Comentariu: Toți contra Trump?

Donald Trump va da pace abia atunci când nu va mai circula niciun Mercedes pe Fifth Avenue din New York. Dacă afirmația îi aparține, așa cum colportează publicația "Wirtschaftswoche", citând surse diplomatice, atunci nu ne putem îndoi că președintele va realiza ce și-a propus. Împarte lovituri în stânga și în dreapta, se ia la harță cu toți și toate. În toate focarele de criză din lume - Orientul Mijlociu, Siria, Iranul, Coreea de Nord - Mr. Präsident este implicat. Dar în toate aceste focare de criză ar avea nevoie de aliați. Numai că pe acești aliați îi scoate din sărite, unul după altul.

"America first" devine America de una singură

Să revenim la războiul comercial. De fapt, am bănuit asta de mult: Mercedesurile pe Fifth Avenue in New York ar putea constitui într-adevăr un risc pentru securitatea SUA. Chiar dacă ministrul american al Comerțului, Wilbur Ross, mai are la dispoziție câteva săptămâni să verifice, va ajunge exact la această concluzie. Anume că importurile de oțel și aluminiu din Europa reprezintă un asemenea risc. Altfel Donald Trump n-ar putea să instituie taxe vamale, după cum îl taie capul, neconsultând Congresul.

Henrik Böhme

Dar lăsând gluma la o parte, dacă concetățenii săi vor să circule cu Mercedes, Porsche sau Audi, chiar crede Trump că poate să le interzică asta? Și dacă UE va micșora totuși, până la urmă, taxele pentru importurile de automobile americane (care sunt cu adevărat mult mai mari decât în sens opus), dar europenii tot nu vor voi să cumpere mașini americane, atunci ce se va întâmpla? Va putea să călătorească în SUA doar cel în al cărui pașaport se menționează că circulă cu un Chevrolet!? Și cum în Germania tot se discută aprins pe tema interzicerii automobilelor diesel în marile centre urbane, poate Trump ar putea fi îmbunat prin interzicerea Mercedesurilor pe Fifth Avenue.

Situația se află încă sub control

Desigur agitația e mare fiindcă americanii nu glumesc. Se amenință, se lansează avertismente, dar nimeni nu știe cu adevărat ce va urma. Să nu uităm că ideea impunerii de taxe vamale protecționiste pentru oțelul european nu e nouă. Deja George W. Bush a încercat aceasta, la început de mileniu, dar a eșuat lamentabil. Și pentru că s-a creat impresia că întreg comerțul transatlantic este amenințat, trebuie menționat că taxele noi vizează doar 1,5 la sută din total. Primele reacții ale marilor concerne siderurgice europene arată că situația este suportabilă și după majorarea taxelor.

Dar în fine, noile taxe sunt în vigoare iar replica europeană este în lucru. Se lucrează, cu siguranță deja, și la replica la replică. Și tocmai această escaladare face situația atât de periculoasă. Ar fi nevoie de răspunsuri clare și de poziții clare. UE ar trebui să vorbească la unison, dar nu o face. Germania, campioană la export, probabil cea mai afectată de noile taxe americane, nu ține cont de Bruxelles ci își apără propriile interese. Destui europeni, care nu-i agreează pe germani (vezi situația din Italia), nici nu s-ar supăra dacă Germania ar încasa-o. Chinezii ar putea deveni un nou partener al UE, dar sunt și ei foarte solicitați de propriul război comercial cu SUA. Dar și aceasta va avea o consecință: piața europeană deschisă va fi invadată de produse "Made in China", pentru că americanii nu le mai vor. Ce va face UE? Va majora taxele vamale pentru produsele chinezești?

Perspective neîncurajatoare

Bineînțeles că ar fi bine dacă toți cei care suferă de pe urma politicii imprevizibile a lui Trump s-ar alia. Dar tocmai asta nu se întrezărește. Fiecare în parte va face totul pentru a avea cât mai puțin de suferit. Acum ar fi un moment prielnic pentru un arbitraj al Organizației Mondiale a Comerțului, dar aceasta tocmai se luptă pentru supraviețuire. OMC susține, ca multe alte organizații internaționale, multilateralismul, în timp ce Trump are convingeri contrare. Regulile OMC nu-l interesează deloc. Așadar nu e momentul unei acțiuni concertate, deși ar fi necesară. Deviza actuală nu poate fi decât: cu ochii închiși înainte! Să sperăm că atunci când Donald Trump își va fi definitivat opera, va mai rămâne ceva substanță pentru a construi ceva nou.