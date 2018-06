Se dezintegrează guvernul de la Berlin?

Un citat defineşte profunda criză guvernamentală a celor două partide conservatoare CDU şi CSU. În realitate, nu este neapărat vorba despre respingerea migranților la graniţe, ci mai degrabă despre alunecarea celor două partide-surori "mult mai la dreapta, împotriva Europei". Aşa a declarat Daniel Günther, premierul CDU al unui land federal din nordul ţării, Schleswig-Holstein, în interviul acordat unui post de radio.

La care Europa se referă Günther? Nu mai este Europa de la începutul mileniului, marcată de partide conservatoare şi social-democrate. În locul lor, în Europa Centrală, de Nord, în Austria şi în Italia, populiştii de dreapta fac parte din guverne sau formează ei înşişi executivele. Noul raport de putere va influenţa probabil şi soluţionarea crizei refugiaţilor.

În cancelariile europene, negocierile continuă la turaţii maxime. Şeful guvernului austriac s-a sfătuit cu hardliner-ii din Europa Centrală şi de Est, primind un mandat clar pro-izolare. Italienii sunt deja vizaţi, dar ezită să prezinte o decizie pripită. Duminică are loc un semi-summit informal la Bruxelles, urmând a fi prezentat un raport intermediar, înaintea întrunirii la nivel înalt de săptămâna viitoare. Situaţia din UE este extrem de neclară. La aceasta se mai adaugă şi disputele interne din Uniune, care nu sunt deloc de neglijat.

Alunecă Germania spre dreapta?

Angela Merkel a participat la Ziua Internaţională a Refugiaţilor

Cancelara Angela Merkel ar putea suprinde din nou: în disputele pe marginea renunţării la energia atomică, a suspendării serviciului militar onligatoriu sau în cazul salvării Greciei, ea s-a adaptat din mers şi a schimbat macazul cu 180 de grade. Prin urmare, nu puţini sunt cei din propriul partid CDU care o acuză de distanţarea de principiile conservatoare de bază. Cu asemenea schimbări şi cu poziţia adoptată în criza refugiaţilor, CDU a alunecat mai spre stânga, făcând loc la dreapta spectrului politic. Spaţiu pe care l-a adjudecat "Alternativa pentru Germania" (AfD).

CSU, reprezentant de ministrul de Interne, Horst Seehofer, principalul adversar al lui Merkel, nu vrea să accepte actuala situaţie. Niciun partid democratic nu are voie să existe mai la dreapta de Uniunea Creştin-Democrată / Creştin-Socială, spune acesta. În analele istorice ale partidului bavarez este încrustat acest principiu. CDU şi CSU formează un grup parlamentar comun în Bundestag, o particularitate în sistemul partidelor din Germania. Astfel încât CDU nu are voie să candideze în Bavaria. Şi nici CSU nu îşi depăşeşte graniţele regionale şi nu are ambiţii federale.

Rolul aparte al Bavarieila Berlin

Tocmai acest aranjament poate arunca acum totul în aer. Grupul parlamentar comun s-ar putea dezintegra, dacă Merkel nu va prezenta o soluţie europeană. Seehofer ar pune în aplicare atunci propriile măsuri, fără a mai ţine cont de cancelară. Care ar trebui să îl demită, provocând ieşirea de la guvernare a CSU. În fond, Seehofer nu este doar ministru de Interne, ci şi preşedintele Uniunii Creştin Sociale (CSU), după cum amintea recent într-un interviu. O astfel de demisie ar reprezenta "o premieră mondială", a precizat Seehofer adăugând şi întrebarea retorică "Unde ne aflăm?". Totul se întâmplă în timp ce cancelara se află într-un turneu în Orientul Apropiat, planificat demult.

Premierul bavarez, Markus Söder, şi cancelarul austriac Sebastian Kurz

În landul tradițional-conservator, Bavaria, starea de spirit este la pământ, susţin tot mai mulţi politicieni conservatori. Merkel nu mai este acceptată, spun aceştia. Iar CSU se teme. Conservatorii bavarezi vor să îşi menţină majoritatea absolută, pentru a guverna fără parteneri de coaliţie. Actualul premier al landului, Markus Söder, iese la atac, în joc fiind şi puterea lui. "Berlinul nu reprezintă un sprijin, ci mai degrabă o piatră de moară", a continuat Söder seria atacurilor verbale, într-o afirmaţie făcută la München. El este susţinut de un alt faimos politician conservator, liderul grupului parlamentar CSU din Bundestag, Alexander Dobrindt. Ambii se prezintă în acest moment ca doi dinozauri din "Jurassic World", care vor cu orice preţ să vadă sânge curgând, adică să o înlăture de la putere pe Merkel.

Merkel mai are opţiuni

La Berlin, speculaţiile sunt la ordinea zilei: cât de serioase sunt ameninţările de divorţ dintre CDU şi CSU? Au existat voci în CDU care au cerut ca partidul să se extindă şi în Bavaria. Trebuie spus că Merkel se bucură în continuare de susţinere în marile filiale CDU din landuri. Mulţi cred că ea se află pe drumul cel bun. CSU, care imită tot mai mult controversatul AfD, nu este pentru mulţi o opţiune reală.

Dacă grupul parlamentar se va dizolva, atunci Merkel ar putea apela la alte variante pentru a-şi salva mandatul actual în fruntea guvernului: ecologiştii au semnalizat deja că sunt dispuşi să intre la guvernare. Alianţa cu aceştia era varianta preferată de Merkel după alagerile din septembrie 2017. Nici social-democraţii nu s-ar opune unei asemenea coaliţii.

Dat fiind că principalii actori nu oferă mai multe detalii, toate acestea rămân doar scenarii. Cine se va impune? Care este soluţia?

Se vorbeşte despre cine îşi va asigura succesul în negocieri. Seehofer s-a declarat fericit că a reuşit să "trezească Uniunea Europeană". Într-o săptămână, Europa a dovedit că dispune de capacitatea de a coopera. Să fi fost acesta scopul lui? În următoarele zile vom afla care sunt rezultatele concrete.