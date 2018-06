Un vot "geopolitic": Chișinăul alege un nou primar

Turul II al campaniei electorale pentru alegerea primarului de Chișinău este pe ultima sută de metri, iar cetățenii vor trebui să își dea votul fie pentru candidatul forțelor anti-oligarhice, fie pentru cel al Partidului Socialist. După primul tur, în pofida cifrelor din sondaje, Andrei Năstăse, care a fost înaintat de trei formațiuni de opoziție (Partidul Platforma „DA ”, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Liberal Democrat din Moldova), a obținut surprinzător 32,12% din voturile alegătorilor. La fel ca și în campaniile electorale pentru șefia Chișinăului din ultimii 11 ani, primul loc i-a revenit unui socialist, Ion Ceban, care a acumulat 40,97%.

Dezbaterile televizate din această săptămână dintre cei doi candidați au arătat mai mult a confruntări politice, decât a prezentări de viziune și soluții la problemele capitalei. Cei doi s-au încăierat pe subiecte de integritate, au făcut exces de promisiuni electorale, care vor fi greu de realizat cu un an înainte de alegerile locale generale. Pe de altă parte, istoria a arătat că funcția de primar al Chișinăului a fost întotdeauna una politică, iar chișinăuienii au votat mai mult geopolitic decât cu gândul la un gospodar.

Maturitatea opoziției

Andrei Năstase, liderul Platformei „DA ”, a intrat în politică destul de târziu, pe valul mișcării protestatare anti-oligarhice din 2015, care a fost generată de celebrul jaf din sistemul bancar. De atunci, Năstase a devenit un critic înverșunat al actualei guvernări și al liderului democraților, Vlad Plahotniuc. Totuși, este primul scrutin serios al liderului Platformei „DA ”, deoarece în alegerile din 2016, Andrei Năstase a cedat locul în cursa pentru președinție colegei de coaliție, Maia Sandu. Electorala din acest an parcă se aseamănă la o scară mai mică cu cea din 2016, iar candidatul opoziției anti-guvernamentale trebuie să își ia revanșa în fața socialiștilor. Primul tur din acest an a demonstrat că se poate, iar o eventuală victorie a lui Năstase ar arată că opoziția de la Chișinău poate juca un rol decisiv în cadrul alegerilor parlamentare din toamna acestui an.

Vlad Kulminski, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, crede că Ceban este un candidat mult mai comod pentru guvernare decât Năstase, deoarece acesta reprezintă forțele opoziției, care pot câștiga și alegerile Parlamentare, iar din acest punct de vedere el ar însemna un pericol pentru guvernare.

Vlad Kulminski

”Eu cred că Năstase are șanse destul de bune de a câștiga aceste alegeri și foarte mult va depinde de capacitatea lui de a mobiliza segmentul de centru-stânga, în special cel din suburbii, care a înregistrat o prezență scăzută în primul tur. Andrei Năstăse a avut o retorică prin care l-a prezentat pe contracandidatul său, Ion Ceban, ca pe un exponent al forțelor oligarhice, afirmând că în primul tur a învins un candidat, iar acum urmează cel de al doilea. Aceasta este strategia lui, care se bazează pe afirmațiile că el nu a fost niciodată parte a sistemului, că este o persoană nouă și va reuși eficient să lupte cu corupția din primărie. Totuși, trebuie să luăm în calcul că viitorul primar va avea la dispoziție doar un an și va avea o activitate foarte grea, deoarece nu controlează Consiliul Municipal, relația cu Guvernul va fi una destul de dificilă și nu prea va reuși să facă lucruri constructive sau să facă ceva foarte vizibil. De asemenea, este absolut evident că în cazul în care va câștiga Năstase, eu cred că va fi un fel de luptă pe viață și pe moarte, deoarece pentru ca să fii un primar eficient este absolut crucial să stabilești o relație de colaborare cu Guvernul. Totuși, eu cred că el va reuși să expună multe scheme de corupție care există în municipiu, iar aceasta îi va aduce mult capital politic, inclusiv și pentru alegerile din toamnă”, a declarat pentru DW analistul.

