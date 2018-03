Xi Jinping inaugura mandato em tom nacionalista | Notícias e análises internacionais mais importantes do dia | DW | 20.03.2018

O mês de março em imagens

Rumo à presidência vitalícia

Deputada do Congresso Nacional do Povo da China deposita seu voto em eleição sobre 21 emendas constitucionais, entre elas a que acaba com o limite para mandatos de presidentes do país. As mudanças foram aprovadas, de uma vez, por 2.958 votos a favor, dois contrários e três abstenções. Com a decisão, o presidente chinês, Xi Jinping, abre caminho para se eternizar no poder. (11/03)