества несет Германия. Воспоминание об этом остается для нас предостережением и наказом с тем, чтобы мы решительно боролись с любыми проявлениями антисемитизма во всем мире", - написал политик в своем Twitter. Высказывания Аббаса также раскритиковали представители США и Швеции.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Аббаса в "цитировании антисемитских лозунгов". "С предельным невежеством и бесстыдством он утверждал, что евреев в Европе преследовали и убивали не потому, что они были евреями, а потому, что они давали ссуды под проценты", - возмутился Нетаньяху. Он призвал мировое сообщество осудить высказывания Аббаса.

Аббас в ходе выступления на сессии Национального совета Палестины связал гонения евреев в Европе и Холокост с ростовщичеством, пишет The Jerusalem Post.

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