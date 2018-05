Voo direto mais longo do mundo ligará Cingapura a Nova York

A Singapore Airlines confirmou nesta quarta-feira (30/05) que vai oferecer o voo comercial sem paradas mais longo do mundo a partir de 11 de outubro. A rota de cerca de 16.700 quilômetros entre Cingapura e o aeroporto de Newark, em Nova York, será percorrida em 18 horas e 45 minutos.

Atualmente, o voo comercial mais longo do mundo é da Qatar Airways. A empresa faz a rota entre a capital do Catar, Doha, e Auckland, na Nova Zelândia, percorrendo 14.500 quilômetros em cerca de 17 horas e 40 minutos.

Para conseguir realizar o voo direto, a empresa de Cingapura usará o novo Airbus A350-900ULR (Ultra Long Range) configurado com duas classes: 67 poltronas na classe executiva e 94 assentos na econômica premium.

Apesar do longo tempo de viagem, a Singapore Airlines promete proporcionar uma experiência de viagem mais confortável com recursos como tetos mais altos, janelas maiores, iluminação projetada e baixo nível de ruído para reduzir o jetlag.

A fuselagem feita de materiais compostos, como fibra de carbono; um novo sistema de renovação de ar interno e o aperfeiçoamento dos níveis de umidade também vão melhorar a experiência do passageiro. A empresa também planeja relançar no futuro voos de Cingapura para Los Angeles com o A350-900ULR.

"A Singapore Airlines sempre se orgulhou de ultrapassar as fronteiras e oferecer a melhor comodidade de viagem para nossos clientes", afirmou Goh Choon Phong, presidente da Singapore Airlines. "E nós estamos satisfeitos por liderar o caminho com esses novos voos diretos usando a mais recente tecnologia do A350-900ULR."

A partir de 11 de outubro os voos serão feitos três vezes por semana. Já a partir de 18 de outubro eles serão diários na rota entre Cingapura e Nova York. As passagens estão disponíveis a partir de 31 de maio nos diversos canais de venda da companhia.

A companhia de Cingapura chegou a fazer voos de seu hub para Nova York e Los Angeles até novembro de 2013 com aviões Airbus A340-500, que já foram aposentados pela empresa. Na época, as aeronaves estavam configuradas apenas com 100 poltronas de classe executiva.

Os voos mais curtos e longos do mundo Rota mais curta com um Airbus A380 A Emirates lançou em 1º de dezembro de 2016 o voo mais curto do mundo operado por um Airbus A380. O gigante dos céus voa entre Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Doha, no Catar, percorrendo a distância de 379 quilômetros em 1 hora e 20 minutos. A configuração da aeronave usada no trajeto é de três classes, sendo 429 assentos na econômica, 76 na business e 14 na primeira classe.

Os voos mais curtos e longos do mundo Rota doméstica regular mais curta A empresa aérea regional escocesa Loganair opera o voo doméstico mais curto do mundo entre Westray (foto) e Papa Westray, nas Ilhas Orkney, no norte do país. O turboélice Britten Norman Islander, de apenas oito lugares, percorre 2,7 km em dois minutos. Se as condições de vento estiverem ideais, a viagem leva apenas 47 segundos.

Os voos mais curtos e longos do mundo Doméstica mais longa sobre território não contínuo O voo "doméstico" mais longo do mundo é a rota entre Paris e ilha de Reunião, um departamento ultramarino francês localizado entre as ilhas de Madagascar e Maurício, no Oceano Índico. A distância de cerca de 9.300 quilômetros é percorrida em cerca de 11 horas de viagem. As companhias Air France (foto), Corsair e Air Austral oferecem a rota em voos sem paradas a partir da capital francesa.

Os voos mais curtos e longos do mundo Doméstica mais longa sobre território contínuo O título fica com o voo entre Moscou e Vladivostok, a maior cidade portuária russa no Pacífico: são 6.990 km (8h25) na ida, e 6.960 km (9h10) na volta. Na segunda colocação, mas não muito longe do primeiro lugar, está o trajeto da capital russa à Petropavlovsk-Kamchatski, no Pacífico: são 6.970 km (8h45) na ida, e 6.930 km (8h45) na volta. Aeroflot (foto) e sua subsidiária Rossiya fazem o trajeto.

