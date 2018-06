União Europeia abre inscrições para viagens de trem gratuitas

A partir desta terça-feira (12/06), jovens europeus de 18 anos podem se candidatar a viagens de trem gratuitas por toda Europa. Batizada de DiscoverEU, a iniciativa do Parlamento Europeu tem, em parte, o objetivo de fazer frente ao crescente euroceticismo, aprofundar a identidade europeia dos jovens e tornar o intercâmbio cultural mais acessível.

"Estou convencido de que essa experiência trará mudanças positivas para os jovens que participarem e para as comunidades que eles visitarem", disse o comissário da União Europeia (UE) para a Juventude, Tibor Navracsics.

Para o projeto foram liberados 12 milhões de euros. Serão distribuídos 15 mil bilhetes pelo já existente programa ferroviário InterRail, que oferece bilhetes com desconto para jovens europeus desde a sua criação, em 1972.

Os bilhetes serão distribuídos entre os países-membros da UE de acordo com a população de cada um. Os vencedores poderão viajar sozinhos ou em grupos de até cinco pessoas para no mínimo um e no máximo quatro países do bloco. As viagens poderão ter duração de 1 a 30 dias e deverão acontecer entre 9 de julho e 30 de setembro deste ano.

A iniciativa também cobre eventuais trechos de ônibus, balsa e até avião no caso de locais mais afastados, mas se restringe aos bilhetes de transporte. Acomodação, comida e outros gastos, portanto, ficam a cargo dos jovens.

Os candidatos a receberem o benefício devem se inscrever diretamente no site da DiscoverEU e que se saírem melhor num teste de conhecimentos gerais sobre o bloco.

Os interessados devem cumprir outros pré-requisitos. Para começar, é necessário ter 18 anos no dia 1º de julho deste ano (ou seja, ter nascido entre 2 de julho de 1999 e 1º de julho de 2000). Além disso, eles precisam ser cidadãos de um dos 28 países da UE e estarem dispostos a se tornarem uma espécie de embaixadores do projeto no futuro. As inscrições vão até o dia 26 de junho.