Veșnicul perdant

Spre deosebire de contracandidatul său, Ion Ceban are o experiență mai mare în politica moldovenească, la început făcând parte din Partidul Comuniștilor, care l-a numit viceministru al Educației, Tineretului și Sportului, iar mai apoi din Partidul Socialiștilor. Ceban a fost consilier municipal în Chișinău, fapt ce i-a permis să cunoască mult mai bine cum funcționează sistemul, iar experiența acumulată în Primărie i-a adus avantaje în cadrul dezbaterilor contra lui Năstase. Totuși, în cadrul campaniei din al doilea tur, Ceban a continuat să îl atace pe liderul Platformei „DA ”, invocând faptul că acesta tot ar reprezenta interesele politice ale fraților Țopa. De asemenea, în cadrul ultimii emisiuni cu participarea celor doi, Ceban a declarat și a semnat o declarație de ieșire din rândurile socialiștilor în cazul în care va câștiga alegerile din 3 iunie. La aceste alegeri, Ion Ceban trebuie să distrugă imaginea de veșnic perdant a partidelor de stânga, care au pierdut din 2007 toate alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului.

Victor Nichituș, analist politic și jurnalist de la Chișinău, crede că șansele lui Ion Ceban în al doilea tur depind foarte mult de prezența la vot, iar dacă aceasta va fi mai mică atunci șansele ar fi mai mari.

Victor Nichituș

”În primul rând trebuie să spun că miza alegerilor pentru municipiul Chișinău nu este buna administrare a capitalei R. Moldova. Este vorba de faptul că toți reprezentanții politici vor să câștige Primăria Chișinăului pentru a-și ajuta la alegerile din toamnă partidele din care fac parte. Ei toți văd primăria ca pe o trambulină, iar Ion Ceban nu face nici el o excepție. Dar, câștigul acestuia va crea o problemă în rândul Partidului Socialiștilor. De ce? Pentru că în cazul în care va deveni primar, succesul îl va plasa pe locul doi în ierarhia partidului, apărând un nou pol de putere, iar Dodon va avea o problemă. Doi. Dacă vor fi beneficii pentru locuitorii municipiul în cazul în care Ceban va câștiga? Nu aș crede. În primul rând mandatul de primar este unul scurt, iar într-un an nu poți să implementezi proiecte grandioase. Totuși, în cazul în care va câștiga Ceban este un plus micuț, care este legat de faptul că în actualul Consiliu Municipal există o majoritate a socialiștilor. Există și un mare dezavantaj. Câștigul lui Ceban este dat de faptul că 2018 este anul Marii Uniri. Chișinăul este văzut ca un bastion al românismului, cu toate că partidele unioniste au luat în primul tur doar 18 mii de voturi. Deci, văzută din acest unghi, victoria lui Ion Ceban are o esență metaforică importantă, pentru că ar fi pentru prima dată când primăria municipiului Chișinău intră în siajul unui partid de stânga”, a comentat pentru DW jurnalistul.

Răul cel mic contra răului mare

Chișinăuienii sunt puși și în acest an în fața unei alegeri complicate, care indiferent de declarații pare a fi asemănătoare cu cele din ultimii ani, când cetățenii au trebuit să aleagă între răul cel mic și răul cel mare, alimentat de retorica geopolitică.

Pe de altă parte, cetățenii totuși așteaptă de la viitorul primar ca acesta să rezolve principalele probleme ale orașului. Lucru greu, deoarece viitorul edil va moșteni o Primărie putredă de corupție, împânzită de scheme ilegale, fără resurse și personal calificat etc. Astfel, oamenii așteaptă ca noul primar să uite de politică și să facă ordine în orașul pe care vrea să îl conducă.