Os voos mais curtos e longos do mundo Rota internacional regular mais curta A companhia aérea austríaca People’s Viennaline lançou no final de 2016 o voo entre o aeroporto de St. Gallen, na Suíça, e Friedrichshafen (foto), no extremo sul da Alemanha. O trajeto, de apenas oito minutos para percorrer os 20 quilômetros de distância, é feito com jatos E170 da fabricante brasileira Embraer para 74 passageiros. O tíquete de ida custa 40 euros (cerca de 140 reais).

Os voos mais curtos e longos do mundo Rota internacional regular mais longa em tempo O voo da Emirates entre Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Auckland (foto), na Nova Zelândia, é atualmente o mais longo do mundo em termos de tempo. O Airbus A380-800 da companhia leva 16h05 no voo de ida e 17h15 no da volta para percorrer os cerca de 14.200 km de distância entre as duas cidades.

Os voos mais curtos e longos do mundo Rota internacional regular mais longa em distância Uma mudança no trajeto de ida entre Nova Délhi e São Francisco, nos EUA, deu o título à Air India (foto). Antes, a rota passava sobre o Atlântico e, agora, é feita sobre o Pacífico. Apesar de o percurso ter ficado 1,4 mil km mais longo (chegando a 15,3 mil km), ele ficou até duas horas mais rápido, já que o Boeing 777-200 aproveita os fortes ventos de cauda e leva 15 horas na ida e 16h15 na volta.

Os voos mais curtos e longos do mundo E a disputa pelo voo mais longo continua... A Air India, porém, não deverá segurar por muito tempo o título de voo mais longo em distância. A Singapore Airlines se prepara para relançar em 2018 seu voo entre Cingapura e Nova York (foto), nos EUA. Ele será o mais longo em tempo e distância: o Airbus A350 da empresa irá percorrer os 16,5 mil km em 19 horas.

Os voos mais curtos e longos do mundo Avianca Brasil O voo doméstico mais curto da empresa, e também o mais rápido, é de Goiânia/GO para Brasília/DF: são percorridos 163 km em 45 minutos. Já o mais longo é de Guarulhos, em São Paulo, para Fortaleza/CE: 2.337 quilômetros em 3h32. Já o voo mais longo, e também o mais demorado, é da capital cearense para Bogotá, na Colômbia: 4.069 quilômetros em 5h50 de viagem.

Os voos mais curtos e longos do mundo Azul A rota de Recife/PE a João Pessoa/PB é a mais curta: o turboélice ATR-72 percorre 109 km em 44 minutos. O mais longo é de Campinas/SP a Manaus/AM: 2.620 km em quase 4 horas com um Embraer E195. Para o exterior, o mais longo é de Campinas para Lisboa, em Portugal, com 9.025 km em 10h10 com o Airbus A330 (foto). O mais curto é de Porto Alegre/RS para Punta del Este, no Uruguai: 653 km em 1h58.

Os voos mais curtos e longos do mundo GOL A rota nacional mais curta liga as duas principais cidades da Paraíba: Campina Grande e João Pessoa em 31 minutos (106 km). Já a mais longa é do Galeão, no Rio, a Manaus/AM – são 4h10 (2.840 km). Já nas internacionais, a mais rápida é de Belém/PA para Panamaribo, no Suriname: são 1.062 km em 1h55. A mais longa liga Guarulhos à caribenha Punta Cana, na República Dominicana: são 5.221 km em 7h05.

Os voos mais curtos e longos do mundo Latam Brasil O voo doméstico mais longo da empresa liga o Galeão, no Rio, a Manaus/AM; e o mais curto, de Goiânia/GO para Brasília/DF. São, respectivamente, 4h02 (2.847 km) e 38 minutos (163 km). Já o internacional mais longo é de Guarulhos, em São Paulo, para Frankfurt, na Alemanha: são 9.799 km em 11h50. Já o mais curto é de Assunção, no Paraguai, para Guarulhos: 1.137 km em 2 horas de viagem. Autoria: Fernando Caulyt



