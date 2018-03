Usain Bolt participa de treino do Borussia Dortmund | Leia as principais notícias sobre o futebol internacional | DW | 23.03.2018

Momentos marcantes dos Jogos 2016

Decepção em estreia

A seleção brasileira iniciou com o pé esquerdo a busca pelo inédito ouro olímpico. Apesar de contar com um jogador a mais em campo desde os 15 minutos do segundo tempo, o time comandado por Rogério Micale não conseguiu evitar um empate sem gols com a África do Sul, em Brasília. Neymar, estrela da equipe, teve uma atuação discreta. (04/08)